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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Институт нацпамяти (234) Киев (18669) Ленин (539) памятник (1917) Дробович (24)

 Дробович предложил создать на месте памятника Ленину в Киеве площадку для постоянно обновляемой экспозиции современного искусства: "Там был бы постоянный "движ""

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович считает, что на месте памятника Владимиру Ленину на бульваре Тараса Шевченко возле Бессарабской площади в центре Киева можно было бы создать площадку для постоянно обновляемой экспозиции произведений современного искусства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я бы поставил там небольшой фонтан - там такое место, что действительно можно сесть отдохнуть. Или мы же знаем, что там недалеко PinchukArtCentre, один из общенациональных и даже международных символов современного искусства. Там можно было бы создать площадку для постоянно обновляемой экспозиции произведений современного искусства", - сказал Дробович

По его словам, это небольшая территория, с которой можно убрать постамент Ленина и создать действительно организованное для сменных экспозиций пространство. "Это не дорого, и было бы долгоиграющей историей. Например, это было бы муниципальное инклюзивное пространство, открытое для предложений современного искусства, проходили бы конкурсы, и вокруг этого места был бы постоянный "движ": перформансы, инсталляции", - добавил глава УИНП.

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Дробович подчеркнул, что это бы стало видимым переопределением пространства.

Как сообщалось, вечером 8 декабря 2013 года в центре Киева группа людей снесла с пьедестала памятник Ленину, который стоял в начале бульвара Тараса Шевченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3180907
 
 
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Я думаю не надо там никакого артуродства, а простой памятник с вилами.
А на вилах москаля.
И каждый день свежего.
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В смысле - доить бюджет не одкократно, а на регулярной основе?
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Моя бабушка рассказывала, что во время освобождения немцами Киева в 1941-м году на этот самом месте немцы поставили виселицу, на которой вешали коммунистов и преступников.

Как по мне, то это лучшая экспозиция - виселица для унтерменше.
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какая у него зарплата?
видать хватает даже на "дурь".
на месте памятника надо монумент с перечислением жертв этих товарищей - ленина-сралина и прочих ублюдков.
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Замість совкового опугала поставити ******* одоробло?
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Биотуалет нужно поставить на месте памятника чЛенина.
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Интересно во сколько нам обходятся вот такие нужнейшие Антоны,с идеями стратегической важности?
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