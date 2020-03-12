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 Политика Украины
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 Пустые постаменты после декоммунизации - это символ несостоятельности местной власти, граждан и государства. Украина не построила, но разрушила, - Дробович

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович считает, что если на месте демонтированных в рамках выполнения закона о декоммунизации памятников ничего не устанавливать, пустые постаменты будут оставаться ежедневным свидетельством несостоятельности местной власти, граждан и государства.

"Давайте так, честная история: или мы становимся состоятельным государством, которое выполняет свои функции, или мы просто перестаем быть государством. И тот запрос граждан, о котором вы говорите, это об этом. Мы живем в мире глобальной конкуренции. Нападение России на нас это что? Это вызов существованию нашей страны, который говорит: или ты будешь сильным и останешься, или ты будешь слабым и проигрываешь. Пустые тумбы, которые остаются после декоммунизации, - это то же самое. Мы должны стать сильными", - сказал Дробович в интервью "Интерфакс-Украина", комментируя ситуацию, что после демонтажа памятников в рамках декоммунизации во многих городах долгое время стоят пустые постаменты, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, местные органы власти, местные активисты, бизнесмены, центральные органы власти должны думать, что с этим делать, объявлять конкурсы, переопределять и заполнять места.

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"Пустое место - действительно выразительный пример того, что есть возможность уничтожить, но нет возможности создать, а это очень опасная история. Это одна из первоочередных задач, так как это видимый символ способности творить вещи. Это очень отчетливо видно в регионах, где десятилетиями ничего не создавалось, а все окружающее человека - это только советское. И пустое место на месте памятника - лучшее свидетельство того, что Украина не построила, но разрушила. Это неприятно, но это правда", - добавил глава Института нацпамяти.

Он подчеркнул, что такие пустые места обязательно нужно чем-то заполнять, "или эти пустые постаменты будут оставаться ежедневным свидетельством несостоятельности местной власти, граждан, государства". "Если мы с этим миримся длительное время, то это будет иметь негативные последствия", - констатировал Дробович.

Источник: https://censor.net.ua/n3180905
 
 
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Ви зелені виродки, що, береги попутали?
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у нас есть кем гордится просто в минкульте кто-то бабки жмёт.....
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А зачем на тех местах что то устанавливать? Сровнять с землей или сделать обычные клумбы...
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У нас в селі на місці,де стояв ідол вовки леніна,розбили прекрасні клумби.Ніхто і не згадує,що тут колись стояв,обісраний голубами,пам'ятник вошдя світового пролетаріату.
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Ватная гнида во главе Института национальной памяти - это какой-то очень гадкий йумар! Пустые постаменты после декоммунизации - это символ несостоятельности местной власти, граждан и государства. Украина не построила, но разрушила, - Дробович - Цензор.НЕТ 9870
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у нас і сліду не залишилось - розібрали і той клятий постамєнт - тепер там дітлахи катаюця на роліках і самокатах
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Заполнить место можно сквером, фонтаном, лавочками и другим общественным пространством)) Необязательно на месте каждого ленина ставить какойто новый истукан
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Нужно демонтировать вместе с постаментами и проблема решена
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Пасть захлопни Дрибович мелкая..
Коммуняки храмы и церкви рушила, взрывала, а в оставшихся клубы да склады устраивала.
Идиёёёт!!
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Так что, пустые постаменты после этих демонов - это бальзам на душу.
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А чем ты разрушитель от коммуняк отличается?
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У тебя мозоль коммуняцкая свербит ? Обида гложет ?
Если нет, то и не задавай глупых вопросов, и не приравнивай коммуняцких истуканов к культурному и духовному наследию.
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именно пустой пьедистал и становится самым лучшим памятником народной воли и памяти,чтоб каждый родитель мог гордо рассказать ребёнку о том что за тварь там раньше стояла и как она шмякнулась мордой вниз.
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Интересно, поставят ли у нас позорный памятник голосовавшим за зе!?
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Уже имеет негативные последствия, народ не верит в будущее т.к. прошлое уничтожено, а на пустом месте ничего не возникает. Как всегда развалили, а взамен ничего не построили.
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Яке в сраку «прошлое уничтожено»???
ГУЛАГ, репресіі, КДБ, залізна завіса, тотальний дефіцит, зневіра та безвихідь???
Ви за цим сумуєте??? Зараз Вам чого не вистачає, тюрми, чи що?
Всі двері та можливості відкриті, все залежить виключно від бажаня працювати. Що Вам ще потрібно будувати? Чи чекаєте що Президент та Уряд Вас особисто з ложечки годувати будуть та нових ідолів замість старих поставлять?
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Правильно. Надо было памятникам только головы и надписи поменять. Ленина переделать на Шевченко, оба лысые, только бороду убрать. Щорса на Петлюру (тоже усы бороду рашпилем спилить). И т.д.
Экономия и эстетика.
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хто би заткнув пельку цьому мозгошмигалю..
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в гробу такие памятники культуры нужны, прям так культурой от них веяло.
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пустые тумбы из под ленина, сами по себе символы
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На кой они нужны... У нас фонтанов мало, можно строить их, да много чего можно... Плохо, что у нас богатые люди не имеют видения оставлять после себя память на века через всякие статуи, фонтаны и строения и тд.
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Памятник - это же НАДГРОБИЕ!!
Нафига в центре города или парка ставить Надгробие? Что за патологическая любовь к трупам?
Некрофилия - это любимый культ всех тоталитарных режимов.
Не случайно в РФ 9 мая радостно празднуют смерть миллионов своих граждан в безумной и бессмысленной бойне двух тоталитарных лидеров - Гитлера и Сталина.
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