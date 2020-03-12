 Пустые постаменты после декоммунизации - это символ несостоятельности местной власти, граждан и государства. Украина не построила, но разрушила, - Дробович

"Давайте так, честная история: или мы становимся состоятельным государством, которое выполняет свои функции, или мы просто перестаем быть государством. И тот запрос граждан, о котором вы говорите, это об этом. Мы живем в мире глобальной конкуренции. Нападение России на нас это что? Это вызов существованию нашей страны, который говорит: или ты будешь сильным и останешься, или ты будешь слабым и проигрываешь. Пустые тумбы, которые остаются после декоммунизации, - это то же самое. Мы должны стать сильными", - сказал Дробович в интервью "Интерфакс-Украина", комментируя ситуацию, что после демонтажа памятников в рамках декоммунизации во многих городах долгое время стоят пустые постаменты, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, местные органы власти, местные активисты, бизнесмены, центральные органы власти должны думать, что с этим делать, объявлять конкурсы, переопределять и заполнять места.

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"Пустое место - действительно выразительный пример того, что есть возможность уничтожить, но нет возможности создать, а это очень опасная история. Это одна из первоочередных задач, так как это видимый символ способности творить вещи. Это очень отчетливо видно в регионах, где десятилетиями ничего не создавалось, а все окружающее человека - это только советское. И пустое место на месте памятника - лучшее свидетельство того, что Украина не построила, но разрушила. Это неприятно, но это правда", - добавил глава Института нацпамяти.

Он подчеркнул, что такие пустые места обязательно нужно чем-то заполнять, "или эти пустые постаменты будут оставаться ежедневным свидетельством несостоятельности местной власти, граждан, государства". "Если мы с этим миримся длительное время, то это будет иметь негативные последствия", - констатировал Дробович.