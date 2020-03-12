 Пустые постаменты после декоммунизации - это символ несостоятельности местной власти, граждан и государства. Украина не построила, но разрушила, - Дробович

"Давайте так, честная история: или мы становимся состоятельным государством, которое выполняет свои функции, или мы просто перестаем быть государством. И тот запрос граждан, о котором вы говорите, это об этом. Мы живем в мире глобальной конкуренции. Нападение России на нас это что? Это вызов существованию нашей страны, который говорит: или ты будешь сильным и останешься, или ты будешь слабым и проигрываешь. Пустые тумбы, которые остаются после декоммунизации, - это то же самое. Мы должны стать сильными", - сказал Дробович в интервью "Интерфакс-Украина", комментируя ситуацию, что после демонтажа памятников в рамках декоммунизации во многих городах долгое время стоят пустые постаменты, передает Цензор.НЕТ.
По его мнению, местные органы власти, местные активисты, бизнесмены, центральные органы власти должны думать, что с этим делать, объявлять конкурсы, переопределять и заполнять места.
"Пустое место - действительно выразительный пример того, что есть возможность уничтожить, но нет возможности создать, а это очень опасная история. Это одна из первоочередных задач, так как это видимый символ способности творить вещи. Это очень отчетливо видно в регионах, где десятилетиями ничего не создавалось, а все окружающее человека - это только советское. И пустое место на месте памятника - лучшее свидетельство того, что Украина не построила, но разрушила. Это неприятно, но это правда", - добавил глава Института нацпамяти.
Он подчеркнул, что такие пустые места обязательно нужно чем-то заполнять, "или эти пустые постаменты будут оставаться ежедневным свидетельством несостоятельности местной власти, граждан, государства". "Если мы с этим миримся длительное время, то это будет иметь негативные последствия", - констатировал Дробович.
Коммуняки храмы и церкви рушила, взрывала, а в оставшихся клубы да склады устраивала.
Идиёёёт!!
Если нет, то и не задавай глупых вопросов, и не приравнивай коммуняцких истуканов к культурному и духовному наследию.
ГУЛАГ, репресіі, КДБ, залізна завіса, тотальний дефіцит, зневіра та безвихідь???
Ви за цим сумуєте??? Зараз Вам чого не вистачає, тюрми, чи що?
Всі двері та можливості відкриті, все залежить виключно від бажаня працювати. Що Вам ще потрібно будувати? Чи чекаєте що Президент та Уряд Вас особисто з ложечки годувати будуть та нових ідолів замість старих поставлять?
Экономия и эстетика.
Нафига в центре города или парка ставить Надгробие? Что за патологическая любовь к трупам?
Некрофилия - это любимый культ всех тоталитарных режимов.
Не случайно в РФ 9 мая радостно празднуют смерть миллионов своих граждан в безумной и бессмысленной бойне двух тоталитарных лидеров - Гитлера и Сталина.