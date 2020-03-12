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 Общество, Здоровье
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Все про:Госпогранслужба (3681) COVID-19 (720)

 COVID-19: за сутки персонал Госпогранслужбы проверил более 108 тыс. человек, пятеро переданы медикам для обследования

Пограничники осуществляют температурный скрининг граждан, въезжающих в Украину в пунктах пропуска через государственную границу, а также в КПВВ на линии разграничения в зоне проведения ООС и на админграницах с временно оккупированным Крымом. Проверка осуществляется в круглосуточном режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Так, за прошедшие сутки, 11 марта, пограничники проверили 108 914 человек.

5 человек (троих украинцев и двух иностранцев) с целью профилактики переданы медикам для дополнительного обследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав закупил 19,6 тыс. упаковок быстрых тест-систем на COVID-19, что позволит протестировать более 90 тыс. человек

В общем, с 25 февраля этого года, проверено уже более 1 600 000 граждан. В результате, выявлено 37 человек с повышенной температурой, 15 из них изолированно для проведения медико-санитарных мероприятий. Пока только у одного лица подтвержден коронавирус COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3180903
 
 
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Почему пограничники без очков и перчаток?
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"Україна закриває всі автомобільні і пішохідні переходи на кордонах з ЄС"

З чим я Вас дорогі українці і вітаю - з ПАРАШКОЮ ніхто нічого і не збирається перекривати а Україну вже не здивуюсь якщо ЗЕдебіли про кацапські відгородять від Європи по наказу ***** колючим дротом!!!
https://zaxid.net/*********************************************************************************
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А чому досі працюють КПВВ на лінії фронту?
Закрити нафіг!
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"***** не разрешает " ЗЕдебілам закрити!!!
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Останні дані що по попадають в важкий стан не тільки від 60 років а і молодші паціенти з діабетом і з гіпертонією.. Тому хто має такі хвороби почніть займатись спортом піднімайте імунітет меньше хімії, їште і т.д... Люди із нормальним імунітетом обходяться високою температурою і все..
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Ще хочу добавити що, спілкуюсь із знайомими з Італії зараз багато наших заробітчан тікають звідти бо там епідемія додому на кордоні просто міряють температуру і все.. Більшість їде переповненими бусами..
Вважаючи що по останнім даним з китаю інкубаційний період може бути до 21 дня і хворий заразний а ще вчорашні дані що після того як вилікується ще тиждень заразний, то реальна халепа...
Коли введуть обовязковий самокарантин для приїзджаючих із зон ураження??? Із великими штрафами і т.д. Вони не те що не сидять дома а ходять всюди навіть в лікарні провідують родичів...
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