 COVID-19: за сутки персонал Госпогранслужбы проверил более 108 тыс. человек, пятеро переданы медикам для обследования

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Так, за прошедшие сутки, 11 марта, пограничники проверили 108 914 человек.
5 человек (троих украинцев и двух иностранцев) с целью профилактики переданы медикам для дополнительного обследования.
В общем, с 25 февраля этого года, проверено уже более 1 600 000 граждан. В результате, выявлено 37 человек с повышенной температурой, 15 из них изолированно для проведения медико-санитарных мероприятий. Пока только у одного лица подтвержден коронавирус COVID-19.
З чим я Вас дорогі українці і вітаю - з ПАРАШКОЮ ніхто нічого і не збирається перекривати а Україну вже не здивуюсь якщо ЗЕдебіли про кацапські відгородять від Європи по наказу ***** колючим дротом!!!
https://zaxid.net/*********************************************************************************
Закрити нафіг!
Вважаючи що по останнім даним з китаю інкубаційний період може бути до 21 дня і хворий заразний а ще вчорашні дані що після того як вилікується ще тиждень заразний, то реальна халепа...
Коли введуть обовязковий самокарантин для приїзджаючих із зон ураження??? Із великими штрафами і т.д. Вони не те що не сидять дома а ходять всюди навіть в лікарні провідують родичів...