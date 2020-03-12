EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Экономика, Общество
  1154  11
Материалы по теме:
Все про:гривня (1803) карантин (242) НБУ (4571)

 НБУ готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище из-за коронавируса

Во время карантина банковская система будет работать в обычном режиме. Банки сегодня являются достаточно устойчивыми, высоколиквидными и капитализированными и продолжают бесперебойно обслуживать клиентов.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба НБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Национальный банк готов обеспечить поддержку ликвидности банковской системы. Сейчас банковская система имеет исторически высокие уровни ликвидности. Однако при необходимости банки в любой момент могут получить поддержку благодаря постоянным инструментам рефинансирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Национальный банк готов сделать все необходимое для обеспечения бесперебойного кассового обслуживания и пополнения банкоматов на случай повышенного спроса на наличные со стороны населения.

"Национальный банк готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище", - подчеркнули в пресс-службе НБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международные резервы Украины превышают $26 млрд и НБУ готов продолжать интервенции по продаже валюты, - пресс-служба

НБУ готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище из-за коронавируса 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180902
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Все равно будут к рукам воров липнуть(
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
молодцы
 показать весь комментарий
 
Угу, коронавірус тримається на повехні 3 доби, нема куди гроші витрачати?
 показать весь комментарий
 
ширіцца, растьот заболєванійє
йєслі хілий - випєй ҐРОҐ !
 показать весь комментарий
 
готов пойти в команду дезинфекторов в хранилище...... ... всё будет стерильно.....
 показать весь комментарий
 
Лучше баксы положите на карантин на пару месяцев, чтобы этот дурдом успокоился.
 показать весь комментарий
 
 
сдавайте деньги в хранилища, мы их обеззаразим до 0.
 показать весь комментарий
 
 
Зачем вообще пользоваться наличкой? сейчас даже в селах терминалы и местные жители очень довольны. Мужики пьянчужки самогона не могут купить, у самогонщиков терминалов нету, а жены за продукты карточками рассчитываются НБУ готовий знезаражувати гривневі банкноти у сховищі через коронавірус - Цензор.НЕТ 6919
 показать весь комментарий
 
по большому счету всё без контактно должно быть, и в общественном транспорте.
1. обслуживание контактных карт до 1 апреля
2. кассовые аппараты везде и в маршрутках, впервую очередь
3. Запрет спальных поездов, особенно плацкарт, и.т.д. это уже не касаемо нбу
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх