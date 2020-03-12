 НБУ готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище из-за коронавируса

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба НБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Национальный банк готов обеспечить поддержку ликвидности банковской системы. Сейчас банковская система имеет исторически высокие уровни ликвидности. Однако при необходимости банки в любой момент могут получить поддержку благодаря постоянным инструментам рефинансирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Национальный банк готов сделать все необходимое для обеспечения бесперебойного кассового обслуживания и пополнения банкоматов на случай повышенного спроса на наличные со стороны населения.
"Национальный банк готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище", - подчеркнули в пресс-службе НБУ.
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йєслі хілий - випєй ҐРОҐ !
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