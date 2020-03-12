 Пристайко: Военный конфликт не является препятствием для вступления Украины в НАТО

Об этом сообщает пресс-служба Офиса вице-премьера в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В основополагающих документах Альянса нет положения, которое бы запрещало присоединяться к НАТО стране, в которой продолжается военный конфликт. Поэтому с юридической точки зрения Украина имеет такие же возможности, как и другие страны, которые не воюют", - цитирует пресс-служба слова Пристайко.
Он отметил, что конфликт усложняет процесс вступления Украины в Альянс, истощает страну и задерживает ее развитие.
"Задача Украины сейчас - "вырваться" из конфликта, используя все возможные дипломатические и другие средства. Команда президента Владимира Зеленского работает над этим каждый день. Политическое решение по вступлению Украины в НАТО будет зависеть от развития нашей страны - внедрения военных и других реформ, обеспечения демократии на верховенства права и тому подобное", - заявил вице-премьер.
"Мы непременно будем в НАТО - это лишь вопрос времени", - уверен Пристайко.
Напомним, советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.
Не затягивайте со временем, и захлопните Сивохе варежку.
Общество 12-мар, 04:299 0 0
Высшее военное руководство, подчиняясь президенту Украины Владимиру Зеленскому, совершает государственную измену, ограничивая доступ журналистов в зону ООС.
"Замалчивают то, что у нас идет война. Замалчивают то, что московская федерация, извините, фигачит по полной программе по нашим позициям, по нашим людям, по гражданской инфраструктуре, по медицинским автомобилям, на которых отметки красного креста. То, что они не останавливаются, и чем больше мы говорим, что там не стреляют, а "постреливают, и это только провокации", с вaтаныотом сидя пятой точкой на столе для журнала The Guardian, то тем более московский агрессор наглеет ", - сказала нардепка.
Федына подчеркнула, что Верховный главнокомандующий у нас - это провокатор, трус и подхалим Путина.
Потому что, когда верховный главнокомандующий у нас огромный трус, провокатор и подхалим Путина - простите, меня уже разрывает сейчас - значит, что мы имеем ситуацию, когда высшее военное руководство, подчиняясь верховному главнокомандующему, сейчас совершает государственную измену и изменяет присяге украинскому народу - сказала Федина.
Президент Украины Владимир Зеленский писал заявление на народного депутата от фракции "Европейской солидарности" Софию Федыну.
Об этом судья объявила во время судебного заседания, трансляция которого ведется на телеканале "Прямой". Перечисляя материалы дела, судья, помимо всего остального, назвала также и копию заявления потерпевшего.
Также об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Украины VIII созыва Сергей Высоцкий.
"Судья только что объявила, что в материалах дела есть заявление Зеленского В.О. Это правда, оно существует. Так, Президенту нечем было больше заняться, кроме как бегать по кабинетам ГБР и писать заявления на девушек", - написал Высоцкий.
Само прозвище "потерпевший", которое закрепиться за Владимиром Зеленским после новости о том, что заявление на Марусю Зверобой и Софию Федыну были поданы президентом собственноручно.
Владимир Зеленский же пока что напоминает подростка, который стащил из кладовки отцовское ружье. И везде размахивает им для того, чтобы доказать собственную крутость. Грозит окружающим, хамит в расчете на то, что его ружья все будут бояться
Как известно, София Федына и Маруся Звиробий подозреваются в том, что они "действуя по предварительному сговору … выразили устные угрозы убийством в отношении Президента Украины Зеленского В.А.".
Речь идет о том, что 26 октября прошлого года, после того как была обнародована запись резкого разговора президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом (Луганская область), блогер-волонтер Маруся Звиробий опубликовала видео, на котором она и Федина раскритиковали Зеленского за такое поведение с ветеранами и бойцами.
"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Было бы красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кое-кто опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказала Федына.
почніть вже самостійно читати документи та формувати власну думку, звісно ж, з врахуванням експертної думки.
ось вам для початку Північньоатлантичний договір спробуйте знайти там що-небудь про військові конфлікти чи територіальні спори (про які так ******* патякати малороські спікери).
І про це потрібно говорити світу повсякчасно, не підбираючи толерантних словосполучень.
До того ж немає класифікації, при якому рівні інтенсивності це - війна, а при якому - конфлікт. Як для мене "конфлікт" - це з цивільної термінології, а я більше звик до військової стосовно військових дій.
12.03.2020 г.
С самого начала слушаний в окружном суде Гааги дела о сбитом над Донбассом "Боинге-777", подтвердило наши предупреждения о том, что выдача Цемаха России, проведенное Зеленским под давлением Ермака, обернется для него колоссальными проблемами. Адвокат обвиняемого Пулатова, Sabine ten Doesschate "... extradition of an important witness to the case by Ukraine of Russia - an act of overt sabotage"
Все 68 "крымских татар" предлагаемых по обмену в списке "Козака-Ермака" - граждане Российской Федерации.
11.03.2020 г.
Первым поручением Зеленского новому министру обороны Тарану было разработать ритуал торжественных похорон погибших воинов. Это цинизм или тупость?