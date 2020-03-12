 "Новый план Путина - заставить Украину легитимизировать российских боевиков на Донбассе", - Яценюк о переговорах в Минске

Такое убеждение высказал Премьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюкна своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"По итогам встреч в Минске Дмитрий Козак, эмиссар президента Путина для переговоров с Украиной, анонсирует появление нового переговорного механизма. Такая новая "диалоговая площадка", говорит он, будет включать представителей Нормандского формата и "стороны конфликта", - отметил Арсений Яценюк.

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"Нормандский формат уже включает реальные стороны конфликта: Украину как государство, подвергшееся агрессии, Германию и Францию ​​в качестве посредников урегулирования и Россию как агрессора против Украины и нарушителя цивилизованного международного устройства", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Арсений Яценюк подчеркнул, что диалог по урегулированию должен происходить с реальным агрессором, а не его марионетками: "Иначе этот процесс не будет иметь конца".

"Судя по словам Дмитрия Козака, новый план Путина состоит в том, чтобы заставить Украину окончательно легитимизировать российских боевиков на Донбассе и превратить мирное урегулирование в бесконечный процесс шантажа и давления со стороны самих россиян и их ставленников", - отметил лидер "Народного фронта".

По его мнению, согласие официального Киева на такое предложение означает провал мирных намерений Президента Владимира Зеленского.

"Вследствие такого согласия мира не будет. Будет очередной и еще более изнурительный процесс установления контроля над Украиной и главой государства", - написал Арсений Яценюк.

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"Мы хотим настоящего мира и требуем от России выполнения всех ее обязательств. Игры с "новыми инициативами" пусть они оставят при себе. Мошенников надо вовремя останавливать", - подчеркнул лидер "Народного фронта".