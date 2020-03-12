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 Политика Украины
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 "Новый план Путина - заставить Украину легитимизировать российских боевиков на Донбассе", - Яценюк о переговорах в Минске

Новый план Путина состоит в том, чтобы заставить Украину окончательно легитимизировать российских террористов на Донбассе и превратить мирное урегулирование в бесконечный процесс шантажа и давления со стороны самих россиян и их ставленников.

Такое убеждение высказал Премьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюкна своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"По итогам встреч в Минске Дмитрий Козак, эмиссар президента Путина для переговоров с Украиной, анонсирует появление нового переговорного механизма. Такая новая "диалоговая  площадка", говорит он, будет включать представителей Нормандского формата и "стороны конфликта", - отметил Арсений Яценюк.

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"Нормандский формат уже включает реальные стороны конфликта: Украину как государство, подвергшееся агрессии, Германию и Францию ​​в качестве посредников урегулирования и Россию как агрессора против Украины и нарушителя цивилизованного международного устройства", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Арсений Яценюк подчеркнул, что диалог по урегулированию должен происходить с реальным агрессором, а не его марионетками: "Иначе этот процесс не будет иметь конца".

"Судя по словам Дмитрия Козака, новый план Путина состоит в том, чтобы заставить Украину окончательно легитимизировать российских боевиков на Донбассе и превратить мирное урегулирование в бесконечный процесс шантажа и давления со стороны самих россиян и их ставленников", - отметил лидер "Народного фронта".

По его мнению, согласие официального Киева на такое предложение означает провал мирных намерений Президента Владимира Зеленского.

"Вследствие такого согласия мира не будет. Будет очередной и еще более изнурительный процесс установления контроля над Украиной и главой государства", - написал Арсений Яценюк.

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"Мы хотим настоящего мира и требуем от России выполнения всех ее обязательств. Игры с "новыми инициативами" пусть они оставят при себе. Мошенников надо вовремя останавливать", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Источник: https://censor.net.ua/n3180894
 
   
 Топ комментарии
 
План не новый. Но с Порохом это не прошло. А вот Скоморох встал в позу "чего изволите и с какой стороны". Он понимает в этом вопросе. И потому все идет так, как идет: раком.
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Це було ясно з самого початку.
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Украина должна воевать.Без войны Украина не будет независимой.
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Все знают планы путина, другое дело как под эти планы ложится зеленая власть и Яйценюк как противостоит этому. Пока что не очень.
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А план пуйла насчет раисси? Его мало кто знает)=
"Новый план Путина - заставить Украину легитимизировать российских боевиков на Донбассе", - Яценюк о переговорах в Минске - Цензор.НЕТ 951
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І тому ти був одним з тих, хто валив Петра? "Новий план Путіна - змусити Україну легітимізувати російських бойовиків на Донбасі", - Яценюк про переговори в Мінську - Цензор.НЕТ 4392
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С х.ом всё давно понятно.
А какой твой новый план? Скотыняка!!!
Кассы мало украл? Опять к кормыту тянет???
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А ну давай, кацапсина, конкретно где что он украл? Только не фейковые статьи пропагандонов, а реальны вещи. Где, когда по какой статье было предьявлено обвинение и каков вердикт суда. Бла-бла-бла кацапсячее не принимается.
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Сеня с дуба рухнул?
Эту хрень ***** пытается втюхать с первого Минска!
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Так они даже Закон приняли "Об особенностях местного самоуправления отдельных районов Даунбаса", где это все прописано.
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Лишнехромосомное, что в законе написано насчёт того - когда он вступит в силу?
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План не новый. Но с Порохом это не прошло. А вот Скоморох встал в позу "чего изволите и с какой стороны". Он понимает в этом вопросе. И потому все идет так, как идет: раком.
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А мог навпаки встромити кол в сраку, як це зробив Ердоган
"Новий план Путіна - змусити Україну легітимізувати російських бойовиків на Донбасі", - Яценюк про переговори в Мінську - Цензор.НЕТ 4618
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План старый, давний..
Хреново, шо зе - новый и глупый.
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"През не згоду всі пропали, самі себе звоєвали". Дума Івана Мазепи 1686 рік. Руїна.
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Этого и наш презЕдент хочет,у них полное взаимопонимание
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Зелена гнида спробує продати Україну. Але не вийде.
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Украина должна воевать.Без войны Украина не будет независимой.
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Членомкомандуючий війну вже закінчив.
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Кролик, лучше расскажи, как ты первый лярд сделал и куда спрятал?
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Тебе, ворюге зеленому, расскажи!Через день останешься без штанов!
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Лишнехромосомное, из заднего прохода методичку достал, если уже всем известно, кроме зебозрады, что блогер извинился за распространение фейка про миллиард?
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А ты знаешь? Тогда поделись где чего и как?
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Ты лучше, Витёк,расскажи,когда ты от шизы излечишься и тебя выпишут из психушки?
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***** даже уже не ЗЕлупу давит. ***** решил что намного проще теперь все пропихнуть через министерство которых пропихнул Мертвечук и Ахметов. Поетому даже предложил следующие переговоры в Парыже провести не с президентами а между парламентами 4 стран зная что те незаметно для общества и быстрее договорятся обо всем. И виновных будет труднее найти
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Мы расею не боимся, нас всех защитит СТЕНА Яценюка.
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А чем тебя стена не устраивает, что засцал кацапчик.
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Васілек здристні в уральські рудники.
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В гости приглашаешь, лишнехромосомное?
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Конечно, ехай к своему *****. Он у вас теперь почти боХ, амператор.
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Тебе,кацапуру кислоокого,захистить тільки великий Уральський хребет!
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Тамь уже Зелупа ничего не решает. После смены правительства Украиной правят рыгы и Беня с Ахметовым
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Если у власти предатели, то они еще быстрее Януковича отправятся на Ростов!
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Тайная Канцеллярия Кремля(ТКК) уже и подставному Путину готовит замену.Они уже открыто ставят на пост, как г.в соцсетях ИндоПэриджана, полуарабохая Мишустяна,который 0 в экономике,зато бабки собирал в налоговой.Для этого его туда и воткнули.А все молчат,что на такой пост- с незнанием экономики.Прямо второй бездарь примаков-примакян-примат -выдуманный экономист и предатель-гнида-убийца людей,стоящих в пикете перед зданием ЦК в Баку в ночь 20 января.
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Ооооо впiзнав! Вiн паркан будував!!!!! Сеня, яйценюх!!!!
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Яйценюх похоже забыл что и при нем велись переговоры с представителями ОРДЛО в Минске.
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Малоросс, когда это орки были на переговорах в качестве представителей чего-то?
Присутствовать не означает иметь статус представителя.
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"Вследствие такого согласия мира не будет. Будет очередной и еще более изнурительный процесс установления контроля над Украиной и главой государства", - написал Арсений Яценюк.-"контролируемы зеленых слуг" рашист купил украинским изберателям во времья выборов..,
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Какой нахрен план, Кролик совсем там в Израиле уже берега попутал? Эту идею Пуйло уже давным давно пытается впарить Украине, а Кролик только сейчас созрел и прозрел.
НЕУЖЕЛИ ЕВРЕИ ВСЕ ТАКИЕ ДАУНЫ И ДЕБИЛЫ? "Новый план Путина - заставить Украину легитимизировать российских боевиков на Донбассе", - Яценюк о переговорах в Минске - Цензор.НЕТ 339
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Відповідь на Ваше питання можуть дати справжні етнічні українці, наприклад - В.зеленський, Коломойський, Дубінський чи на худий кінець Дубілєт.
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там ще є етнічні Шефір радєцкій шмигаль - а от разумкова надо срочно менять он израилю всю картинку портит своим несемитским лицом
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Новый план Путина состоит в том, чтобы заставить Украину окончательно легитимизировать российских террористов на Донбассе

Слово "окончательно" говорит, что этот процесс таки запущен с первого Минска
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Этот процесс запущен в Омане...когда осел с резидентом встретился...
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Любимое занятие - проповедовать и поучать. Где твоя партия, Сеня? Вспоминаю, как этот деятель орал: "Юля!" и лицемерно скалился. Фу, гадость...
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The Guardian зло поглумилась над Зеленским
Политика 12-мар, 01:359 370 0

В рекламном приложении к газете «Гардиан» вышла статья о Зеленском под названием «Случайный президент».

Первое впечатление после прочтения - это имиджевая катастрофа.

Как его пресс-служба могла допустить выход такого материала?

Там же Зеленского не просто разбирают на части - его размазывают на атомы.

Статья - откровенно издевательская.

Авторских комментариев в ней гораздо больше, чем прямой речи Зе, они чувствительные и брезгливые.

Вчитайтесь: "Зеленский делает паузу и смеется. Он набирает воздух, прежде чем дать длинный, запутанный и во многом бессмысленный ответ по мощной поддержке США, которую он испытывает, в частности, со стороны президента".

Очень подробно, с садистским наслаждением, описывается карьера Зеленского-комика.

Затем вываливаются не менее неприятные подробности избирательной кампании - в частности, проведение дебатов по сценарию Зеленского.
Журналист не преминул отметить, что Порошенко на сцене выключили микрофон.

Скандал с американской помощью и унизительные подробности взаимодействия Трампа и Зеленского. Использовано именно это слово - humiliation.

Кумовство и назначения друзей на высшие государственные должности.

Экскурс в историю российско-украинской войны. Намек на то, что Зеленский готов вести переговоры с Путиным несмотря на 14 000 убитых украинцев. Короткие цитаты Зеленского сопровождаются сокрушительными комментариями. ("Его вспыльчивость нивелируется отсутствием конкретики. В таких случаях Зеленский звучит почти как Трамп").

Достается и пресс-секретарше, которая постоянно вмешивается в разговор, подсказывает, дает мимические сигналы своему визави, но это не помогает.

На многие вопросы Зеленский отвечает "я не знаю" или просто смеется.

А вот там, где действительно было бы лучше отморозиться, Зеленский вдруг начинает активно разглагольствовать, вгоняя присутствующих в состояние паники.

Так, давая интервью британскому журналисту и британскому изданию, он умудрился обхамить Великобританию, критикуя Брекзит и законное и формально оформленное волеизъявления британских граждан.

Он сравнил англичан с пьяным гостем, который оставляет вечеринку, а потом скребется под дверью и просится обратно.
Уровень метафоры чувствуете?

Украину он сравнивает с дырявым лодкой.А себя - с моряком, который затыкает дыры руками, ногами, головой ... Ну и так далее, вы поняли.

Статья построена так, что Зеленский не выглядит милым или смешным.

Под конец трезвому читателю делается страшно: послушайте, он же маньяк.

Неадекватен, неуправляемый человек, которому окончательно снесло крышу от должности, которая в разы превышает его природные возможности.

Перед нами предстает опасный психопат, который откровенно сожалеет о том, что у него нет полномочий, чтобы вешать людей.

Мы не знаем, кто оплатил этот материал.

Если это сделал Офис президента - это политическое самоубийство.

Если это сделал кто-то из соперников Зе - это политическое киллерство.

Ясно одно - с живыми политиками такого не делают.

Так готовят к утилизации списанный материал ..

Тамара Дуда
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аваков кореша в премьеры двигает
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Вот тут я с ним согласен на 100%
Зе власть предательски сдает и продает Украину
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Раздался голос из руин и острый запах нафталина:
«Люди! Я не сдох! Я живой! А можно же ж уже ж баллотироваться? Шо? Опять лезть в жопу и не высовываться?»
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Малоросс, у тебя великолепный слух, если ты из жопы, в которую Зелемойский впихнул Украину, что-то слышишь.
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У Сени денежки кончаются.
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Жизнь в Майами дорогая. Прожил с семьёю там два годика, денюжка кончилась, а кушать хочется, значит пора на заработки в Украину, потому как в штатах он нахрен никому не нужен.
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в рашки інші вже проблеми..
не когось змусити )))

долар вже по 74,5,нафта Urals нижче критичних 32,5


"Министр энергетики РФ Новак сообщил о попытках связаться с членами ОПЕК и другими производителями, но предложение Москвы вернуться к переговорам не получила поддержки



"Новий план Путіна - змусити Україну легітимізувати російських бойовиків на Донбасі", - Яценюк про переговори в Мінську - Цензор.НЕТ 8998 "Новий план Путіна - змусити Україну легітимізувати російських бойовиків на Донбасі", - Яценюк про переговори в Мінську - Цензор.НЕТ 1160

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я от не розумію..

на кого з майбутніх президентів ставить Сорос ?

На ЯЦЕнюка,на Сєнцова ?

бо Славко "Співак",здається "злився" )))
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Сороса Зелемойский вполне устраивает...
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куля в лоб потатился
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я знову ж, в 3427-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, сивохи, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
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Почему последнее время так много кругом кролика?!
Шо скоро выборы?
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