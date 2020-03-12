 "Новый план Путина - заставить Украину легитимизировать российских боевиков на Донбассе", - Яценюк о переговорах в Минске

Такое убеждение высказал Премьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюкна своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"По итогам встреч в Минске Дмитрий Козак, эмиссар президента Путина для переговоров с Украиной, анонсирует появление нового переговорного механизма. Такая новая "диалоговая площадка", говорит он, будет включать представителей Нормандского формата и "стороны конфликта", - отметил Арсений Яценюк.
"Нормандский формат уже включает реальные стороны конфликта: Украину как государство, подвергшееся агрессии, Германию и Францию в качестве посредников урегулирования и Россию как агрессора против Украины и нарушителя цивилизованного международного устройства", - подчеркнул лидер "Народного фронта".
Арсений Яценюк подчеркнул, что диалог по урегулированию должен происходить с реальным агрессором, а не его марионетками: "Иначе этот процесс не будет иметь конца".
"Судя по словам Дмитрия Козака, новый план Путина состоит в том, чтобы заставить Украину окончательно легитимизировать российских боевиков на Донбассе и превратить мирное урегулирование в бесконечный процесс шантажа и давления со стороны самих россиян и их ставленников", - отметил лидер "Народного фронта".
По его мнению, согласие официального Киева на такое предложение означает провал мирных намерений Президента Владимира Зеленского.
"Вследствие такого согласия мира не будет. Будет очередной и еще более изнурительный процесс установления контроля над Украиной и главой государства", - написал Арсений Яценюк.
"Мы хотим настоящего мира и требуем от России выполнения всех ее обязательств. Игры с "новыми инициативами" пусть они оставят при себе. Мошенников надо вовремя останавливать", - подчеркнул лидер "Народного фронта".
А какой твой новый план? Скотыняка!!!
Кассы мало украл? Опять к кормыту тянет???
Эту хрень ***** пытается втюхать с первого Минска!
Хреново, шо зе - новый и глупый.
Присутствовать не означает иметь статус представителя.
НЕУЖЕЛИ ЕВРЕИ ВСЕ ТАКИЕ ДАУНЫ И ДЕБИЛЫ?
Слово "окончательно" говорит, что этот процесс таки запущен с первого Минска
Политика 12-мар, 01:359 370 0
В рекламном приложении к газете «Гардиан» вышла статья о Зеленском под названием «Случайный президент».
Первое впечатление после прочтения - это имиджевая катастрофа.
Как его пресс-служба могла допустить выход такого материала?
Там же Зеленского не просто разбирают на части - его размазывают на атомы.
Статья - откровенно издевательская.
Авторских комментариев в ней гораздо больше, чем прямой речи Зе, они чувствительные и брезгливые.
Вчитайтесь: "Зеленский делает паузу и смеется. Он набирает воздух, прежде чем дать длинный, запутанный и во многом бессмысленный ответ по мощной поддержке США, которую он испытывает, в частности, со стороны президента".
Очень подробно, с садистским наслаждением, описывается карьера Зеленского-комика.
Затем вываливаются не менее неприятные подробности избирательной кампании - в частности, проведение дебатов по сценарию Зеленского.
Журналист не преминул отметить, что Порошенко на сцене выключили микрофон.
Скандал с американской помощью и унизительные подробности взаимодействия Трампа и Зеленского. Использовано именно это слово - humiliation.
Кумовство и назначения друзей на высшие государственные должности.
Экскурс в историю российско-украинской войны. Намек на то, что Зеленский готов вести переговоры с Путиным несмотря на 14 000 убитых украинцев. Короткие цитаты Зеленского сопровождаются сокрушительными комментариями. ("Его вспыльчивость нивелируется отсутствием конкретики. В таких случаях Зеленский звучит почти как Трамп").
Достается и пресс-секретарше, которая постоянно вмешивается в разговор, подсказывает, дает мимические сигналы своему визави, но это не помогает.
На многие вопросы Зеленский отвечает "я не знаю" или просто смеется.
А вот там, где действительно было бы лучше отморозиться, Зеленский вдруг начинает активно разглагольствовать, вгоняя присутствующих в состояние паники.
Так, давая интервью британскому журналисту и британскому изданию, он умудрился обхамить Великобританию, критикуя Брекзит и законное и формально оформленное волеизъявления британских граждан.
Он сравнил англичан с пьяным гостем, который оставляет вечеринку, а потом скребется под дверью и просится обратно.
Уровень метафоры чувствуете?
Украину он сравнивает с дырявым лодкой.А себя - с моряком, который затыкает дыры руками, ногами, головой ... Ну и так далее, вы поняли.
Статья построена так, что Зеленский не выглядит милым или смешным.
Под конец трезвому читателю делается страшно: послушайте, он же маньяк.
Неадекватен, неуправляемый человек, которому окончательно снесло крышу от должности, которая в разы превышает его природные возможности.
Перед нами предстает опасный психопат, который откровенно сожалеет о том, что у него нет полномочий, чтобы вешать людей.
Мы не знаем, кто оплатил этот материал.
Если это сделал Офис президента - это политическое самоубийство.
Если это сделал кто-то из соперников Зе - это политическое киллерство.
Ясно одно - с живыми политиками такого не делают.
Так готовят к утилизации списанный материал ..
Тамара Дуда
Зе власть предательски сдает и продает Украину
«Люди! Я не сдох! Я живой! А можно же ж уже ж баллотироваться? Шо? Опять лезть в жопу и не высовываться?»
не когось змусити )))
долар вже по 74,5,нафта Urals нижче критичних 32,5
"Министр энергетики РФ Новак сообщил о попытках связаться с членами ОПЕК и другими производителями, но предложение Москвы вернуться к переговорам не получила поддержки
на кого з майбутніх президентів ставить Сорос ?
На ЯЦЕнюка,на Сєнцова ?
бо Славко "Співак",здається "злився" )))
руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
Шо скоро выборы?