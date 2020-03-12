EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  2054  6
Материалы по теме:
Все про:Греция (553) COVID-19 (720)

 В Греции зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Греции умер первый человек, зараженный коронавирусной инфекцией.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Жертвой болезни стал 66-летний мужчина, который вернулся в конце февраля из религиозного паломничества в Израиле и Египте.

Министерство здравоохранения заявило, что у умершего были проблемы со здоровьем. К вечеру среды в Греции зарегистрировали 99 случаев инфицирования пандемией.

По состоянию на утро 12 марта от нового типа коронавируса в мире умерло 4 637 человек; зарегистрировано 126 254 случая инфицирования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Страны ЕС не знали о решении Трампа ограничить въезд в США, - CNN

Источник: https://censor.net.ua/n3180892
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Всё когда-то бывает впервые как сказал своей жене человек, заболевший чумой© Дж.К.Джером.
 показать весь комментарий
 
 
Всі хворі можуть врятуватись лише в монастирях МП на Афоні.
 показать весь комментарий
 
Да и х*** с ним. Какая разница. Меньше с кацапами нужно было сосаться
 показать весь комментарий
 
 
Да, как говорил адмирал Ямамото - Дахусим..... правда обосрался
 показать весь комментарий
 
пандемией.\\\\\\\\\\\

б*же, за что им это?
Зевс, помоги! или не Ты бох, а Один? В Греции зафиксировали первую смерть от коронавируса - Цензор.НЕТ 7028
 показать весь комментарий
 
Не понял, он поехал больной или вернулся больной.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх