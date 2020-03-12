 В Греции зафиксировали первую смерть от коронавируса

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Жертвой болезни стал 66-летний мужчина, который вернулся в конце февраля из религиозного паломничества в Израиле и Египте.



Министерство здравоохранения заявило, что у умершего были проблемы со здоровьем. К вечеру среды в Греции зарегистрировали 99 случаев инфицирования пандемией.

По состоянию на утро 12 марта от нового типа коронавируса в мире умерло 4 637 человек; зарегистрировано 126 254 случая инфицирования.





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