 В Греции зафиксировали первую смерть от коронавируса

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Жертвой болезни стал 66-летний мужчина, который вернулся в конце февраля из религиозного паломничества в Израиле и Египте.
Министерство здравоохранения заявило, что у умершего были проблемы со здоровьем. К вечеру среды в Греции зарегистрировали 99 случаев инфицирования пандемией.
По состоянию на утро 12 марта от нового типа коронавируса в мире умерло 4 637 человек; зарегистрировано 126 254 случая инфицирования.
б*же, за что им это?
Зевс, помоги! или не Ты бох, а Один?