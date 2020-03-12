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 Политика Украины
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Все про:Институт нацпамяти (234) история (1687) Дробович (24)

 Дробович хочет, чтобы Институту нацпамяти дали следственные функции: "В некоторых вопросах это может быть весьма полезно"

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович считает, что есть необходимость в расширении полномочий ведомства в будущем.

"В рамках наших полномочий мы делали и делаем все необходимое", - сказал Дробович в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

В то же время, по его словам, есть необходимость в расширении полномочий Института нацпамяти. "Мне кажется, что есть такая необходимость. Но расширение полномочий предусматривает увеличение количества сотрудников, улучшение условий труда, соответственно это нужно обосновывать, потому что государство и граждане должны понимать, почему это делается. Здесь мы должны заслужить это доверие еще больше и тогда, опираясь на это доверие, просить об этом", - заявил глава ведомства.

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В частности, он отметил, что Институт может выполнять больше функций, связанных с сохранением мест памяти, а также с формированием образовательного контента и содержания образования.

"Полномочия по расследованию каких-то старых преступлений. Например, польский Институт национальной памяти имеет следственные функции. Опять же, я не вижу такой необходимости прямо сейчас, но если говорить о расширении, то вот куда можно двигаться", - добавил Дробович.

Он пояснил, что в штате польского Института нацпамяти есть люди, которые имеют право досудебного следствия, и "в некоторых вопросах это может быть весьма полезно".

Кроме того, глава Института отметил, что было бы целесообразно создать в ведомстве отдельное подразделение, которое бы занималось координацией всех комиссий по реабилитации.

"Есть еще военные преступления, которые сейчас совершаются на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Институт уже частично документирует эти вещи, а также очень много документируют общественные активисты. В принципе УИНП мог бы стать такой точкой сбора, где были бы архивы и базы данных не только о преступлениях, которые фактически уже признаны преступлениями, но и в отношении тех фактов, которые могут быть истолкованы в международных юрисдикциях как системные и комплексные преступления России как страны оккупанта. Мы могли бы хранить память об этой войне, проводить базовые расследования или иметь полномочия на следственные действия", - подчеркнул Дробович.

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Он отметил, что для этого требуется создание специального офиса при Институте, который бы это делал.

"И это не была какая-то абстрактная память, а очень конкретные вещи, которые бы имели судебную перспективу. Институт мог бы этим заниматься, но явно не с теми ограниченными условиями в плане помещения и штата, которые мы имеем сейчас. Но с соответствующим расширением штата мы могли бы выполнять эти функции, так как имеем такую экспертизу", - констатировал Дробович.

Источник: https://censor.net.ua/n3180891
 
 
 Топ комментарии
 
Да-да, расширить и углубить, еще и финансирование добавить, и носки подороже. А на выходе - 0, 0. Тут впору заниматься настоящим, а не прошлым, ибо будущего у многих может и не быть.
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Расширяясь смотри не лопни..
Аппетиты у всех зеленых, как у гиен.
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А заяву в полицию написать - корона свалится? Придурок, еще право на оперативно-розыскную деятельность попроси.
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Да-да, расширить и углубить, еще и финансирование добавить, и носки подороже. А на выходе - 0, 0. Тут впору заниматься настоящим, а не прошлым, ибо будущего у многих может и не быть.
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ЧИ Й НЕ СКОТИНЯКА, А? ПЛЮЄ В ДУШУ УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІЇ, І ПРАГЕ ЩЕ Й СУДИТИ.
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Правильно он говорит, чего вы напали на человека? Не все зеленые идиоты.Всречаются и нормальные люди.
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Лариса fb3d953c А что правильно, Лариса? У нас не могут расследовать, куда и кто упер маски и перепродал. Наплодили бездельников, с огромными зарплатами и премиями, а толку- 0. И этот туда же - расследовать.
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Расширяясь смотри не лопни..
Аппетиты у всех зеленых, как у гиен.
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І прокурор і суддя в одному іудейському лиці... Примайтеся бандерюги. Буде вам аутодафе.
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Эти гниды уже лопаются от переедания. Такого при Януковиче не было.
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А заяву в полицию написать - корона свалится? Придурок, еще право на оперативно-розыскную деятельность попроси.
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Ви вже всі існуючі можливості вичерпали, всі архіви перелопатили? Завершили співпрацю з закордонними архівами, діаспорою і зібрали всі вже існуючі документи та опрацювали їх? Тоді, звісно, треба нові функції та розширення штату: не всі ще кварталівці пристроєні та й риги не всі ще повернулися до ричагів маніпулювання історією та думкою суспільства.
Чомусь Вятровичу вистачало і наявного штату, і функцій, а ось вам, чомусь ні...
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завтра цей мракобіс буде вимагати свого суду і тюрми.
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І розстрільну функцію теж! Я готовий записатися в мовний патруль! Дайте мені мешінгевер!!! Дробович хочет, чтобы Институту нацпамяти дали следственные функции: "В некоторых вопросах это может быть весьма полезно" - Цензор.НЕТ 4405
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краще - штурмгвер))
І починати саме з цих дробовичів
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Лучше сразу свой спецназ, который будет ватных совков е.ашить
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верно(правильно).
правда шоб не получилось как с Луценко и Гробошапкой
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