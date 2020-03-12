 Турция отложила начало туристического сезона из-за коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", решение принято по результатам совещания на уровне нескольких министерств.
"Мы рекомендуем туроператорам перенести начало курортного сезона на конец апреля. С нашей точки зрения это имеет смысл. В этом контексте, по сравнению с прошлым годом, решили, что было бы гораздо целесообразнее принять меньше туристов, а не привлекать туристические потоки", - сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.
Министр торговли Рухсар Пекджан сообщила о том, что все международные выставки, которые были запланированы к проведению после 16 марта, будут перенесены на конец апреля. По ее словам, будет осуществлен ряд мероприятий во избежание ажиотажа и накручивания цен на средства защиты, в том числе медицинские маски.
Министр здравоохранения заверил, что в стране проведены все меры по противодействию распространения коронавируса и лечению больных.
"Наше министерство завершило подготовку к противостоянию коронавирусу. Один или несколько случаев не следует рассматривать как эпидемию", - сказал Фахреттин Коджа.
Напомним, 10 марта первый случай COVID-19 подтвердили в Турции
Молдавский коронавирус целиком состоит из солнца, фруктов и радостных встреч. Одна молдаванка сбежала из итальянской больницы. Захотела умереть дома, в объятиях сына. Автобусом добралась до Кишинёва, потом в родной колхоз приехала и поцеловала ребёнка. Выполнила материнский долг, так сказать.
Сын оказался экстравертом. В короткий срок перецеловал односельчан. У них на всё село одна фамилия. И теперь главврач роддома, наспех переделанного в инфекционный барак, кричит с утра:
- Мунтяну - супрастин 70 раз!.
Сестрички сразу понимают, о ком речь. Они мелом помечают окормлённых и верят только в лечебные свойства вина. В Молдавии не принято надеяться на что-то другое.
Пассажиры автобуса задали спецслужбам жару. Расползлись по деревням, прятались в сене, у всех нашлись не обнятые дети. Страна быстро поделилась на ловцов и добычу. Охотники за головами загоняют инфицированного, а потом от него убегают. В случае неосторожного успеха всех участников кладут на соседние койки.
Ещё национальная черта: ни один молдаванин не откажется от объятий и поцелуев лишь потому, что неосторожно посмотрел телевизор.
Всё вышеизложенное пересказала мне моя молдавская хозяйка гастролей. Судя по булькающему в трубке валокордину, каждое слово - правда. Желая и дальше руководить модной, современной страной, правительство запретило массовые мероприятия. Наш концерт в Кишинёве отложен. Не знаю на сколько. Пока жители не набегаются.
Всех люблю, целую сквозь монитор.
pesen-net
Синяки от маски. Они там уже с ума сходят от усталости. Еще фото в комментарии.
«Нас захлестнуло цунами»
Хирург больницы Humanitas Gavazzeni e Castelli в Бергамо, Даниэле Маккини, опубликовал в фейсбуке пост, описывающий ситуацию с COVID-19.
«Молчать сейчас - безответственно, поэтому хочу донести до людей то, что мы переживаем в Бергамо.
Я понимаю, что не нужно паниковать - но крайне тревожно, когда я вижу, что граждане продолжают собираться вместе и жалуются, что теперь не могут, например, сходить в спортзал.
Я также понимаю размер возможного экономического ущерба (от мер против коронавируса - «МК»). Но хочу подчеркнуть важность возможного ущерба для здоровья граждан всей страны.
С долей изумления я наблюдал за реорганизацией всей нашей больницы на прошлой неделе, когда враг (коронавирус - «МК») еще не был так силен. Палаты освобождали для новых пациентов, реанимацию расширяли. Приемное отделение переоборудовали для снижения распространения инфекции В опустевших коридорах установилась сюрреалистическая тишина. Мы будто готовились к войне, еще не понимая, какой жестокой она может быть.
Еще неделю назад, дежуря в ночной смене, я ждал результатов первого теста на коронавирус нашего первого «подозреваемого» пациента.
Сейчас ситуация стала драматической - других слов нет. Война в разгаре, сражения идут и днем, и ночью.
Пациенты приходят в отделение неотложной помощи один за другим. За два года работы в Бергамо я такого не видел. И это совсем не похоже на грипп.
Те, кто к нам обращается, следовали всем указаниям Минздрава - оставались дома с повышенной температурой неделю или десять дней, но у них затруднилось дыхание, им нужен кислород.
Лекарства, которые применяют при борьбе с коронавирусом, немногочисленны. Давайте посмотрим правде в глаза: все зависит только от нашего организма - одна надежда на то, что он справится самостоятельно. Мы можем поместить человека в реанимацию, только когда он перестает справляться сам. Коронавирус недостаточно изучен, терапия, которая применяется против него - сугубо экспериментальная.
Да, в начале эпидемии заболевшие надеялись отсидеться дома - но теперь необходимость госпитализации стала острой. Все табло с именами пациентов мигают красным, и у всех один диагноз: двусторонняя интерстициальная пневмония.
Грипп не мог бы стать причиной столь быстро развивающейся трагедии. Разница в том, что при классическом гриппе - не считая разницы в масштабах заражения - осложнений гораздо меньше. Они наступают, только когда вирус гриппа разрушает защитные барьеры, и бактерии, живущие в верхних отделах нашей дыхательной системы, начинают поражать наши бронхи и легкие.
COVID-19 же непосредственно поражает альвеолы легких, которые перестают выполнять свои функции, наступает сильная дыхательная недостаточность, и обычная кислородная терапия не работает.
Извините, но как врач я не могу сказать, что самые тяжелые пациенты - только пожилые люди с сопутствующими патологиями. Да, в нашей стране много пожилых, и трудно найти человека после 65 лет, который не принимал бы таблетки от давления или, скажем, диабета.
Но когда вы видите в реанимации молодых людей, подключенных к аппаратам ИВЛ или ЭКМО (это аппарат для самых сложных случаев, который забирает кровь, насыщает ее кислородом и возвращает обратно в венозное русло пациента), то спокойствие по поводу молодежи и коронавируса улетучивается.
В соцсетях полно людей, гордящихся тем, что они «не боятся коронавируса», бравируют игнорированием мер гигиены, протестуют против ограничений - но это не меняет факта эпидемиологической катастрофы.
У нас больше нет хирургов, урологов, ортопедов - мы все теперь просто врачи, единая команда, которая должна сообща противостоять захлестнувшему нас цунами. Случаев все больше - 15, 20 новых госпитализаций в день. Результаты тестов приходят один за другим: положительный, положительный, положительный...
Отделение неотложной помощи перегружено. Поступают новые инструкции: нужно больше персонала, компьютерная программа показывает данные по обращениям - нас экстренно собирают, чтобы перенаправить в неотложку. На экране высвечиваются симптомы прибывающих пациентов, одни и те же - температура, кашель, затрудненное дыхание.
Исследования легких снова показывают одну картину: все та же двусторонняя интерстициальная пневмония. Всех нужно госпитализировать, кому-то - делать интубацию и помещать в реанимацию. Для кого-то уже слишком поздно.
В реанимации каждый аппарат ИВЛ на вес золота. Плановые операции отменяют, операционные превращают в реанимационные.
Врачи измотаны. Сверхурочные стали привычными. Больше нет смен, графиков. Медсестер я часто вижу в слезах - потому что мы не можем спасти всех больных.
Я не вижусь с семьей, с сыном, потому что боюсь их заразить. Общаюсь с ними только по интернету...
Не возмущайтесь тем, что не можете пойти в театр, музей или тренажерку. Пожалуйста, послушайте нас - постарайтесь выходить лишь по крайней необходимости. Не бегите в супермаркеты толпой скупать продукты, это хуже всего - в очередях велик риск контакта с зараженными.
Попросите ваших пожилых родных вообще не покидать дома. Найдите возможность доставить им еду.
Если у вас есть обычная маска, даже строительный респиратор - надевайте, выходя наружу. Но не ищите и не покупайте профессиональные медицинские респираторы с фактором защиты FFP2 или FFP23. Они нужны нам, медикам, а достать их трудно. Сейчас из-за нехватки нам пришлось сократить их использование.
Несмотря на то, что у меня и многих коллег есть другие защитные средства, многие из нас уже заразились. И заразили родных. И заболевшие члены их семей сейчас находятся между жизнью и смертью.
Мы, врачи - не герои. Это наша работа. Сейчас мы просто пытаемся быть полезными.
Попробуйте быть полезными всему обществу и вы. Помните: от того, что лично вы делаете или не делаете, теперь зависит жизнь как минимум нескольких десятков человек».
https://www.mk.ru/social/2020/03/11/italyanskiy-vrach-opublikoval-dusherazdirayushhiy-post-o-koronaviruse.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=100&v=YoDRWjeZ3yk&feature=emb_logo