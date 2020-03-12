 Дело подозреваемого в шести терактах и взрыве на День Независимости в Киеве передали в суд, - полиция

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Задержанному инкриминируют совершение 27 преступлений, в том числе шести террористических актов и покушения на убийство 24 августа 2017 года на улице Грушевского", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 50-летний житель Одессы был членом организованной преступной группы.
Кроме того, полицейские собрали доказательную базу относительно причастности группировки к трем преступлениям, направленнымх на разжигание национальной и религиозной розни.
По информации полиции, фигурант скрывался от следствия и был объявлен в межгосударственный розыск. Ныне он задержан и в суд направлен обвинительный акт относительно совершения им ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Как сообщалось, 24 августа 2017 года в 14.00 неизвестный на тротуаре напротив Национального художественного музея на улице Грушевского, 6 применил неустановленное взрывное устройство, совершив покушение на умышленное убийство трех человек. В результате две женщины и мужчина получили телесные повреждения.
Следственное управление Главного управления Национальной полиции в г. Киеве тогда начали уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство, согласно ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко отмечал, что неизвестные бросили взрывное устройство в автомобиль с украинскими военными, однако он отскочил от автомобиля и взорвался, ранив гражданских.
Раненые являются родственниками Героя Украины Валерия Чибинеева.
А які суперечки були на https://censor.net.ua/video_news/3180426
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