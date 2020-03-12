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Все про:взрыв (4451) Нацполиция (11073) теракт (2036)

 Дело подозреваемого в шести терактах и взрыве на День Независимости в Киеве передали в суд, - полиция

Следователи направили в суд обвинительный акт в отношении члена криминальной группировки, которому инкриминируют совершение 27 преступлений, в том числе и покушения на убийство, совершенное 24 августа 2017 года на улице Грушевского в Киеве.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Задержанному инкриминируют совершение 27 преступлений, в том числе шести террористических актов и покушения на убийство 24 августа 2017 года на улице Грушевского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 50-летний житель Одессы был членом организованной преступной группы.

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Кроме того, полицейские собрали доказательную базу относительно причастности группировки к трем преступлениям, направленнымх на разжигание национальной и религиозной розни.

По информации полиции, фигурант скрывался от следствия и был объявлен в межгосударственный розыск. Ныне он задержан и в суд направлен обвинительный акт относительно совершения им ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Как сообщалось, 24 августа 2017 года в 14.00 неизвестный на тротуаре напротив Национального художественного музея на улице Грушевского, 6 применил неустановленное взрывное устройство, совершив покушение на умышленное убийство трех человек. В результате две женщины и мужчина получили телесные повреждения.

Следственное управление Главного управления Национальной полиции в г. Киеве тогда начали уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство, согласно ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко отмечал, что неизвестные бросили взрывное устройство в автомобиль с украинскими военными, однако он отскочил от автомобиля и взорвался, ранив гражданских.

Раненые являются родственниками Героя Украины Валерия Чибинеева.

Источник: https://censor.net.ua/n3180886
 
 
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Если задуматься то коронавирус таки должен уничтожить етот гнилой мир
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Все террористов проводивших теракты Рашка требует отпустить. Таким образом кремль официально признает что теракты в Украине ето дело рук кремля. Почему до сих пор Украина не созывает ООН и не выносит на мировую общественность что Росия- страна террорист?
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ніхто його не чіпав, аж поки на обмін затребували
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