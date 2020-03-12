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 Общество, За рубежом
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Все про:США (16206) Евросоюз (12809) Трамп (2805) COVID-19 (720)

 Страны ЕС не знали о решении Трампа ограничить въезд в США, - CNN

Европейские представители заявили, что были ошеломлены новыми ограничениями на въезд в США граждан европейских стран, входящих в Шенгенскую зону

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает телеканал CNN

"Несколько европейских послов в Вашингтоне сообщили CNN, что они не знали, что это произойдет, несмотря на то, что были в контакте с администрацией в течение последних нескольких дней", - говорится в сообщении.

Бельгийский дипломат сказал телеканалу, что было известно лишь то, что с поездками из Европы "что-то произойдет, но не настолько радикально".

"Что непонятно, так это исключение для Великобритании и отсутствие мер внутри страны", - добавил он.

Администрация Трампа уведомила послов уже после того, как президент сообщил об ограничениях. Информацию о новых мерах европейские посольства получили из госдепартамента уже после заявления Трампа, но "пока мы не получили ответов на наши вопросы", сказал один из источников телеканала.

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Трамп в обращении к гражданам США объявил о решении запретить въезд в страну из Европы с 13 марта.

Исключения будут предусмотрены для американцев, которые прошли соответствующее тестирование на коронавирус, а также для Великобритании.

По последним данным, которые приводит CNN, всего в США зафиксировано 1 267 случаев заражения коронавирусом в 43 штатах и округе Колумбия, 38 человек скончались

Источник: https://censor.net.ua/n3180884
 
 
 Топ комментарии
 
Теперь узнают. Непонятно чего ждет Украина.
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Всё понятно, мої маленькі європейські каченята! Логіка цього рішення не медична, а популістська. Шоу-мен трамп робить те, що повинно подобатись американським зебілам. Страны ЕС не знали о решении Трампа ограничить въезд в США, - CNN - Цензор.НЕТ 7292
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Европейцы многим ошеломляются.Живут как роботы в виртуальной реальности. То они озабочены Путиным, но довольно мило с ним общаются и санкции у них мизерные для него, то их вирус озаботил, но вирусу их озабоченность до одного места и он распространяется, то теперь их Трамп озаботил,но Трампу как и вирусу на их озабоченность нас-ать.
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Европейцы многим ошеломляются.Живут как роботы в виртуальной реальности. То они озабочены Путиным, но довольно мило с ним общаются и санкции у них мизерные для него, то их вирус озаботил, но вирусу их озабоченность до одного места и он распространяется, то теперь их Трамп озаботил,но Трампу как и вирусу на их озабоченность нас-ать.
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Теперь узнают. Непонятно чего ждет Украина.
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Клоун. Знаете, штаты с их железобетонными институтами могут себе позволить клоуна, даже на 2 срока, это нам п*.
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Всё понятно, мої маленькі європейські каченята! Логіка цього рішення не медична, а популістська. Шоу-мен трамп робить те, що повинно подобатись американським зебілам. Страны ЕС не знали о решении Трампа ограничить въезд в США, - CNN - Цензор.НЕТ 7292
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трамп обещал вернуть производство на Родину. рыжий порожняк не гонит, останется на второй срок
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Він ще попередні обнулить, всі довбні так роблять.
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Трамп - літня людина. А цей КОВІД19 вражає саме літніх. Це нашому "піаністу" пофіг вірус, вірус його просто гидуватиме такого. А Трамп злякавсь не на жарт
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Ваша Богиня Юля теж не піонерського віку,нагадую...
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Не знали, а теперь узнали. Реальность опережает всякие прогнозы.
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привыкли в штатах скупляться?, евроватанчиги)))
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США самодостатня країна, на відміну від нас чи нафтокачки.
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Особливо обурені особи лібертаріансько-нетрадиційної орієнтації у Європі..

Це від незвички..
РАНІШЕ ЇМ У ГЕЙРОПІ БУЛО ДОЗВОЛЕНО ВСЕ...
У часи Обами їм навіть почали відкривати туалети для "середнього роду"..
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Вам не кажется что нас обманывают? От грипа умирает больше людей чем от коронавируса, но никто раньше таких мер не принимал! Никто не говорит правду, боятся "обидеть" китайских комунистов в возможной утечке биологического оружия или молчат для недопущения паники? Импотенты скажите уже правду наконец ничего вам не будет за нарушение о неразглашении информации!
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