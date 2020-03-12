 Страны ЕС не знали о решении Трампа ограничить въезд в США, - CNN

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает телеканал CNN

"Несколько европейских послов в Вашингтоне сообщили CNN, что они не знали, что это произойдет, несмотря на то, что были в контакте с администрацией в течение последних нескольких дней", - говорится в сообщении.

Бельгийский дипломат сказал телеканалу, что было известно лишь то, что с поездками из Европы "что-то произойдет, но не настолько радикально".

"Что непонятно, так это исключение для Великобритании и отсутствие мер внутри страны", - добавил он.

Администрация Трампа уведомила послов уже после того, как президент сообщил об ограничениях. Информацию о новых мерах европейские посольства получили из госдепартамента уже после заявления Трампа, но "пока мы не получили ответов на наши вопросы", сказал один из источников телеканала.

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Трамп в обращении к гражданам США объявил о решении запретить въезд в страну из Европы с 13 марта.

Исключения будут предусмотрены для американцев, которые прошли соответствующее тестирование на коронавирус, а также для Великобритании.

По последним данным, которые приводит CNN, всего в США зафиксировано 1 267 случаев заражения коронавирусом в 43 штатах и округе Колумбия, 38 человек скончались