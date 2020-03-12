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 Политика Украины
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 Декоммунизация после деоккупации Крыма и Донбасса должна иметь переходный режим, - Дробович

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что имплементация законодательства о декоммунизации на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма после деоккупации должна иметь переходный режим.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Сейчас активно обсуждаются проекты переходного правосудия для регионов, которые будут интегрированы назад после деоккупации. Соответственно, я думаю, что имплементация законодательства о декоммунизации должна тоже иметь какой-то переходный режим", - отметил Дробович.

По его словам, власти должны иметь наработанные решения и рекомендации, как работать с публичным пространством на тех территориях.

"Очевидно, что наиболее откровенные элементы коммунистической пропаганды в ближайшее время после деоккупации должны быть изъяты из публичного пространства. Но все равно, у нас должны быть разработаны такие механизмы, чтобы это было цивилизованно, понятно правильно проговорено с обществом. Мы не можем это делать без соответствующей дискуссии, иначе это может привести к общественному взрыву", - подчеркнул Дробович.

Что касается закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" в целом, он отметил, что "это хороший и качественный закон, и его достаточно, чтобы выполнять нормы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если общественный мемориал в Бабьем Яру будет представлять угрозу гуманитарной безопасности Украины, то для этого есть компетентные органы, - Дробович

Источник: https://censor.net.ua/n3180881
 
 
 Топ комментарии
 
"переходний режим" на деокупованих теріторіях повинен виглядати так:
1. поразка усього населення у виборчому праві на 10 років;
2. знесення та ліквідація усіх комуністичних символів;
3. заборона усіх просовкових організацій.
Примітка: кому не подобається - "за порєбрік"!
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Вот еще одна тварь при власти завуалировано высказываеться против декоммунизации...
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Ти ще доживи до тої деокупації.
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Вот еще одна тварь при власти завуалировано высказываеться против декоммунизации...
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а шо он не так сказал? он как и ты чекае на пэрэмогу. так выпьем же за то , шо б желания совпадали с возможностями Декоммунизация после деоккупации Крыма и Донбасса должна иметь переходный режим, - Дробович - Цензор.НЕТ 6333
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про деоккупацию можно было бы поподробней. когда и какими методами
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С таким героями как шмарля и сивоха деоккупация делается моментально.
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не плюсану, из-за недобукв "ё", но согласен.
*(на выборы не ходил, три крайних, последних раза - від відрази))
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буква нужная - над чим москалям розставляти точки?
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та як же ви дістали толерувати ворога.
хоча, для зеленського та ко всі ті колаборанти звісно ж ворогами не є.
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Точно..
Путлер без всяких переходных периодов - маршбросок и своё гимно забил им в бошки.
А зеленые 10-20 лет собираются перед наглой сепарней сопли на подносах размазывать,
с калачами да кренделями ходить упрашивать Декоммунизация после деоккупации Крыма и Донбасса должна иметь переходный режим, - Дробович - Цензор.НЕТ 2710
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Спочатку ті території звільнити потрібно... А вони, зебіли, хочуть взяти в склад федерації "Україна" з правом "вето" стосовно внутрішньої і зовнішньої політики...
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"переходний режим" на деокупованих теріторіях повинен виглядати так:
1. поразка усього населення у виборчому праві на 10 років;
2. знесення та ліквідація усіх комуністичних символів;
3. заборона усіх просовкових організацій.
Примітка: кому не подобається - "за порєбрік"!
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С примечанием всё не так просто: Эта шваль не нужна и в запоребрике. Декоммунизация после деоккупации Крыма и Донбасса должна иметь переходный режим, - Дробович - Цензор.НЕТ 8601
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само собой. но проблема, куда девать, остаётся. Декоммунизация после деоккупации Крыма и Донбасса должна иметь переходный режим, - Дробович - Цензор.НЕТ 7188
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1.
вони нікому не присягали.
2.
їм реально забили мозок при "папустітєльствє" всіх влад після 91-го, не кажучи шо перед цим - 70 років.
3.
ми йдемо в Європу(падає від сміху).
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Що значить не присягали, ЗСУ в Криму не складали присягу?
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нє, я за населення. а за особовий склад, так на це є трибунал.
особливо за гебнюків з СБУ
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даже того, кто не принимал никакой присяги за измену Родине судЮт. ё?
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гражданское население не несЭт ответственности просто потому шо "влада" бездействовала и позволила задурить мозги(т.е., Сравчук, Сучма, немного Ющенок, а особенно Овощ - виноваты в первую очередь)
б*же, да я тоже гордился шо Рашка сделала С-400 и думал что Рашка более-менее норм. страна, ну и шо?
я не скрываю этого, как и того шо верил в Боба.
Самый ярый патриот, или атеист = тот которого обманули.
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мы врага бы на рога, только шкура дорога, да рога нынче тоже недёшевы.....
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Ще казали " малой кровью, на чужой территории".
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как там в Урюпинске? лёд этой зимой на Хопре был?
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...и как один умрём в борьбе за ЭТО! Декомунізація після деокупації Криму і Донбасу повинна мати перехідний режим, - Дробович - Цензор.НЕТ 1415
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лахта-стайл: энергично, уверенно... со смыслом... по возможности... обычно лучше получается не в тему Декомунізація після деокупації Криму і Донбасу повинна мати перехідний режим, - Дробович - Цензор.НЕТ 1253
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ты записался добровольцем?! Декомунізація після деокупації Криму і Донбасу повинна мати перехідний режим, - Дробович - Цензор.НЕТ 5927
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я работаю в тылу у врага. только об этом никому. Декомунізація після деокупації Криму і Донбасу повинна мати перехідний режим, - Дробович - Цензор.НЕТ 4989
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не доверяй местному населению Декомунізація після деокупації Криму і Донбасу повинна мати перехідний режим, - Дробович - Цензор.НЕТ 8285
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Там надо депутинизацию по всем мозгам в первую очередь.
А коммуняцкая зараза, давно уже себя изжившая, сама отпадет как засохшая козявка.
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Дкпутінацію треба провести в першу чергу в українських ЗМІ. Зараз в інформаційному просторі України відбувається шабаш рускава міра. Жодного фільму про злочини комуністів! Жодного фільму про злочини рускіх! Від зеленського годі чого чекати. Але чому нічого не було створено при Порошенкові? Чому фільм "Червоний" не крутять його канали? Чому цей мультимільярдер, який виставляє себе єдиним патріотом України, не профінансував жодного фільму, деб московити виставлялися убогими придурками? Чому не створив жодної такої програми, подивившись яку, українцю більше б ніколи не хотілося вважати себе рускімі. А ватники щоб швиденько заговорили українською, і соромилися свого рускава походження?
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Почему Порошенко не нашёл 300 месторождений алмазов ?

Почему Порошенко не помыл полы в подъездах ?

Почему Порошенко не сделал всё за всех ?
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это как с Насреддином. Обещать можно все, а там или ишак сдохнет, или падишах.
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Як і В'ятрович, так і Дробович, роблять одну й ту саму помилку. Декомунізація в першу чергу має відбутися в головах. Нехай собі стоять ті пам'ятники. Щоб було куди плюнути, чи використати як тимчасовий туалет.
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Вся беда в том ..что чем дольше будут стоять памятника тому членину...тем дольше будет этот членин в головах..
Очистить головы от совка можео только путем того ..что надо убрать все упоминания о совке..
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В губернии паРаши под названием белоруссия...все именно так и будет...жди...***** твоего царька луку уже почти дожал...
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чистыми руками, холодной головой и горячим сердцем
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в принципі.... плювати на пам.ятники, це трохи тупо. я ось плював на хрести, в "лики", ну і шо?
просто потрібно шоб зневажали тих жукових і сраліних. ну але ще би владу - нашу(а такої нема і не буде)
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Хтось дивиться ******* фільми про війну? Ви тільки погляньте на вгодовані пики солдатів! А які благородні СМЕРШівці! А яка красива новенька форма в совєцьких солдатів! А яка аристократична поведінка! Насправді солдат на тій війні думав лише про те, щоб заховатися, пожерти, та загрітися.
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Лугандон зараз Україні не потрібен,це каменюка на шию Україні.
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Шо було раніше,того вже нема,а зараз Лугандон втопе Україну.
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Що було раніше, те і залишилось. Думбас, це назавжди.

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Ну якщо Д"у"мбас,тоді ясно.А хто там по Вінниці ходив хресною ходою проти коронавіруса,мабуть патрріоти Петра Порошенко?
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"Декоммунизация после деоккупации Крыма и Донбасса должна иметь переходный режим, - Дробович" - деоккупации, украинизация, декоммунизация и никаких переходных режимов. Кому не нравится - за поребрик или в Израиль.
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Запоребрік їх не прийме до себе. Своїх вистачає. А в Бурятію їх вже відправляли, так вони здриснули звідти.
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Но, ни одна зе-мразь, даже не заикнулась о переходном периоде для ВЫБОРОВ!

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В Крыму и дырляндии выборы нельзя проводить лет 20 после деоккупации.
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мозги набитые ватой лечению не поддаются , хватит врать
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Вы сначала освободите крым и дамбас. Тут Украину не сегодня-завтра на колени перед ****** поставят а они уже думают как крым и дамбас декомунизировать
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Саме краще декомунізацію зробить коронавірус.
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Окупированне территории освобождают а не интегрируют. Интегрируют болезнь или вирус в организм для дальнейшего заражения
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Прикинь к территории еще и население прилагается. Что устроим всем чистку, в лагеря на 20 лет, как при Сралине?
Их нужно будет перевоспитывать, переубеждать, вытаскивать из головы весь бред про кровавую хунту и распятых мальчиков. Или их всех сразу перебить?
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Что ты за бред несешь? Кому нужно что то разьяснять? Не надо вешать лапшу что там ничего не знают и бедненькие с затуркаными головами сидят. Всех у кого нет украинских паспортов нах. за поребрик. Пускай на Магадан пиз***ют все кто с паспортами днр и рашки и там трезвеют на морозе. Лично я тварей сепарских буду уничтожать если они появятся мне на глаза в удобном месте несмотря нинакакие договоренности Зелупы с ******
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Ну 10% сами уйдут с остальными как поступишь?
И насчет что они знают или не знают, имею опыт общения с проживающими на нашей территории, у кого родственники с той стороны, так они такое выдают про хунту и карателей, что хрен переубедишь.
Правда один вопрос ставит все на свои места, а почему тебя каратели до сих пор здесь не убили. Или предлагаю давай вали к родственникам, ведь там уже рай на земле наступил.

Так что там в головах такая каша.
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Сивоха пяная. От хто ти _лядь такий, щоб заявляти таке про УКРАЇНУ??? Банкетный алкаш- томада.
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кацапские песни о главном начались.
декоммунизация после деоккупации Крыма и Донбасса должна быть быстрой..
доигрались уже с переходными периодами - получили войну на 6 лет и конца не видно....
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Имелось ввиду наверное: возврат коммунизации после зекапитуляции?
По делам именно это просматривается.
А словесную шелуху не замечают только зебараны и сторонники дедываеваловых сталинистов и прочих целователей пуйла. Янык тоже на словах шел в Европу и НАТО.
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В Порошенка є два канали. Треба на кожному створити карикатурні щоденні програми про рускіх. Щоб рускіх, і тих, хто розмовляє російською виставляли придурками. Транслювати їх в найзручніший час. І без перерв на рекламу! Тоді повірю, що Порошенко не спекулює на патріотизмі, а щось робить, аби вичистити рускій мір з мізків українців. Сьогодні маємо протилежне - інформаційний простір переповнений фільмами й передачами, де україні придурки, зрадники, або якісь кумедні селюки. І ніяких позовів до власників каналів за приниження національної гідності.
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половина страны говорит на русском. Кого ты придурками собрался выставлять?
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Когда территории будут возвращены, особенно Крым, то сделано это будет в таких обстоятельствах, что последующая декоммунизация будет просто детским лепетом и никакого взрыва не вызовет, как не вызвала особых протестов денацификация в Германии - местное профашистское население заняли эксгумированием могил невинно замученных.
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ніяких "пєрєхадних пєріодов" - вони дають протилежний ефект - бо ситуація затягуєця до самого кінця "періоду", а потім починаєця новий перехадной - от так було з військово-морською базою в Севастополі. Так і з українською мовою
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де-оккупация Крыма под контролем ООН и ОБСЕ, с назначением временной администрации ООН на переходной период...
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какая же долбаная мразота сегодня в Украине при власти....
и какая же долбаная мразота ее понавыбирала?
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а что мешает провести декоммунизацию прямо сейчвс, составить список, потом реализовать?
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та ты с ума сошел... - ето можно было делать год назад - сегодня за ето срок...
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Невже хтось вірить в деокупацію Криму ? ви наведіт лад на великій Україні очистіть її від колоборантів ,а що до риторики про деокупацію то готують населення до відновлення водопостачаня .
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ага, деоккупация...
"Вот только жить
в это время прекрасное
уж не придется -
ни мне, ни тебе".
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Аби тільки щось ляпнути !? Може, на хресні ходи, справді зігнати паству...?
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В Крамахе есть улицы ТИхого, Стуса, героев Небесной Сотни и героев Украины и краматорцы в обморок от таких названий не падают! Я вобще за то что-бы Донецк переименовать в Бандеровск а Луганск в Шукевиющукс! Ну или Донецк в Киборград а Луганск в Бандеровск!
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Кстати всё это можно сделать на референдуме
1. Вы за то что-бы переименовать Донецк в Киборгград
2, Вы за то что-бы переименовать Донецк в Бандеровск
Ну как-то так Декомунізація після деокупації Криму і Донбасу повинна мати перехідний режим, - Дробович - Цензор.НЕТ 7573
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