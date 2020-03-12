 Декоммунизация после деоккупации Крыма и Донбасса должна иметь переходный режим, - Дробович

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".
"Сейчас активно обсуждаются проекты переходного правосудия для регионов, которые будут интегрированы назад после деоккупации. Соответственно, я думаю, что имплементация законодательства о декоммунизации должна тоже иметь какой-то переходный режим", - отметил Дробович.
По его словам, власти должны иметь наработанные решения и рекомендации, как работать с публичным пространством на тех территориях.
"Очевидно, что наиболее откровенные элементы коммунистической пропаганды в ближайшее время после деоккупации должны быть изъяты из публичного пространства. Но все равно, у нас должны быть разработаны такие механизмы, чтобы это было цивилизованно, понятно правильно проговорено с обществом. Мы не можем это делать без соответствующей дискуссии, иначе это может привести к общественному взрыву", - подчеркнул Дробович.
Что касается закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" в целом, он отметил, что "это хороший и качественный закон, и его достаточно, чтобы выполнять нормы".
*(на выборы не ходил, три крайних, последних раза - від відрази))
хоча, для зеленського та ко всі ті колаборанти звісно ж ворогами не є.
Путлер без всяких переходных периодов - маршбросок и своё гимно забил им в бошки.
А зеленые 10-20 лет собираются перед наглой сепарней сопли на подносах размазывать,
с калачами да кренделями ходить упрашивать
1. поразка усього населення у виборчому праві на 10 років;
2. знесення та ліквідація усіх комуністичних символів;
3. заборона усіх просовкових організацій.
Примітка: кому не подобається - "за порєбрік"!
вони нікому не присягали.
2.
їм реально забили мозок при "папустітєльствє" всіх влад після 91-го, не кажучи шо перед цим - 70 років.
3.
ми йдемо в Європу(падає від сміху).
особливо за гебнюків з СБУ
б*же, да я тоже гордился шо Рашка сделала С-400 и думал что Рашка более-менее норм. страна, ну и шо?
я не скрываю этого, как и того шо верил в Боба.
Самый ярый патриот, или атеист = тот которого обманули.
А коммуняцкая зараза, давно уже себя изжившая, сама отпадет как засохшая козявка.
Почему Порошенко не помыл полы в подъездах ?
Почему Порошенко не сделал всё за всех ?
Очистить головы от совка можео только путем того ..что надо убрать все упоминания о совке..
просто потрібно шоб зневажали тих жукових і сраліних. ну але ще би владу - нашу(а такої нема і не буде)
Их нужно будет перевоспитывать, переубеждать, вытаскивать из головы весь бред про кровавую хунту и распятых мальчиков. Или их всех сразу перебить?
И насчет что они знают или не знают, имею опыт общения с проживающими на нашей территории, у кого родственники с той стороны, так они такое выдают про хунту и карателей, что хрен переубедишь.
Правда один вопрос ставит все на свои места, а почему тебя каратели до сих пор здесь не убили. Или предлагаю давай вали к родственникам, ведь там уже рай на земле наступил.
Так что там в головах такая каша.
декоммунизация после деоккупации Крыма и Донбасса должна быть быстрой..
доигрались уже с переходными периодами - получили войну на 6 лет и конца не видно....
По делам именно это просматривается.
А словесную шелуху не замечают только зебараны и сторонники дедываеваловых сталинистов и прочих целователей пуйла. Янык тоже на словах шел в Европу и НАТО.
и какая же долбаная мразота ее понавыбирала?
"Вот только жить
в это время прекрасное
уж не придется -
ни мне, ни тебе".
1. Вы за то что-бы переименовать Донецк в Киборгград
2, Вы за то что-бы переименовать Донецк в Бандеровск
Ну как-то так