 Декоммунизация после деоккупации Крыма и Донбасса должна иметь переходный режим, - Дробович

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Сейчас активно обсуждаются проекты переходного правосудия для регионов, которые будут интегрированы назад после деоккупации. Соответственно, я думаю, что имплементация законодательства о декоммунизации должна тоже иметь какой-то переходный режим", - отметил Дробович.

По его словам, власти должны иметь наработанные решения и рекомендации, как работать с публичным пространством на тех территориях.

"Очевидно, что наиболее откровенные элементы коммунистической пропаганды в ближайшее время после деоккупации должны быть изъяты из публичного пространства. Но все равно, у нас должны быть разработаны такие механизмы, чтобы это было цивилизованно, понятно правильно проговорено с обществом. Мы не можем это делать без соответствующей дискуссии, иначе это может привести к общественному взрыву", - подчеркнул Дробович.

Что касается закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" в целом, он отметил, что "это хороший и качественный закон, и его достаточно, чтобы выполнять нормы".

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