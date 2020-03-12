 Индия на месяц приостановила действие всех туристических виз из-за коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщает Xinhua в четверг, 12 марта.

Ограничения касаются всех имеющихся виз, кроме дипломатических, официальных, виз ООН и международных организаций, рабочих и проектных. Визы будут заморожены до 15 апреля. Решение вступает в силу в 12:00 13 марта 2020 года.

"Любой иностранный гражданин, который намерен осуществить путешествие в Индию по весомым причинам, может обратиться в ближайшую индийскую дипломатическую миссию", - сказано в публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Италии за сутки от коронавируса умерли 196 человек

Напомним, что ранее Трамп запретил въезд из Европы в США на 30 дней. Ограничения вступят в силу с 13 марта. Также американский лидер анонсировал налоговые послабления для граждан и предприятий страны, пострадавших от COVID-19.