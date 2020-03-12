EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, За рубежом
  1060  2
Материалы по теме:
Все про:Индия (181) туризм (1165) COVID-19 (720)

 Индия на месяц приостановила действие всех туристических виз из-за коронавируса

В качестве профилактики распространения коронавируса Индия приостановила на месяц все туристические визы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщает Xinhua в четверг, 12 марта.

Ограничения касаются всех имеющихся виз, кроме дипломатических, официальных, виз ООН и международных организаций, рабочих и проектных. Визы будут заморожены до 15 апреля. Решение вступает в силу в 12:00 13 марта 2020 года.

"Любой иностранный гражданин, который намерен осуществить путешествие в Индию по весомым причинам, может обратиться в ближайшую индийскую дипломатическую миссию", - сказано в публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Италии за сутки от коронавируса умерли 196 человек

Напомним, что ранее Трамп запретил въезд из Европы в США на 30 дней. Ограничения вступят в силу с 13 марта. Также американский лидер анонсировал налоговые послабления для граждан и предприятий страны, пострадавших от COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3180880
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
менше недолугих туристів захворіє дизентерією та іншими кишково -паразитними хворобами.
Індія може хоч назавжди закрити границі -менше зарази в світі буде.
 показать весь комментарий
 
а не могла Индия все ето сделать на месяц раньше?
у меня индус неделю назад как оттуда - женился, слоны плясали.
совсем неплохой пацан, но если бы на месяц раньше...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх