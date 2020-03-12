 УГКЦ позволила в условиях карантина в Украине не целовать иконы и смотреть трансляции богослужений дома

В Украинской греко-католической церкви позволили вместо непосредственного участия смотреть трансляции богослужений дома, а в храмах – не прикладываться и не целовать иконы. Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ, передает Цензор.НЕТ.

Предстоятель УГКЦ Святослав призвал всех соблюдать предписания государственной власти касательно противодействия распространению коронавируса.

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"Можно использовать трансляции богослужений посредством современных средств коммуникации. Поощряем священников отвечать на просьбы верных уделять им Таинства Исповеди и Причастия дома, особенно когда речь идет о больных лицах, - сказал глава УГКЦ, добавив, - Поощряем пожилых людей и родителей с детьми оставаться дома, ведь они находятся в зоне наибольшего риска".

"Что касается участия в богослужениях, Блаженнейший Святослав прежде всего призывает всех соблюдать правила личной гигиены в храмах. В этот период может быть оправданным не прикладываться и не целовать иконы", - говорится в сообщении.

Священник призвал всех верующих к усиленной молитве, прежде всего за здоровье