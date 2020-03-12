 УГКЦ позволила в условиях карантина в Украине не целовать иконы и смотреть трансляции богослужений дома

В Украинской греко-католической церкви позволили вместо непосредственного участия смотреть трансляции богослужений дома, а в храмах – не прикладываться и не целовать иконы. Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ, передает Цензор.НЕТ.
Предстоятель УГКЦ Святослав призвал всех соблюдать предписания государственной власти касательно противодействия распространению коронавируса.
"Можно использовать трансляции богослужений посредством современных средств коммуникации. Поощряем священников отвечать на просьбы верных уделять им Таинства Исповеди и Причастия дома, особенно когда речь идет о больных лицах, - сказал глава УГКЦ, добавив, - Поощряем пожилых людей и родителей с детьми оставаться дома, ведь они находятся в зоне наибольшего риска".
"Что касается участия в богослужениях, Блаженнейший Святослав прежде всего призывает всех соблюдать правила личной гигиены в храмах. В этот период может быть оправданным не прикладываться и не целовать иконы", - говорится в сообщении.
Священник призвал всех верующих к усиленной молитве, прежде всего за здоровье
но как только закончится этот период - надо отцеловать не менее 500 раз