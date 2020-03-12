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 Красный крест направил в ОРДЛО 137,5 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовали 7 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовали 7 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены продуктовые и гигиенические наборы. В общем оформлен груз весом 137,5 тонн", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180878
 
 
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а вот это зря. от кацапизма головного мозга всё это не помогаИт!
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краще б відправили їм 137 тон гарячей смоли
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думаю краще 137 тонн 152 мм снарядiв насипали б на голови кацпских iхтамнетов
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о, для дырявых жратву повезли, а гигиенические наборы теперь будут в каждом супермаркете ростова
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Презервативов им побольше, чтобы не размножались
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Рашка в связи с нефтью все меньше и меньше будет выделять финансов на содержание этого Бантустана, а эти толерантно добрые не дают загнуться гнилому анклаву.
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кк,в данном случае-спонсирующая террористов организация.
на Бимбасе,что-зона стихийного бедствия?
зона техногенного бедствия?
локальный конфликт?
нет,это временно-оккупированные (недостраной рашкой)территории,а следовательно-снабжение должно проводится оккупантом.
надеюсь,когда-нибудь международное сообщество даст оценку преступным действиям красного креста.
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Красный крест финансирует терроризм.
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