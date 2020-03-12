 Красный крест направил в ОРДЛО 137,5 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовали 7 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены продуктовые и гигиенические наборы. В общем оформлен груз весом 137,5 тонн", - говорится в сообщении.

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