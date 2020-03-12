 Красный крест направил в ОРДЛО 137,5 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовали 7 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены продуктовые и гигиенические наборы. В общем оформлен груз весом 137,5 тонн", - говорится в сообщении.
на Бимбасе,что-зона стихийного бедствия?
зона техногенного бедствия?
локальный конфликт?
нет,это временно-оккупированные (недостраной рашкой)территории,а следовательно-снабжение должно проводится оккупантом.
надеюсь,когда-нибудь международное сообщество даст оценку преступным действиям красного креста.