 В Италии за сутки от коронавируса умерли 196 человек

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

Общее количество умерших от вируса в Италии по состоянию на вечер 11 марта составляет 827.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число жертв коронавируса в мире достигло 4638 человек, инфицированных уже более 126 тысяч

Также в течение суток количество заражений в стране выросло более чем на 2 тысячи случаев и составляет 10590.

Число случаев выздоровления возросло до 1045.

Глава агентства гражданской защиты Италии Анджело Боррелли объяснил столь значительный рост тем, что данные предыдущих дней из Ломбардии были неполными.

"Как мы говорили, данные Ломбардии были неполными, но на самом деле нынешний рост в рамках тренда последних дней" - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Италии из-за коронавируса закрыли все рестораны и магазины, кроме продуктовых и аптек

По словам чиновника, во время предыдущего отчета не были учтены данные о болезни 600 пациентов.