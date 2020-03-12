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 В Италии за сутки от коронавируса умерли 196 человек

В Италии а течение суток от коронавируса умерли 196 человек, что является рекордной цифрой с начала вспышки заболевания.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

Общее количество умерших от вируса в Италии по состоянию на вечер 11 марта составляет 827.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число жертв коронавируса в мире достигло 4638 человек, инфицированных уже более 126 тысяч

Также в течение суток количество заражений в стране выросло более чем на 2 тысячи случаев и составляет 10590.

Число случаев выздоровления возросло до 1045.

Глава агентства гражданской защиты Италии Анджело Боррелли объяснил столь значительный рост тем, что данные предыдущих дней из Ломбардии были неполными.

"Как мы говорили, данные Ломбардии были неполными, но на самом деле нынешний рост в рамках тренда последних дней" - сказал он.

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По словам чиновника, во время предыдущего отчета не были учтены данные о болезни 600 пациентов.

Источник: https://censor.net.ua/n3180875
 
 
 Топ комментарии
 
как там наша итальянка донецкая? ну которая елена. она же врач. небось в запаре клизьмы ставит
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как-то не очень обнадеживает Италия: 827 умерших на 1045 выздоровевших. С нашей медициной...
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А Папа Римський молиться за італійців? Допомагає?
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Прямо как в Иране Аллах и метиловый спирт помогает
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Даже в Китае такого небыло, европе жопа походу
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В Китае статистика совковая...успехи делите на 15. Провальі-умножайте на 20. В зекраине уже счет на десятки идет.
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как-то не очень обнадеживает Италия: 827 умерших на 1045 выздоровевших. С нашей медициной...
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Итальянцы просто по жизни беспечные и типа всё на всё наплевать как и в роисии, плюс обнимашки-поцеловашки при каждой встрече.
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вони ще запустили до хера китайців на півночі Італії,там їх хмара-знайомі там розказували,і вони привалили після свого нового року
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можно только с ужас представить сколько там померло на ********* и у нас что будет?
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Не буде - густота населення у них мізерна...
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Тепер настав час італійців тікати в Сирію та Африку. Карма.
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как там наша итальянка донецкая? ну которая елена. она же врач. небось в запаре клизьмы ставит
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итальянцы грязнули по жизни и расп**и....
цыгане как есть....
имел дело с ними....- для меня был жах когда узнал их поближе....
просто разрыв мозга .....
отсюда столько заражений и смертей...
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Я усвідомив, наскільки легко може обірватися звичайне життя. Зроблю те, чого не робив дуже давно: куплю дві шаурми у Мохамеда на ринку.
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Исходя из заявления Меркель (70%), можно сделать вывод, что в наивыгоднейшем положении окажутся те, кто первыми заразяться - они получат наибольшую помощь...
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Хто заражається повторно, ті помирають.
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Вот это Италию накрыло..
Итальянский апокалиптический ужастик.
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Число умерших догоняет число выживших, это уже серьезно.
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Меньше нужно было подлизывать Кремлю и смотреть РосТВ. Китай, Иран, Италия, Израиль - наибольшее число зараженных и все друзья России, совпадение? Бог шельму метит.
На агрессию России против Украины Европа высказала обеспокоенность, вот и Украина обеспокоена вирусом в Европе.
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ты из тех кто считает что Украине все должны?
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Если в 21 веке происходит прямая агрессия на европейскую страну, то обязанность всего мира защитить слабого. Если этого не происходит, тогда Бог наказывает весь Мир.
Даже в уголовных кодексах всех стран есть статья - неоказание первой помощи тому кто попал в беду.
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Зворотня сторона євроспільноти, імунитет в ЄС слабенький, певне серед померлих малий відсоток емігрантів.
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Кто там еще верит в статистику комуняк с Китая?
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Завалите Путина и пандемия закончится. Если Весь Мир не может найти управу на одного аморального ублюдка, то тогда Бог найдет управу на Весь Мир.
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Фуйло і сам в зоні ризику, такі старі більше хворіють.
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черговий міф! найбільше в зоні ризику знаходяться діти та вагітні жінки
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Да? І де статистика по захворюванню дітей?
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Закрывайте границы пока еще не поздно. В демократию и права человека поиграем потом - сейчас жесткий тоталитарный контроль за эпидемией.
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