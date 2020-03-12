EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, Здоровье
  998  13
Материалы по теме:
Все про:Минздрав (2269) тест (17) COVID-19 (720)

 Минздрав закупил 19,6 тыс. упаковок быстрых тест-систем на COVID-19, что позволит протестировать более 90 тыс. человек

В Украине за средства Минздрава закупили 19 600 упаковок быстрых тестов на коронавирус (COVID-19).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

В Минздраве отметили, что это позволит протестировать более 90 000 человек.

"Мы закупаем быстрые тесты на грипп А+В (для исключения гриппа и перехода на исследование коронавируса), набор реагентов для выявления коронавируса и быстрые тест-системы на COVID-19, которые позволят проводить исследования непосредственно у постели больного", - сообщили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставку экспресс-тестов на коронавирус ожидаем 16-17 марта. Они будут продаваться в аптеке по 300 грн за штуку, - главный санврач Ляшко

Напомним, вчера мэр Киева Виталий Кличко cообщил, что в столицу поступили 1200 экспресс-тестов для диагностики коронавируса.

Минздрав закупил 19,6 тыс. упаковок быстрых тест-систем на COVID-19, что позволит протестировать более 90 тыс. человек 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180874
 
 
 Топ комментарии
 
якесь не співпадіння заголовку та тексту - Мы закупаем быстрые тесты на грипп А+В (для исключения гриппа и перехода на исследование коронавирусаИсточник: https://censor.net.ua/n3180874
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Молодці! Проте,якщо міркувати обьєктивно, враховуючи загальний рівень медицини в Україні, то вже через пів року буде вирішена проблема з дефіцитом ПФУ та появляться можливості росту пенсій залишкам пенсіонерів після закінчення пандемії.
 показать весь комментарий
 
Тесты нужны были еще "позавчера". А эти "молодцы" накануне эпидемии загнали налево 983 тонны защитных масок, весь стратегический запас страны. И по словам Ляшко тесты мы будем оплачивать из своего кармана по 300 грн. за штуку. Ни разу не барыги, правда?! Как назвать власть, которая наживается на своем народе во время великих испытаний?
 показать весь комментарий
 
якесь не співпадіння заголовку та тексту - Мы закупаем быстрые тесты на грипп А+В (для исключения гриппа и перехода на исследование коронавирусаИсточник: https://censor.net.ua/n3180874
 показать весь комментарий
 
 



Минздрав закупил 19,6 тыс. упаковок быстрых тест-систем на COVID-19, что позволит протестировать более 90 тыс. человек - Цензор.НЕТ 3794 РБ головного мозга

@belamova

·27 мин

Несколько дней назад баскетболист Руби Гобер на пресс-конференции посмеялся над паникой в мире, которая началась из-за коронавируса. И в шутку потрогал все микрофоны. Сегодня у Руди Гобера нашли коронавирус и остановили весь сезон NBA.
 показать весь комментарий
 
 
Ну это конечно "серьёзная цифра",учитывая,что только в одном Киеве 5млн с агломерацией.Не позорьтесь,зеленые обезьяны.
 показать весь комментарий
 
 
ты ***** своему правильно надень...потом кличку советы давать будешь МОЗ закупило 19,6 тис. упаковок швидких тест-систем на COVID-19, що дозволить протестувати понад 90 тис. осіб - Цензор.НЕТ 1459
 показать весь комментарий
 
Панове комментаторы с коронавирусом в голове, для вас организована отдельная льготная очередь для получения в минздраве тест-систем. Спешите , панове порохоботы-коментаторы!
 показать весь комментарий
 
А кто изготавливает эти тесты , это не интересно?
Раз есть как выявить вирус, значит есть где-то и противоядие.
Не так ли?
 показать весь комментарий
 
"Пиво і тест-системи лише для слуг урода" ( В.Вазєлінскій "Золотий Віслюк")
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх