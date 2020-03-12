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 Общество, За рубежом
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Все про:Италия (1020) Конте Джузеппе (13) COVID-19 (720)

 В Италии из-за коронавируса закрыли все рестораны и магазины, кроме продуктовых и аптек

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте распорядился закрыть все рестораны, бары и магазины, за исключением продуктовых и аптек, в связи с распространением коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в обращении премьера к нации.

Так, согласно указу, вся коммерческая деятельность будет прекращена, за исключением тех заведений, которые продают предметы первой необходимости и продукты, а также аптек. Бары и рестораны, столовые, парикмахерские и салоны красоты также должны быть закрыты.

Разрешена доставка еды на дом. Сельскохозяйственный сектор будет продолжать работать. Также должно быть обеспечено функционирование транспорта и учреждений по оказанию коммунальных услуг, почтовых отделений, банков, страховых компаний.

В то же время, как сообщает издание Corriere della Sera, губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана и губернатор Венето Лука Дзайя предложили более радикальные меры, вплоть до закрытия ряда предприятий и прекращения работы общественного транспорта.

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Правительственное решение было принято после того, как в Италии было зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса. По данным ANSA, в Италии число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, возросло до 827, количество больных — до 12 462 человек.

За последние 24 часа зарегистрировали 196 новых случаев смерти, что является рекордным показателем с начала эпидемии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180867
 
 
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жена с поцелуем?
а в Италии была в ноябре? - отойди на 9 фит и без приставух!
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Во дають макаронники. Цьому бізнесу гаплик і робочим місцям теж.
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ша тобі соєва брігада розкаже хто тут імбецил В Італії через коронавірус закрили всі ресторани і магазини, крім продуктових і аптек - Цензор.НЕТ 3813
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Скоро в Україні найспокійнішим та найнадійнішим місцем стане саркофаг над 4 блоком самі знаєте якої АЕС.
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А на кладбище все спокойненько
Ни врагов, ни друзей не видать
Все культурненько, все пристойненько
Исключительная благодать.
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Смертность продолжает расти, если пару дней назад было 100 то сейчас уже 200 за сутки.
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кто то помнит, шо бы из за гриппа в Италии пожрать негде было?
но грипп же хуже раз в 100?
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Ну щас ему устроят протесты....(и поназаражаются дополнительно)
Наша Зеля бы туда поехала и вирус бы погиб, как ван Нотр - Дамм
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только бы лидер партии европейская солидарность не поехал бы, а то страна потеряет все
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спамлю тебя, корюшковец...
а то же наши 73% не сподобятся...
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Москва враг?
Порошенко так и говорил.
Крым наш?
- идентично.
ну и т.д.
Что неправильно?
Ну, а то шо ахметки с ренатками ся хорошо чувствовали, то..... кхм
а зато у нас ВВП встал, то есть, "рос"!111))
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Країна втратить шанс "жиди по-новому", це буде непоправний удар по армії ********. А мова! Солов'їна мова Свино-олігарха ("ґдє тєбє, бл@дь, єшьчьо рєформ нє хватаєт") більш не лунатиме на Банковій. Але віра, Віра! в святе непорочне тіло уалцманове, у справу всього його життя - казнокрадство в масштабах країни - буде і далі гріти дурні голови соєвих недобитків на цьому форумі.
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Два вопроса, на которые не в состоянии ответить ни один зелебобик
1 Что украл Порошенко да так, что обеднел в 2-3 раза?
2. Почему проблематично перевести на украинский такую вот загадку: "Кем приходится министру отец сына министра?"? В Італії через коронавірус закрили всі ресторани і магазини, крім продуктових і аптек - Цензор.НЕТ 8792
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прямо нищим стал..до Козодрыщенска на билет хватает.. ахахах
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жена с поцелуем?
а в Италии была в ноябре? - отойди на 9 фит и без приставух!
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А судилище по сфабрикованій справі нацгвардійця Марківа буде засідати? Бо макаронниками треба відробляти заплачені ним кремлівські гроші.
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Прилетіла отвєтка за Марківа. Бог не фраєр.
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Меня умиляет как показательно молчат наши богатеи, видать намылили лыжи или готовятся намылить по частным клиникам. Филантропо-меценаты хреновы.
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От беда, теперь нельзя по кабакам шляться, как такое пережить
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Отмечай праздники своих предков и НИКАКОЙ КОРОНОВИРУС ТЕБЯ НЕ ВОЗЬМЕТ.Сейчас продолжается праздник Базанта(21 марта так и наз-ся.Со спуском Атама наст 5958г. с.м.),Ноуруз(Магеррамлик),Масленица,Луперкалии Рим.(р.ПирГулы на Кавказе)рож.Св.ЯнахУлу(НИКОЛАЙ=Горящий Древний),битва Трои и битва"Затмения".Итак вторники-Солнце,Планеты,Луна,Бактрия(Бахдадия на Кавказе)=Бахтиар(Судьбы Муж)=Гектор.БахАровский(Смотрящий муж) =Покровский собор.Все пер.с одэри=азэри(языка межнац.общения на Кавкази до 19 в по М.Лермонтову) Следующий вторник он разрывается,СУДЬБА РАЗРЫВАЕТСЯ.Кто верит в праздники мироздания и в его храмы ТОГО НИКАКОЙ ВИРУС НЕ ПОСМЕЕТ ТРОНУТЬ! Слава Нашим Общим Древним Праздникам!
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