 В Италии из-за коронавируса закрыли все рестораны и магазины, кроме продуктовых и аптек

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в обращении премьера к нации.
Так, согласно указу, вся коммерческая деятельность будет прекращена, за исключением тех заведений, которые продают предметы первой необходимости и продукты, а также аптек. Бары и рестораны, столовые, парикмахерские и салоны красоты также должны быть закрыты.
Разрешена доставка еды на дом. Сельскохозяйственный сектор будет продолжать работать. Также должно быть обеспечено функционирование транспорта и учреждений по оказанию коммунальных услуг, почтовых отделений, банков, страховых компаний.
В то же время, как сообщает издание Corriere della Sera, губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана и губернатор Венето Лука Дзайя предложили более радикальные меры, вплоть до закрытия ряда предприятий и прекращения работы общественного транспорта.
Правительственное решение было принято после того, как в Италии было зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса. По данным ANSA, в Италии число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, возросло до 827, количество больных — до 12 462 человек.
За последние 24 часа зарегистрировали 196 новых случаев смерти, что является рекордным показателем с начала эпидемии.
Ни врагов, ни друзей не видать
Все культурненько, все пристойненько
Исключительная благодать.
но грипп же хуже раз в 100?
Наша Зеля бы туда поехала и вирус бы погиб, как ван Нотр - Дамм
а то же наши 73% не сподобятся...
Порошенко так и говорил.
Крым наш?
- идентично.
ну и т.д.
Что неправильно?
Ну, а то шо ахметки с ренатками ся хорошо чувствовали, то..... кхм
а зато у нас ВВП встал, то есть, "рос"!111))
1 Что украл Порошенко да так, что обеднел в 2-3 раза?
2. Почему проблематично перевести на украинский такую вот загадку: "Кем приходится министру отец сына министра?"?
а в Италии была в ноябре? - отойди на 9 фит и без приставух!