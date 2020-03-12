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 Ночью неизвестные сожгли автомобиль и.о главы Госэкоинспекции Егора Фирсова. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью и.о председателя Государственной экологической инспекции Егору Фирсову неизвестные сожгли автомобиль.

Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, только что прямо под домом неизвестные сожгли мою машину. Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит. В данный момент общаюсь с полицией", - написал Фирсов.

Чиновник предположил, что "видимо таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции": "Реальные штрафы для загрязнителей, антикоррупционные чистки не нравятся многим. Вот и ответ. Если сначала пытались давить с помощью заказных материалов в СМИ и нападок купленных "активистов", вроде Татьяны Лампики, то теперь перешли уже к методам откровенного террора".

Ночью неизвестные сожгли автомобиль и.о главы Госэкоинспекции Егора Фирсова 01

"Значит ли это, что мы испугаемся и остановимся? Разумеется, нет. Напротив, мы на верном пути и только усилим работу", - добавил Фирсов.

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Ночью неизвестные сожгли автомобиль и.о главы Госэкоинспекции Егора Фирсова 02
Ночью неизвестные сожгли автомобиль и.о главы Госэкоинспекции Егора Фирсова 03
Ночью неизвестные сожгли автомобиль и.о главы Госэкоинспекции Егора Фирсова 04
Фото: Фирсов/Facebook

Ночью неизвестные сожгли автомобиль и.о главы Госэкоинспекции Егора Фирсова 05

Источник: https://censor.net.ua/n3180865
 
 
 Топ комментарии
 
по ходу этот Егор Фирсов тупой ватник раз не выучил держ. мову на гос.службе.... Ночью неизвестные сожгли автомобиль и.о главы Госэкоинспекции Егора Фирсова - Цензор.НЕТ 7625
Я бы ему не доверял....
Взяточник он наверное....
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Видать прищемил кому-то абрикосики. Значит всё правильно делает.
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Сміятись, з приводу " нещадної боротьби з забрудненням природного середовища", коли починать? Надивилися вже, на "борцунів"... Особливо, коли "такси" виставляють, за "непомічання"...
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Єгор Вірсов принципова людина, яких небагато зараз при владі.
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"Вірсов" - може буть... Стосовно "Фірсова" - сумніваюсь... Такі або "просто шифруваться вміють", або їх продажними роблять... В протилежному випадку їх "зжирають"... Надивився, в житті... "Непродажних людей нема... Справа лише у "ціні" і "валюті"...".
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по ходу этот Егор Фирсов тупой ватник раз не выучил держ. мову на гос.службе.... Ночью неизвестные сожгли автомобиль и.о главы Госэкоинспекции Егора Фирсова - Цензор.НЕТ 7625
Я бы ему не доверял....
Взяточник он наверное....
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С чего вы взяли, что не выучил? Вот вы пишете на русском - означает ли это, что вы не знаете украинского? Фирсов знает украинский язык 100%.

А выводы о взяточничестве на основе языка поста...судя по вашей же логике, вы - тоже взяточник.
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клауд стебется), Егора выгнали из ПЕСа, видимо за незнание мовы))))
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Его не выгоняли из ПЕСа, он сам вышел из БПП вместе с Томенко еще в 2014 или 2015м, когда ему стало понятно, что БПП не собирается выполнять предвыборные обещания.
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Tierre - я не на держ.службе...

теперь представьте что чиновник на Московии выкладывает пост на украинской мове...
Представили...?
Московия убивает наших людей между прочим почти каждый день....
Так что этот Фирсов конченный малорос, ватник, и да.... - скорее всего сочувствует и поддерживает путина...
Ну и взяточник само собой....
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Он всего лишь из шоколадных, у них часто такое мышление.
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Не столь важно. Главное, что вместе с ЗЕлупами возле большого корыта.
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А когда он был депутатом от БПП, тогда тебя всё устраивало, петекантроп?
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Коли це відбувається з якимось чинушою то чомусь і не жаль.
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так тыж завтра пойдешь к чинуше паспорт получить, свидоцтво про народження, землю, пенсию и прочие необходимые вещи...
думай, что пишешь!
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Видать прищемил кому-то абрикосики. Значит всё правильно делает.
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Йому мабуть в Лугандоні видали по довіреності.
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В народа вкрав автомобиль, народ забрал автомобиль, может быть и радикальным способом. С кем живёшь и у того учишься, главное что не повесили за воровство.
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Далеко Украине в Европу.Варварство -отличительная черта маскальских гнид. Никто не хочет жить по закону.
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Ничо, щас штрафы накинут, вот тогда самые разборки и начнутся, неплохо бы число водил на улицах раза в четыре сократить.
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Макеевское отделение ВО Свобода в 2013 году.
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а шо за авто?, походу?, на чем нонче госинспекция по экологии разъжает???)
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А я думаю, куда пристроили этого прохиндея. А оно вона где - на хлебное местечко Вночі невідомі спалили автомобіль в.о. голови Держекоінспекції Єгора Фірсова - Цензор.НЕТ 689
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