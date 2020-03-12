 Ночью неизвестные сожгли автомобиль и.о главы Госэкоинспекции Егора Фирсова. ФОТОрепортаж

Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, только что прямо под домом неизвестные сожгли мою машину. Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит. В данный момент общаюсь с полицией", - написал Фирсов.
Чиновник предположил, что "видимо таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции": "Реальные штрафы для загрязнителей, антикоррупционные чистки не нравятся многим. Вот и ответ. Если сначала пытались давить с помощью заказных материалов в СМИ и нападок купленных "активистов", вроде Татьяны Лампики, то теперь перешли уже к методам откровенного террора".
"Значит ли это, что мы испугаемся и остановимся? Разумеется, нет. Напротив, мы на верном пути и только усилим работу", - добавил Фирсов.
Я бы ему не доверял....
Взяточник он наверное....
А выводы о взяточничестве на основе языка поста...судя по вашей же логике, вы - тоже взяточник.
теперь представьте что чиновник на Московии выкладывает пост на украинской мове...
Представили...?
Московия убивает наших людей между прочим почти каждый день....
Так что этот Фирсов конченный малорос, ватник, и да.... - скорее всего сочувствует и поддерживает путина...
Ну и взяточник само собой....
думай, что пишешь!