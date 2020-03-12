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 Общество, За рубежом
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 COVID-19: Трамп объявил о запрете поездок из Европы в США на 30 дней

Президент США Дональд Трамп в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы, кроме Великобритании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

Ограничения вступят в силу в полночь пятницы, 13 марта.

Исключения будут сделаны для американцев, которые пройдут необходимые обследования.

"Эти запреты затронут не только значительные объемы торговли и грузов, но и ряд других вещей... Мы будем обсуждать все, что попадает в Соединенные Штаты из Европы", - сказал Трамп в своем обращении к нации из Белого дома.

При этом позднее в своем твиттере он написал, что "30-дневное ограничение поездок из Европы никоим образом не повлияет на торговлю", добавив: "Запрет останавливает людей, а не товары".

По мнению президента США, Евросоюз не справился с предупреждением эпидемии, поскольку, в отличие от Соединенных Штатов, вовремя не приостановил сообщение с Китаем.

"Мы предприняли спасительные меры в отношении Китая на ранних стадиях, теперь мы обязаны обеспечить такие же меры касательно Европы. Мы будем действовать без промедления и осуществлять все необходимые шаги, чтобы обеспечить должные охрану здоровья и безопасность наших граждан", - заявил американский президент.

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В то же время он отметил, что США следят за ситуацией в Китае и Южной Корее, допустив, что по мере улучшения ситуации с распространением коронавируса в этих странах Вашингтон пересмотрит действующие в настоящие время ограничения.

Кроме того, Трамп анонсировал финансовую поддержку малым предприятиям и уязвимым слоям населения, а также налоговые послабления в связи с распространением коронавируса по стране.

"Я дал поручение органам, отвечающим за деятельность малого бизнеса, в рамках имеющихся у них возможностей обеспечить предоставление капитала и ликвидности для компаний, пострадавших от коронавируса", - сказал Трамп.

Он заверил, что власти будут предоставлять займы под низкий процент, чтобы позволить компаниям в пострадавших штатах преодолеть временные экономические трудности, вызванные вирусом.

"Я прошу Конгресс увеличить финансирование этой программы на дополнительные $50 млрд", - заявил Трамп.

Президент США добавил, что поручит федеральному казначейству приостановить сбор налогов без взимания последующих неустоек с отдельных групп граждан и частных предприятий.

"В результате этих действий ликвидность экономики повысится в объеме $200 млрд", - отметил он.

Кроме того, Трамп призвал Конгресс США "незамедлительно ввести послабления в части налогообложения на заработную плату" и выразил надежду, что конгрессмены "отнесутся к этому решительно".

"Скоро я приму чрезвычайные меры беспрецедентного характера по предоставлению финансовых послаблений, которые будут распространяться на трудящихся, которые заболели, находятся под карантином или ухаживают за другими заболевшими. Я попрошу Конгресс принять законодательные меры, чтобы обеспечить эти послабления", - заключил Трамп.

По подсчетам CNN, в США зарегистрировано более 1,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 37 человек скончались. Чрезвычайное положение на фоне распространения инфекции ввели уже почти в половине американских штатов, а сенаторы-демократы намеревались просить Трампа распространить действие режима ЧП на всю страну.

Источник: https://censor.net.ua/n3180864
 
 
 Топ комментарии
 
Конечно! наши ученые уже это доказали!)).....нужно просто загонять приезжих в Санжары на пару недель и завозить им побольше презервативов.....эксперимент прошел успешно - ни одного заболевшего из первой партии небыло!
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А зачем? Коронавирус же не страшнее обычного гриппа, со слов Трампа...
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А в Україні такі виродки як гепа баклана кладуть на зе владу та їх розпорядження!!
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А зачем? Коронавирус же не страшнее обычного гриппа, со слов Трампа...
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ето было вчера...
а сегодня в полночь пятницы, 13го
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Конечно! наши ученые уже это доказали!)).....нужно просто загонять приезжих в Санжары на пару недель и завозить им побольше презервативов.....эксперимент прошел успешно - ни одного заболевшего из первой партии небыло!
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Странно, в Великобритании тоже зараженных полно, почему им исключение.
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та потому шо, вы, кацапы, заразнее любого коронавируса, шо не ясно?
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По мнению Трампа, коронавирус с британской короны не такой и заразный. Он же известный вирусолог...
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Коли у нас заборонять таке шастання туди-сюди батракам та турЬІстам?
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А в Україні такі виродки як гепа баклана кладуть на зе владу та їх розпорядження!!
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Трамп хоть и плохой президент а о людях думает ! А наша сопля зелёная продала все распираторы и поставила свой народ на вымирание . В военное время только к стенке ...
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а о людях думает !\\\\\\\\\


рассмешил.
так и Гитлер думал о людях(реально), но просто пока позволяли возможности.
так и тут. 110 солдиков с контузиями после контрудара Исламской Республики Иран(или как там?) по базам авиагруппировок сша в Ираке были "проглочены"(сглотнул, а, вы девушка или баба, тогда знае.те ) и он после этого ся мнит эдаким чудаком в ковбойской шляпе?
(а надо бы - в баварских шортах, кожаных, т.к. он немец по нации)
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б*же, какой же клоун.....(упс) COVID-19: Трамп оголосив про заборону поїздок з Європи у США на 30 днів - Цензор.НЕТ 8170

то есть, - какое неординарное решение! смелый, искренний, патриотичен!!!11(написала Мендель)
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