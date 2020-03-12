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 Нарушителям введенного Кабмином из-за коронавируса карантина грозят штрафы или уголовная ответственность, - Варченко

В МВД призывают ответственно относиться к ситуациям, которые могут угрожать жизни и здоровью граждан. В частности, соблюдать правила карантина.

Об этом в эфире Громадського радіо рассказал советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, информирует Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что правоохранительные органы имеют право осуществлять рейды и проверять соблюдение требований Кабмина по карантину. Речь идет, например, о трехнедельном карантине в учебных заведениях по всей Украине.

"Нарушителей будут привлекать к ответственности. Речь идет, конечно, о должностных лицах или ответственных за субъекты хозяйственной деятельности", - пояснил советник министра.

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В частности, действия правоохранительных органов регулируются статьей 325 Уголовного кодекса Украины о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний. Санкция статьи предусматривает штраф или ограничение свободы до трех лет. А в случае, если это привело к тяжелым последствиям, нарушение карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

"Мы прежде всего говорим о человеческой ответственности. Просим каждого и каждую понимать, что за вашими действиями или бездействием стоит жизни и здоровья граждан", - призывает Иван Варченко.

В случае несоблюдения ограничений правоохранительные органы будут получать сигналы от граждан и реагировать на них.

"Есть статья 137, которая устанавливает ответственность и обязанности граждан по охране жизни и здоровья детей. Там так же санкции - от крупных штрафов до пяти лет заключения", - объясняет он.

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Советник министра призывает также не распространять ложные слухи.

Напомним, 11 марта правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

Источник: https://censor.net.ua/n3180862
 
 
 Топ комментарии
 
Чёт мне каЭтся, что зелёная власть нашла себе цацку №2 (первый номер - "торговля людьми"). Терь яростно будет бороться с эпидемией, которой нет... Нарушителям введенного Кабмином из-за коронавируса карантина грозят штрафы или уголовная ответственность, - Варченко - Цензор.НЕТ 3165
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Кернес проти Авакова. Хто кого ?
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Президент Китая посетил пациентов в Ухане
Нарушителям введенного Кабмином из-за коронавируса карантина грозят штрафы или уголовная ответственность, - Варченко - Цензор.НЕТ 837
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будут щемить, тут видел восхищались некоторые Израилем по этому поводу, ну получите - распишитесь
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Чёт мне каЭтся, что зелёная власть нашла себе цацку №2 (первый номер - "торговля людьми"). Терь яростно будет бороться с эпидемией, которой нет... Нарушителям введенного Кабмином из-за коронавируса карантина грозят штрафы или уголовная ответственность, - Варченко - Цензор.НЕТ 3165
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Вопрос непрост. Принцип "лучше перебдеть..." совсем не мудрый, если внимательно всмотреться. В конечном итоге всё упирается в экономику. Кстати, в Китае в одном городе уже сделали правильно: начали платить за хорошее противоэпидемическое поведение.
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Не мудро - это закрыть глаза на приближающуюся опасность и ничего не делать, чтобы предотвратить беду....когда вирус поселится в Украине будет поздно предпринимать какие-либо меры, будем только статистику читать Нарушителям введенного Кабмином из-за коронавируса карантина грозят штрафы или уголовная ответственность, - Варченко - Цензор.НЕТ 682
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Бывают и случаи, когда оптимальное решение - это ничего не делать. Но любителям помандражировать этого не понять... Ну есть такое мнение, что всегда надо делать хоть что-то! Это присказка, не сказка, сказка будет впереди.
Так вот я не призываю ничего не делать. Я призываю делать по-человечески, т.е. начать с разработки концепции стратегии борьбы. Но это совершеннейшая дурня с точки зрения удержания рейтинга. Как только человек честно объявит, какие рубежи мы будем оборонять, а какие удержать у нас элементарно нет сил, рейтинги вниз и поползут... Для рейтингов полезно заниматься ИБД...
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Ничего не делать и просто ждать - губительная тактика в данном конкретном случае, в то время, когда все страны пытаются сдержать вирус, мир нас просто не поймет
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Це ще питання про такі заходи проти короновірусу.🙄
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почти как в Китае, как тебе нравилось, только у нас смертной казни нет
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Крупнейший в Азии вирусный банк! Институт вирусологии Ухань в провинции Хубэй в Центральном Китае хранит более 1500 различных штаммов вируса.
(29 мая 2018)

Нарушителям введенного Кабмином из-за коронавируса карантина грозят штрафы или уголовная ответственность, - Варченко - Цензор.НЕТ 794
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Чи був там саме цей період короновірус?
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Президент Китая посетил пациентов в Ухане
Нарушителям введенного Кабмином из-за коронавируса карантина грозят штрафы или уголовная ответственность, - Варченко - Цензор.НЕТ 837
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таки етот китайский комуняка немного человечнее моники - тот еще ни разу раненых бойцов не посетил...
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карать! и тока так.
ето же какие возможности зеленым карманы набивать под ету всю вирусню? - красавы..
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Коротчее виглядає так хто не сховамь я не винуватий...
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А депутатів одразу посадять, ой забув в них недоторканність так зелофілітиків...
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федине недавно в печере меру пресечения избирали, зимовал?
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по чуть чуть, по немногу плесень зеленая заворачивает пресс и превращает украинцев в подрусню....
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А бабушка Меркель специально для нас делает заявления типо "мы все умрем"?
В Германии вообще никто не в курсе о каком то вирусе и никаких карантинов нигде нет.
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Бабушка сама одной ногой в могиле. Мечтает потянуть туда всех дойчей..
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Всього, станом на 9 березня у Німеччині підтверджено інфікування 1139 осіб, з них двоє людей померли на території ФРН і ще одна особа у Єгипті. Через поширення хвороби міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) рекомендує відмовитися від проведення у країні заходів, в яких бере участь понад тисяча осіб.
Слідуючи цій рекомендації, німецькі футбольні клуби у вівторок почали призупиняти продаж квитків на майбутні матчі. Окрім того, матч Бундесліги між "Боруссією" (Менхенгладбах) та ФК "Кельн" у середу, 11 березня, відбудеться у Менхенгладбаху без глядачів, що є прецедентом для німецької Бундесліги.https://p.dw.com/p/3Z8MN
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Зеля з його командой ,коли повертався з Оману.. Щось мене бентежить. А, якщо він, обіймаючись з шейхами там підхопив отой вірус? Чи проходив він потім карантин? А,якщо проходив, чи не в кліниці свого дружбана, що написав йому довідку про нарконезалежність перед виборами? Щось тут не так..
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казлу зеленому везет, вирус он на помощь ему приполз,
больше 3х не собираться, и уже не важно по какому поводу, посодют бо...
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а мы на выдохе - потенцила, желания на еще один Майдан нет уже...
борется Украина на 2 фронта - с кацапней извне и с собственной прикацапленой властью, котороя не хочет, шо бы Украина боролась с кацапней....
сами открыли 2й фронт против себя - 21 апреля 2019го...
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