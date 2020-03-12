 Нарушителям введенного Кабмином из-за коронавируса карантина грозят штрафы или уголовная ответственность, - Варченко

Об этом в эфире Громадського радіо рассказал советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, информирует Цензор.НЕТ.
Он пояснил, что правоохранительные органы имеют право осуществлять рейды и проверять соблюдение требований Кабмина по карантину. Речь идет, например, о трехнедельном карантине в учебных заведениях по всей Украине.
"Нарушителей будут привлекать к ответственности. Речь идет, конечно, о должностных лицах или ответственных за субъекты хозяйственной деятельности", - пояснил советник министра.
В частности, действия правоохранительных органов регулируются статьей 325 Уголовного кодекса Украины о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний. Санкция статьи предусматривает штраф или ограничение свободы до трех лет. А в случае, если это привело к тяжелым последствиям, нарушение карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
"Мы прежде всего говорим о человеческой ответственности. Просим каждого и каждую понимать, что за вашими действиями или бездействием стоит жизни и здоровья граждан", - призывает Иван Варченко.
В случае несоблюдения ограничений правоохранительные органы будут получать сигналы от граждан и реагировать на них.
"Есть статья 137, которая устанавливает ответственность и обязанности граждан по охране жизни и здоровья детей. Там так же санкции - от крупных штрафов до пяти лет заключения", - объясняет он.
Советник министра призывает также не распространять ложные слухи.
Напомним, 11 марта правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.
Так вот я не призываю ничего не делать. Я призываю делать по-человечески, т.е. начать с разработки концепции стратегии борьбы. Но это совершеннейшая дурня с точки зрения удержания рейтинга. Как только человек честно объявит, какие рубежи мы будем оборонять, а какие удержать у нас элементарно нет сил, рейтинги вниз и поползут... Для рейтингов полезно заниматься ИБД...
(29 мая 2018)
ето же какие возможности зеленым карманы набивать под ету всю вирусню? - красавы..
В Германии вообще никто не в курсе о каком то вирусе и никаких карантинов нигде нет.
Слідуючи цій рекомендації, німецькі футбольні клуби у вівторок почали призупиняти продаж квитків на майбутні матчі. Окрім того, матч Бундесліги між "Боруссією" (Менхенгладбах) та ФК "Кельн" у середу, 11 березня, відбудеться у Менхенгладбаху без глядачів, що є прецедентом для німецької Бундесліги.https://p.dw.com/p/3Z8MN
больше 3х не собираться, и уже не важно по какому поводу, посодют бо...
борется Украина на 2 фронта - с кацапней извне и с собственной прикацапленой властью, котороя не хочет, шо бы Украина боролась с кацапней....
сами открыли 2й фронт против себя - 21 апреля 2019го...