 Нарушителям карантина грозят штрафы или уголовная ответственность, - Варченко

Об этом в эфире Громадського радіо рассказал советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, информирует Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что правоохранительные органы имеют право осуществлять рейды и проверять соблюдение требований Кабмина по карантину. Речь идет, например, о трехнедельном карантине в учебных заведениях по всей Украине.

"Нарушителей будут привлекать к ответственности. Речь идет, конечно, о должностных лицах или ответственных за субъекты хозяйственной деятельности", - пояснил советник министра.

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В частности, действия правоохранительных органов регулируются статьей 325 Уголовного кодекса Украины о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний. Санкция статьи предусматривает штраф или ограничение свободы до трех лет. А в случае, если это привело к тяжелым последствиям, нарушение карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

"Мы прежде всего говорим о человеческой ответственности. Просим каждого и каждую понимать, что за вашими действиями или бездействием стоит жизни и здоровья граждан", - призывает Иван Варченко.

В случае несоблюдения ограничений правоохранительные органы будут получать сигналы от граждан и реагировать на них.

"Есть статья 137, которая устанавливает ответственность и обязанности граждан по охране жизни и здоровья детей. Там так же санкции - от крупных штрафов до пяти лет заключения", - объясняет он.

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Советник министра призывает также не распространять ложные слухи.

Напомним, 11 марта правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.