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Все про:карантин (242) уголовная ответственность (376) Варченко Иван (63) штраф (893) COVID-19 (720)

 Нарушителям карантина грозят штрафы или уголовная ответственность, - Варченко

В МВД призывают ответственно относиться к ситуациям, которые могут угрожать жизни и здоровью граждан. В частности, соблюдать правила карантина.

Об этом в эфире Громадського радіо рассказал советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, информирует Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что правоохранительные органы имеют право осуществлять рейды и проверять соблюдение требований Кабмина по карантину. Речь идет, например, о трехнедельном карантине в учебных заведениях по всей Украине.

"Нарушителей будут привлекать к ответственности. Речь идет, конечно, о должностных лицах или ответственных за субъекты хозяйственной деятельности", - пояснил советник министра.

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В частности, действия правоохранительных органов регулируются статьей 325 Уголовного кодекса Украины о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний. Санкция статьи предусматривает штраф или ограничение свободы до трех лет. А в случае, если это привело к тяжелым последствиям, нарушение карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

"Мы прежде всего говорим о человеческой ответственности. Просим каждого и каждую понимать, что за вашими действиями или бездействием стоит жизни и здоровья граждан", - призывает Иван Варченко.

В случае несоблюдения ограничений правоохранительные органы будут получать сигналы от граждан и реагировать на них.

"Есть статья 137, которая устанавливает ответственность и обязанности граждан по охране жизни и здоровья детей. Там так же санкции - от крупных штрафов до пяти лет заключения", - объясняет он.

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Советник министра призывает также не распространять ложные слухи.

Напомним, 11 марта правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

Источник: https://censor.net.ua/n3180862
 
 
 Топ комментарии
 
по чуть чуть, по немногу плесень зеленая заворачивает пресс и превращает украинцев в подрусню....
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А ВР заседать будет??? Или тоже карантин. А то у меня складывается впечатление что, карантин для народа, чтобы не мешали протестами, землю продать. А Арахамию нужно срочно в Италию или Китай в командировку отправить, уж слишком рьяно он Землю Украинцев продать желает.
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Чёт мне каЭтся, что зелёная власть нашла себе цацку №2 (первый номер - "торговля людьми"). Терь яростно будет бороться с эпидемией, которой нет... Нарушителям введенного Кабмином из-за коронавируса карантина грозят штрафы или уголовная ответственность, - Варченко - Цензор.НЕТ 3165
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Супермаркеты с крестами на куполах не мешало бы закрыть.Главные рассадники заразы.
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Больше 60 человек не собираться, а в переполненных пригородных электричках или столичных метро и супермаркетах можно. Что это - дебилизмк? Это разводняк украинцев и продолжение того же сериала, что мы видели в Санжарах, который отыграла "новая власть". Никакая она не новая, это та же власть времён уголовника-президента, а карантин - та же ёлка на Майдане, т.к. на субботу 14 марта аннонсирована акция протеста узурпации власти купленными рф горе-политиками и клоунами, превращёнными в горе-политиков. Теперь точно пойду выразить свой протест против постоянно врущих аферистов, узурпировавших власть путём обмана и мошенничества.
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Мартовский карантин в Киеве это обман народа, как и зелёный сброд в украинской власти. Один случай обнаружения вируса на границе не повод делать карантин в столице.
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Ну конечно, надо дождаться, когда будет не 1 случай, а 1 миллион случаев, вот тогда можно и начать разрабатывать план организации карантинных мероприятий
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Пастушок любил поприкалываться и постоянно беспокоил селян криками "Волки!!!", чтобы они зря спешили на помощь, а когда на самом деле пришли волки, никто не вышел. Так и у нас, когда отменят бесполезный карантин начнётся эпидемия.
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Раз это сейчас так опасно по вашему ))))) общественный транспорт нужно останавливать однозначно! ))))))
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Вообще то, сейчас в мире 121 тыс. человек заражены, из них всего лишь 1 человек в Украине. При такой пропорции, чтобы в Украине появился миллион заражённых, как вы написали, в мире должно быть 121 млрд,, что в 16 раз больше всего населения планеты. Ваши инсинуации по поводу короновируса в Украине явно преувеличены. У нас нужно больше внимания уделять профилактике туберкулёза и онкологии, чем короновируса, а карантин в Киеве очередная глупость негодяев-карьеристов во власти.
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сухая СТАТИСТИКА за пределами Китая .

24.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2210
24.02 смертность : ~10 -:-12%% (27 / 228) от числа выздоровевших
06.03.2020 : ~20 -:-23%% (369 / 1865) 2234 16,5 % от (deaths + recovered)
06.03.2020 : 369(умерших) + 1865(выздорв) =2234
при 3,5% умерших было бы = 78
при 6% умерших было бы = 134

25.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2489
25.02 смертность : ~12 -:-14%% (36 / 250) от числа выздоровевших
07.03.2020 : ~20 -:-23%% (421 / 1984) 2405 17,5 % от (deaths + recovered)
07.03.2020 : 421(умерших) + 1984(выздорв) =2405
при 3,5% умерших было бы = 84
при 6% умерших было бы = 144

28.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 4562
28.02 смертность : ~17 -:-18%% (70 / 384) от числа выздоровевших
10.03.2020 : ~20 -:-23%% (876 / 3778) 4654 18,8 % от (deaths + recovered)
10.03.2020 : 876(умерших) + 3778(выздорв) =4654
при 3,5% умерших было бы = 162
при 6% умерших было бы = 279

01.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 7155
01.03 смертность: ~19 -:-21%% (108 / 506) от числа выздоровевших
12.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 45203
12.03.2020 : ~19 -:-22%% (1458 / 5359) 6817 21,4 % от (deaths + recovered)
12.03.2020 : 1458 (умерших) + 5359 (выздорв) =6817 .
при 3,5% умерших было бы = 238 -:-250
при 6% умерших было бы = 410 -:-430 .

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сухая СТАТИСТИКА за пределами Китая .

01.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 7155
01.03 смертность: ~19 -:-21%% (108 / 506) от числа выздоровевших
12.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 45203
12.03.2020 : ~19 -:-22%% (1458 / 5359) 6817 21,4 % от (deaths + recovered)
12.03.2020 : 1458 (умерших) + 5359 (выздорв) =6817 (между 7155 -6817 разница меньше 5 %)
при 3,5% умерших было бы = 238 -:-250
при 6% умерших было бы = 410 -:-430 .

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сухая СТАТИСТИКА-о-СМЕРТНОСТИ по некоторым регионам .

3172 deaths 62857 recovered China 4,8 %%
827 deaths 1045 recovered Italy 44 %%
354 deaths 2959 recovered Iran 10 %%
60 deaths 288 recovered Korea, South 17 %%
55 deaths 183 recovered Spain 23 %%
48 deaths 12 recovered France France 80 %%
30 deaths 1 recovered Washington US 96 %%
.
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А чо у вас статистика смертей не від загальної кількості хворих??

У всіх хворобах % померлих і % виздоровівших рахують від загальної кількості хворих!
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Это вирусо-бот. Не обращайте внимание, его разработчики с математикой слабо знакомы, вот и штампует материал с ошибками. Скорее всего так сделано умышленно
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это чтобы адепты 5% и африканы вАпроЦы дебильные задавали
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Можно рейд по харьковским маршруткам, чтобы они выметали хоть раз в неделю, и протирали окна раз в год.
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Гепа нічого не отримає.. Штрафувати будуть не його, а заклади..
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Не знаю за Гєпу, а ХПІ і медичний універ закрились як сказано в постанові кабміну.
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Штрафи для порушників карантину? Зелені чмирькі вирішили залатати діру в бюджеті розміром в півтора десятки мільярдів гривень?
Цей зелений чмирьок таки унікальний
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Але захоплюватись унікальною шкідливістю чмирька будемо недовго.
Зєлю геть. Дострокові. Українці вчергове всрались на виборах і вибрали собі черговий гємор
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і кого вибирати будемо?.. ім'я гетьмана назви Нарушителям введенного Кабмином из-за коронавируса карантина грозят штрафы или уголовная ответственность, - Варченко - Цензор.НЕТ 1095
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Як кого? Будь якого російського шпигуна, мародера і дебіла, абинеюльку. Це ж зрозуміло
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А вот интересно мне: гепу на пять или на восемь лет закроют? Ведь его речи про школы в Харькове - то явный призыв и даже распоряжение грубо нарушать.
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а налоги за НЕработу, за аренду они тоже отменят?
как просто абсолютно все переложить на простых людей, еще и уголовкой пригрозить...
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если сборища Рады продолжаются, то все эти ограничения для людей - это тупо для безопасности режима Моники-разведенки-уханьской.
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А кабмін нарешті опублікує свої "санітарно епідемічні" вимоги за які збирається штрафувати?
Бо крім більше двохсот не збиратися і закриття навчальних закладів я щось нічого не почув не від кого! І до речі в громадському транспорті більше двохсот збиратися можна? І чому тоді в Харкові збиратися більше 60-ти заборонили?
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А в ВР 450 можна збиратися, чи як у приказц "дурням закон не писаний"?
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Вони собі дозволили. Треба ж землю таки продати! Порушникам карантину загрожують штрафи або кримінальна відповідальність, - Варченко - Цензор.НЕТ 5610
Це захищати вони від повісток ховалися, а торгувати завсєгда готові!!!
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запоминаем ету дату - 21 апреля 2019 го - день просраных надежд....
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Це має стосуватись і ВРУ. Закон, в ідеалі, один для усіх. Якщо під карантинчик ця сволота почне приймати дебільні закони, проводити прямі перемовини з ЛДНР - за короновірусом вони не сховаються.
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За януковоча я чекав колиж закриється чергова сесія ВР і ті імбецили перестануть приймати ідіотські закони. І ось воно повернулося в ще більш дикому варіанті!
До речі попередню раду розпустили "із за втраченою єю довіри людей", а ця рада ще не достатньо втратила?
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Запрещать и не пущать на другое не способны.
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"Нарушителям карантина грозят штрафы или уголовная ответственность, - Варченко" - Радуцкому и его подельникам ничего не грозит?
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ВР найбільша загроза заносу вірусу в Україну, вони мотаються за кордон туди-сюди, там вже є один з підозрою, на зараження, якій контактував з діагнозованим хворим. Симптомів в цього депутата ще не виявили, але не факт, що їх не буде через 3 тиждні. Депутати рознесуть по виборцям і заразять населення. РАДУ НА КАРАНТИН!!!!
Для запобігання розповсюдження короновірусу треба виходити на Майдан в захистному одязі, захисних масках, окулярах, з спреями для дезинфекції, групами по 200 чоловік, бо люди турбуються про свою країну на відміну від купленої лялькової влади.
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А в когда потенциально заражённых везли в населённый пункт Санжары почему не работала статья 325 Уголовного кодекса Украины о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний !?

Менты и тогда потакали власти - забив х.р на законы !!!!!!
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Где все это опубликовано и когда начинает действовать Постанова КМУ?
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Не больше 200 рыл,а в ВР-450 ? Запретить заседания ВР до конца карантина,иначе они после Волошина заразу по всей Украине разнесут,Они могут быть в болезненном состоянии,поэтому все что они наголосуют является недействительным.Заседаний зеленой Рады до конца карантина быть не должно.
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+ ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ УКРАЇНИ

+ ВИ що з дуба рухнули

+ Ви приховуєте Ви боїтесь (боїтесь що каменями закидають, що сім'ю на карантин посадять бо сусіди піднімуть гвалт), Ви звинувачуєте вашу владу видумаєте всяку політичну гидоту ПРОВОКУЄТЕ

- ну тоді вас закидають каменями але в могилі
- сусіди заберуть ваше майно (якщо залишаться живі) бо вже не буде кому це майно потрібне

ЦЯ ЗАРАЗА РЕАЛЬНА
ЦЯ ЗАРАЗА РЕАЛЬНО ВБИВАЄ
ЦЯ ЗАРАЗИ НЕ ПИТАЄ ЯКА ВЛАДА У ВАС
ЦЯ ЗАРАЗА НЕ ПИТАЄ ЯКИЙ СТАТУС У ВАС багаті бідні і т д
ЦЯ ЗАРАЗА НЕ РОЗУМІЄ не панікуйте все гуд живіть далі як жили ЇЙ ЦЕ НА РУКУ ВОНА ТАКИМ ЧИНОМ РОЗПОВСЮДИТЬСЯ ЩЕ ШВИДШЕ І ОХОПИТЬ ЩЕ БІЛЬШУ ТЕРИТОРІЄЮ

хочете жити не займайтесь херньою і самоврядуванням
Чим краща вертикаль управління цим процесом і досконале виконання всіма тим менше смертей буде!¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ВР найбільша загроза заносу вірусу в Україну, вони мотаються за кордон туди-сюди, там вже є один з підозрою, на зараження, якій контактував з діагнозованим хворим. Симптомів в цього депутата ще не виявили, але не факт, що їх не буде через 3 тиждні. Депутати рознесуть по виборцям і заразять населення. РАДУ НА КАРАНТИН!!!!
Для запобігання розповсюдження короновірусу треба виходити на Майдан в захистному одязі, захисних масках, окулярах, з спреями для дезинфекції, групами по 200 чоловік, бо люди турбуються про свою країну на відміну від купленої лялькової влади.
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Не дай Бог
Розповісте це Смерті

ПС
Просто жах, не лікарі люди, Інстинкт самозбереження взагалі відсутній
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Навпаки, тільки через інстинкт самозбереження РАДУ НА КАРАНТИН!!!! А виходити на прогулянку по Майдану тільки в захистному одязі, захисних масках, окулярах, з спреями для дезинфекції.
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Тепер кожного, хто вийде з протестом будуть засуджувати до 8 років?
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Хоча, якщо стояти групами по 200 чоловік з розривом в півтора метри то, думаю що порушення не буде.
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І обов'язково в захистному одязі, захисних масках, окулярах, з спреями для дезинфекції!
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Шановний пане Варченко! Перш ніж робити гучні заяви подивіться, що робиться під вашими ногами і перед вашими очима. Наприклад у Вишгородському навчачальному центрі по підготовці поліцейських, що біля с. Хотянівки навчальний процес і не думає призупинятися. Ту не виконується жодна вимога карантину і навіть елементарної санітарної профілактики. Центр був і є розсадником для інфекційних захворювань. Більше того, там зовсім байдуже до того, що серед слухачів курсу є жінки з малолітніми дітьми, яких в дитсадки не поведеш, бо вони закриті на карантин. Про яку відповідальність, Ви, нам тут розповідаєте?
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