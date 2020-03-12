 Нарушителям карантина грозят штрафы или уголовная ответственность, - Варченко

Об этом в эфире Громадського радіо рассказал советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, информирует Цензор.НЕТ.
Он пояснил, что правоохранительные органы имеют право осуществлять рейды и проверять соблюдение требований Кабмина по карантину. Речь идет, например, о трехнедельном карантине в учебных заведениях по всей Украине.
"Нарушителей будут привлекать к ответственности. Речь идет, конечно, о должностных лицах или ответственных за субъекты хозяйственной деятельности", - пояснил советник министра.
В частности, действия правоохранительных органов регулируются статьей 325 Уголовного кодекса Украины о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний. Санкция статьи предусматривает штраф или ограничение свободы до трех лет. А в случае, если это привело к тяжелым последствиям, нарушение карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
"Мы прежде всего говорим о человеческой ответственности. Просим каждого и каждую понимать, что за вашими действиями или бездействием стоит жизни и здоровья граждан", - призывает Иван Варченко.
В случае несоблюдения ограничений правоохранительные органы будут получать сигналы от граждан и реагировать на них.
"Есть статья 137, которая устанавливает ответственность и обязанности граждан по охране жизни и здоровья детей. Там так же санкции - от крупных штрафов до пяти лет заключения", - объясняет он.
Советник министра призывает также не распространять ложные слухи.
Напомним, 11 марта правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.
24.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2210
24.02 смертность : ~10 -:-12%% (27 / 228) от числа выздоровевших
06.03.2020 : ~20 -:-23%% (369 / 1865) 2234 16,5 % от (deaths + recovered)
06.03.2020 : 369(умерших) + 1865(выздорв) =2234
при 3,5% умерших было бы = 78
при 6% умерших было бы = 134
25.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2489
25.02 смертность : ~12 -:-14%% (36 / 250) от числа выздоровевших
07.03.2020 : ~20 -:-23%% (421 / 1984) 2405 17,5 % от (deaths + recovered)
07.03.2020 : 421(умерших) + 1984(выздорв) =2405
при 3,5% умерших было бы = 84
при 6% умерших было бы = 144
28.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 4562
28.02 смертность : ~17 -:-18%% (70 / 384) от числа выздоровевших
10.03.2020 : ~20 -:-23%% (876 / 3778) 4654 18,8 % от (deaths + recovered)
10.03.2020 : 876(умерших) + 3778(выздорв) =4654
при 3,5% умерших было бы = 162
при 6% умерших было бы = 279
01.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 7155
01.03 смертность: ~19 -:-21%% (108 / 506) от числа выздоровевших
12.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 45203
12.03.2020 : ~19 -:-22%% (1458 / 5359) 6817 21,4 % от (deaths + recovered)
12.03.2020 : 1458 (умерших) + 5359 (выздорв) =6817 .
при 3,5% умерших было бы = 238 -:-250
при 6% умерших было бы = 410 -:-430 .
01.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 7155
01.03 смертность: ~19 -:-21%% (108 / 506) от числа выздоровевших
12.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 45203
12.03.2020 : ~19 -:-22%% (1458 / 5359) 6817 21,4 % от (deaths + recovered)
12.03.2020 : 1458 (умерших) + 5359 (выздорв) =6817 (между 7155 -6817 разница меньше 5 %)
при 3,5% умерших было бы = 238 -:-250
при 6% умерших было бы = 410 -:-430 .
3172 deaths 62857 recovered China 4,8 %%
827 deaths 1045 recovered Italy 44 %%
354 deaths 2959 recovered Iran 10 %%
60 deaths 288 recovered Korea, South 17 %%
55 deaths 183 recovered Spain 23 %%
48 deaths 12 recovered France France 80 %%
30 deaths 1 recovered Washington US 96 %%
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У всіх хворобах % померлих і % виздоровівших рахують від загальної кількості хворих!
Цей зелений чмирьок таки унікальний
Зєлю геть. Дострокові. Українці вчергове всрались на виборах і вибрали собі черговий гємор
*********...
как просто абсолютно все переложить на простых людей, еще и уголовкой пригрозить...
Бо крім більше двохсот не збиратися і закриття навчальних закладів я щось нічого не почув не від кого! І до речі в громадському транспорті більше двохсот збиратися можна? І чому тоді в Харкові збиратися більше 60-ти заборонили?
Це захищати вони від повісток ховалися, а торгувати завсєгда готові!!!
До речі попередню раду розпустили "із за втраченою єю довіри людей", а ця рада ще не достатньо втратила?
Для запобігання розповсюдження короновірусу треба виходити на Майдан в захистному одязі, захисних масках, окулярах, з спреями для дезинфекції, групами по 200 чоловік, бо люди турбуються про свою країну на відміну від купленої лялькової влади.
Менты и тогда потакали власти - забив х.р на законы !!!!!!
+ ВИ що з дуба рухнули
+ Ви приховуєте Ви боїтесь (боїтесь що каменями закидають, що сім'ю на карантин посадять бо сусіди піднімуть гвалт), Ви звинувачуєте вашу владу видумаєте всяку політичну гидоту ПРОВОКУЄТЕ
- ну тоді вас закидають каменями але в могилі
- сусіди заберуть ваше майно (якщо залишаться живі) бо вже не буде кому це майно потрібне
ЦЯ ЗАРАЗА РЕАЛЬНА
ЦЯ ЗАРАЗА РЕАЛЬНО ВБИВАЄ
ЦЯ ЗАРАЗИ НЕ ПИТАЄ ЯКА ВЛАДА У ВАС
ЦЯ ЗАРАЗА НЕ ПИТАЄ ЯКИЙ СТАТУС У ВАС багаті бідні і т д
ЦЯ ЗАРАЗА НЕ РОЗУМІЄ не панікуйте все гуд живіть далі як жили ЇЙ ЦЕ НА РУКУ ВОНА ТАКИМ ЧИНОМ РОЗПОВСЮДИТЬСЯ ЩЕ ШВИДШЕ І ОХОПИТЬ ЩЕ БІЛЬШУ ТЕРИТОРІЄЮ
хочете жити не займайтесь херньою і самоврядуванням
Чим краща вертикаль управління цим процесом і досконале виконання всіма тим менше смертей буде!¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Для запобігання розповсюдження короновірусу треба виходити на Майдан в захистному одязі, захисних масках, окулярах, з спреями для дезинфекції, групами по 200 чоловік, бо люди турбуються про свою країну на відміну від купленої лялькової влади.
Розповісте це Смерті
ПС
Просто жах, не лікарі люди, Інстинкт самозбереження взагалі відсутній
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