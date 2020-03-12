 В вопросе безопасности Россия остается важнейшим вызовом, - Чапутович

Об этом в Вильнюсе после встречи руководителей дипломатии стран Бухарестской девятки заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

"Россия продолжает оставаться важнейшим вызовом и угрозой, - сказал журналистам министр Яцек Чапутович. - Нам надо справляться с угрозой со стороны России. Она создает угрозу соседям также когда речь идет о несоблюдении положений о разоружении".

Министр напомнил, что вскоре в НАТО "начнется процесс размышлений о будущем". "Польша считает, что в рамках этого процесса должна быть подтверждена главная задача Альянса - военная угроза с востока", - сказал дипломат.

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Чапутович заявил, что во время встречи в Вильнюсе министры иностранных дел стран, входящих в Бухарестскую девятку, обменивались мнениями о роли НАТО и задачах Североатлантического альянса. "Это важный форум для подчеркивания общей позиции государств на восточном фланге НАТО в рамках Альянса, - отметил глава польской дипломатии. - Встреча была удачной. Мы убедились, что оценка угроз среди этих стран подобная".

Бухарестская девятка (B9) создана в 2015 году в Варшаве по инициативе Польши и Румынии. Ее заседания служат для обмена идеями и согласования позиций в сфере безопасности стран восточного фланга НАТО.