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 Конкретное решение по обмену удерживаемыми лицами может быть найдено до 25 марта, - замглавы АП РФ Козак

Контактная группа в Минске 11 марта договорилась на следующем заседании окончательно согласовать новый механизм урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом по итогам заседания заявил заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Договорились в течение недели максимально сконцентрироваться на том, чтобы определить всех лиц, которые подлежат взаимному освобождению, - сказал он. - Мы также договорились, что в течение недели, до 18 марта, окончательный список будет верифицирован, подтверждено желание каждого лица, его статус. И я очень надеюсь, что удастся до 25 марта найти конкретное решение по обмену этими лицами".

По словам Козака, контактная группа договорилась на следующем заседании окончательно согласовать некий новый механизм урегулирования конфликта на Донбассе.

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Отвечая на вопрос, в чем состоит новизна, Козак пояснил, что это будет "диалоговая площадка с участием стран нормандского формата и сторон конфликта".

Напомним, в Офисе президента по итогам заседания ТКГ сообщили, что по результатам встречи стороны достигли договоренности по вопросу обмена удерживаемыми лицами, вопросу разведения сил и средств, вопросу одновременного открытия КПВВ в населенном пункте Золотое и населенном пункте Счастье и вопросу введения Консультативного совета.

Источник: https://censor.net.ua/n3180858
 
 
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Конкретное решение по обмену удерживаемыми лицами может быть найдено до 25 марта, - замглавы АП РФ Козак - Цензор.НЕТ 3657

https://dumskaya.net/news/pomoshchnik-byvshego-ministra-oborony-prodvigavs-110335
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УДЕРЖИВАЕМЫМИ ЛИЦАМИ? Серьёзно? То есть ВОЙНЫ с паРАШЕЙ больше нет, есть НЕПОНЯТКА с какими то лицами. а не ПЛЕННЫМИ?!!!
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Что там сепарская тварь Ермак уже надоговаривался? Какие стороны конфликта какое урегулирование на даунбасе? Конкретное решение по обмену удерживаемыми лицами может быть найдено до 25 марта, - замглавы АП РФ Козак - Цензор.НЕТ 3007
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Якщо це правда, то повернути окуповану частину Донбасу стало неможливим. Кому за це дякувати?
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Тобто це Порошенко створив зараз ці органи. Ти просто брехун.
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Петро Порошенко автор Мінських угод,він почав цей процес,чи не так?
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Я кажу про створення органу про прямі перемовини, а не про Мінський процес. Саме тому ти брешеш, а тепер твоя мала Батьківщина - Горлівка не буде звільнена завдяки твоєму сприянню зевладі. Винний у такому стані ти і твій вибір.
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Для того, щоб стримати агресію росії при відсутності армії. Виконувати все, що там написано ніхто не збирався, навіть це було неможливим. Ти це знав, але перекручуєш. Розмова закінчена, колаборант зевлади.
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Для того щоб стримати агресію,є інщі заходи,а не торгівля на крові та Мінські угоди.
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І доречи,в сраку Горлівку і всю Лугандонію,вони Україні зараз не потрібні,вже пізно,просрано все за каденції Петра,тепер тільки стіна до неба,та ров з крокодилами.
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І тебе теж туди, бо ти від них не відрізняєшся.
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Ні,це ти від них не відрізняєся.У тебе немає України,в тебе Порошенія,як у них Лугандонія.
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не так. он прогнулся под жёсткие обстоятельства. автор - пуйло с евродрузьями. не знал?
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Як так,Петро і прогнувся))Він же гетьман))
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у тебя кацап-стайл троллинга. тест на IQ хошь?
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Новий міністр оборони звільнив каперанга ВМСУ Андрія Риженка, який відповідав за співпрацю з Європою і США
Конкретное решение по обмену удерживаемыми лицами может быть найдено до 25 марта, - замглавы АП РФ Козак - Цензор.НЕТ 3657

https://dumskaya.net/news/pomoshchnik-byvshego-ministra-oborony-prodvigavs-110335
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Суки зеленые!!! гореть вам в аду ВЕЧНО!
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