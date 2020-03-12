 Конкретное решение по обмену удерживаемыми лицами может быть найдено до 25 марта, - замглавы АП РФ Козак

Об этом по итогам заседания заявил заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Договорились в течение недели максимально сконцентрироваться на том, чтобы определить всех лиц, которые подлежат взаимному освобождению, - сказал он. - Мы также договорились, что в течение недели, до 18 марта, окончательный список будет верифицирован, подтверждено желание каждого лица, его статус. И я очень надеюсь, что удастся до 25 марта найти конкретное решение по обмену этими лицами".

По словам Козака, контактная группа договорилась на следующем заседании окончательно согласовать некий новый механизм урегулирования конфликта на Донбассе.

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Отвечая на вопрос, в чем состоит новизна, Козак пояснил, что это будет "диалоговая площадка с участием стран нормандского формата и сторон конфликта".

Напомним, в Офисе президента по итогам заседания ТКГ сообщили, что по результатам встречи стороны достигли договоренности по вопросу обмена удерживаемыми лицами, вопросу разведения сил и средств, вопросу одновременного открытия КПВВ в населенном пункте Золотое и населенном пункте Счастье и вопросу введения Консультативного совета.