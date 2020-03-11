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Все про:Канада (1389) фигурное катание (31) COVID-19 (657)

 В Канаде из-за угрозы коронавируса отменен чемпионат мира по фигурному катанию

Чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года, который должен был состояться в Монреале, отменен в связи с угрозой коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"С учетом неопределенности, связанной с распространением вируса COVID-19, правительство Квебека проинформировало сегодня Skate Canada и Международный союз конькобежцев об отмене чемпионата мира по фигурному катанию-2020", - говорится в заявлении ISU.

Отмечается, что "в течение ближайших недель ISU совместно со всеми заинтересованными сторонами определит, возможно ли проведение чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года позднее в этом году, но в любом случае не раньше октября".

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ЧМ по фигурному катанию в 2020 году должен был пройти с 16 по 22 марта в Монреале (Канада).

Источник: https://censor.net.ua/n3180856
 
 
 Топ комментарии
 
Мудре рішення. Євробачення теж відмінять, от побачите. Хоча особисто я його взагалі би закрила. Цей конкурс неактуальний, застарілий, непрестижний. А спортивні змагання просто треба відкласти на деякий час, якщо людство переживе цю епідемію тоді нехай спортсмени і продовжують змагатися.
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... італійці вже зіткнулися з усім описаним нижче
@Chumnoibarak@QnHjY2kQlk1XdCj 2 мар.
Как будет развиваться #эпидемия?
Вначале будут единичные завозные лёгкие случаи, молодые туристы, иностранцы, всех будут примерно изолировать, они будут радостно выздоравливать. Все окей. Но на этом фоне начнется подъем пневмоний у стариков-хронов, они начнут умирать все чаще.
Естественно никто не будет это широко афишировать, всю летальность максимально будут списывать на #ИБС и др хрон. заболевания.
Постепенно заполнятся реанимации, не останется свободных аппаратов ИВЛ, врачам придется принимать тяжёлые решения кого отключать, кого продолжать лечить. Плюс никто не отменял другие заболевания, помимо #коронавируса
Вот на этом этапе и начнется социальная озабоченность, напряжённость и паника. Хилые ресурсы нашей системы здравоохранения не вытянут даже 300 пациентов нуждающихся в длительном ИВЛ. Начнется негласная пассивная эвтаназия стариков, отказ в интенсивной терапии старикам и т. п.
И прочие мерзости, и все это на фоне гнуснейшей и лицемерной госпропаганды на тему, что мы всем обеспечены и ко всему готовы. В общем все что мы проходили в 2009 году только в кубе.В общем все будет зависеть от скорости нарастания количества заболевших, примерно 5% случаев будет тяжелыми, требующими лечения в отделениях интенсивной терапии. Среди тяжёлых случаев до 70% потребует #ИВЛ, а это самое узкое место в нашей системе.

Плюс надо учитывать крайне неблагоприятную обстановку по внутрибольничным инфекциям у нас в стране. Вполне вероятно присоединение вторичной в инфекции, устойчивой ко всем антибактериальным средствам.
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Я раніше квитки дивилася, думала, може, піти ...
Поки у нас спокійно. Але народ пише, що в Costco розгребли туалетний папір.
Ось сторінка Health Montreal, вирішила підписатися на їхню розсилку
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/appels-a-la-vigilance/appels-a-la-vigilance/

В Квебеку 7 випадків. Сьогодні закрили приватну школу, бо їхній студент підозрюється на вірус. І на південному березі відправили додому 18 учнів, які були в Італії на весняних канікулах.
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даже не знаю.
понимаю, шо власти хотят, шо бы меньше людей в одном месте тусовались.
понимаю и фигуристов, шо кататься при пустых трибунах то вроде и не для кого.
в сухом остатке - и фигулеры без чемпионата и зрители.
nice!
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... італійці вже зіткнулися з усім описаним нижче
@************@QnHjY2kQlk1XdCj 2 мар.
Как будет развиваться #эпидемия?
Вначале будут единичные завозные лёгкие случаи, молодые туристы, иностранцы, всех будут примерно изолировать, они будут радостно выздоравливать. Все окей. Но на этом фоне начнется подъем пневмоний у стариков-хронов, они начнут умирать все чаще.
Естественно никто не будет это широко афишировать, всю летальность максимально будут списывать на #ИБС и др хрон. заболевания.
Постепенно заполнятся реанимации, не останется свободных аппаратов ИВЛ, врачам придется принимать тяжёлые решения кого отключать, кого продолжать лечить. Плюс никто не отменял другие заболевания, помимо #коронавируса
Вот на этом этапе и начнется социальная озабоченность, напряжённость и паника. Хилые ресурсы нашей системы здравоохранения не вытянут даже 300 пациентов нуждающихся в длительном ИВЛ. Начнется негласная пассивная эвтаназия стариков, отказ в интенсивной терапии старикам и т. п.
И прочие мерзости, и все это на фоне гнуснейшей и лицемерной госпропаганды на тему, что мы всем обеспечены и ко всему готовы. В общем все что мы проходили в 2009 году только в кубе.В общем все будет зависеть от скорости нарастания количества заболевших, примерно 5% случаев будет тяжелыми, требующими лечения в отделениях интенсивной терапии. Среди тяжёлых случаев до 70% потребует #ИВЛ, а это самое узкое место в нашей системе.

Плюс надо учитывать крайне неблагоприятную обстановку по внутрибольничным инфекциям у нас в стране. Вполне вероятно присоединение вторичной в инфекции, устойчивой ко всем антибактериальным средствам.
 показать весь комментарий
 
 
Мудре рішення. Євробачення теж відмінять, от побачите. Хоча особисто я його взагалі би закрила. Цей конкурс неактуальний, застарілий, непрестижний. А спортивні змагання просто треба відкласти на деякий час, якщо людство переживе цю епідемію тоді нехай спортсмени і продовжують змагатися.
 показать весь комментарий
 
 
Я раніше квитки дивилася, думала, може, піти ...
Поки у нас спокійно. Але народ пише, що в Costco розгребли туалетний папір.
Ось сторінка Health Montreal, вирішила підписатися на їхню розсилку
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/appels-a-la-vigilance/appels-a-la-vigilance/

В Квебеку 7 випадків. Сьогодні закрили приватну школу, бо їхній студент підозрюється на вірус. І на південному березі відправили додому 18 учнів, які були в Італії на весняних канікулах.
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вчора дивився матч Phila-Boston
була заставка на весь екран:
"the game will be going as scheduled but Flyers organization encourage fans who have thickets and feel not good not to attend the game.
you may call this number ##### to get some reimbursement for the tickets you purchased.
Thank you for understanding.
Flyers fans good well-being is and always will be Flyers first priority"
Флаерс проґрали, до речі - 0:2
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Я не пострадаю...
Потому, шо Мне пофік..
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Меркель: до 70% населения Германии заразятся коронавирусомМарт 11, 2020Без рубрикиКомментарииУ Канаді через загрозу коронавірусу скасовано чемпіонат світу з фігурного катання - Цензор.НЕТ 6652Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что от 60 до 70% населения страны могут заразиться коронавирусом.
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если 5-10% умрет в Украине то это около 1,5-2 миллиона но это при наличии такой медицины как в италии,германии
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Мне иной раз кажется и я практически не сомневаюсь , что ей роднее скажем например сирийцы или евреи чем немцы
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Премьер Италии объявил о прекращении всей торговли, за исключением супермаркетов и аптек
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Как бы нам не хотелось, но в какой то мере COVID-19, это месть природы за человеческую не адекватность по отношению к ней, а также и за нерегулируемое размножение,тем более что родоначальником вируса явился Китай
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Китай выслал в Италию врачей, 2 миллиона масок, 100 тысяч респираторов, 50 тысяч тестов и 20 тысяч костюмов
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Похоже, коронавирус - это слишком серьёзно, если сами канадийцы из-за него даже "коньки откинули".
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