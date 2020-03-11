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 Политика Украины, Здоровье
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 ЕС передан список потребностей Украины для борьбы с коронавирусом, - МИД

Европейский центр предупреждения и контроля заболеваний и правительство Украины установят постоянный рабочий контакт для координации усилий по противодействию распространению коронавируса.

Об этом договорились глава МИД Дмитрий Кулеба и еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Европейского союза Янез Ленарчич во время телефонного разговора, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Стороны обсудили защитные меры, введенные Украиной для предотвращения распространения коронавируса. "Правительство осознает негативное влияние этих ограничений на экономику, бизнес, социальную сферу, но безопасность граждан находится в безусловном приоритете", - отметил министр.

Дмитрий Кулеба передал Янезу Ленарчичу список украинских потребностей для борьбы с коронавирусом, по которому ЕС может оказать поддержку Украине.

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Напомним, 11 марта правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

Источник: https://censor.net.ua/n3180855
 
 
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Перевод: "Долбаные малороские клоуны всё просрали"
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Пункт номер один: смертна кара для тих, хто бере хабарі у лікарнях і "роздягають пацієнтів до трусів" під час так званого лікування.
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Ну і що там? Ватка, спирт, подорожник? Воно то, канєшно, маски краще вивозити.
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Не давайте цій владі ніхрена, всеодно продадуть кудись.
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