 ЕС передан список потребностей Украины для борьбы с коронавирусом, - МИД

Об этом договорились глава МИД Дмитрий Кулеба и еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Европейского союза Янез Ленарчич во время телефонного разговора, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Стороны обсудили защитные меры, введенные Украиной для предотвращения распространения коронавируса. "Правительство осознает негативное влияние этих ограничений на экономику, бизнес, социальную сферу, но безопасность граждан находится в безусловном приоритете", - отметил министр.

Дмитрий Кулеба передал Янезу Ленарчичу список украинских потребностей для борьбы с коронавирусом, по которому ЕС может оказать поддержку Украине.

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Напомним, 11 марта правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.