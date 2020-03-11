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 63 новых расследования, 19 подозрений, 8 обвиняемых, - результаты работы НАБУ за февраль

В феврале 2020 года детективы НАБУ начали расследование по 63 уголовным производствам, сообщили о подозрении 19 лицам и направили в суд дела в отношении неправомерных действий 8 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Среди уличенных в коррупции в феврале:

  • начальник управления Госрезерва Украины, который, по данным следствия, подстрекал руководителей предприятий к предоставлению взяток (ч.4 ст.368, ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины);
  • бывшие должностные лица Службы внешней разведки Украины, которые организовали незаконную закупку, в результате которой интересам государства нанесено 2,2 млн грн убытков (ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 УК Украины);
  • председатель районного суда из Закарпатья, который требовал и получил 15 тыс. грн за вынесение решения в пользу истца по гражданскому делу (ч.3 ст.368 УК Украины).

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Перечень подозреваемых по делам НАБУ и САП дополнили:

  • председатель Черновицкого областного совета, который, по версии следствия, просил предоставить ему 400 тыс. долл. взятки за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса (ч.4 ст.368 УК Украины), и частный предприниматель, который предоставил часть средств в размере 180 тыс. долл. (ч.4 ст.369 УК Украины);
  • ряд должностных лиц Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" и представитель коммерческой компании, которые, как выяснило следствие, организовали коррупционную схему, которой интересам государства причинен ущерб на 2,49 млн грн (ч.2 ст.364, ч.1 366 УК Украины);

председатель районного суда Ривненской области, который требовал и получил взятку (ч.3 ст. 368, ч.2 ст.369-2 УК Украины), и посредник (ч.3 ст.368, ч.2 ст.369-2 УК Украины).

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В феврале в суд направлено дело о внесении народным депутатом Украины VIIИ созыва недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст.366-1 УК Украины) и получении 2 тыс. долл.взятки судьей Заречного районного суда г. Сумы (ч.3 ст.368 УК Украины). 

Источник: https://censor.net.ua/n3180853
 
 
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Сейчас я на простом примере покажу, почему все серьезные мировые финансовые издания говорят о дефолте Украины, население ждет курсовых качелей и почему рейтинговые агентства говорят сбрасывать украинские бонды.

Потому что новая власть твердо нацелилась снести всё нахер в нашей стране и везде поставить управляемых шмыгалей. И это в лучшем случае, иногда просто сносят и не ставят никого.

Цели в общем-то известны. Зеленский их не скрывает после ГПУ - НАБУ, НБУ, набсоветы госкомпаний и оставшееся независимым их руководство. Далее под нож пойдет местная власть и ОТГ. Понятно, что совсем вот по беспределу сносить не получается и надо придумывать хоть какие-то оправдания, пусть даже самые дикие.

Прямо сейчас следаки ДБР угрозами пытаются склепать дело на действующее и бывшее руководство Нацбанка. То есть вот просто приходят к людям и говорят - либо вы садитесь сами, либо даете левые показания на Гонтареву, Рожкову, Смолия и ряд людей рангом помельче. Вот показания которые вы должны дать или вам лично пздц, мы вам обещаем, отправитесь в СИЗО. Посадим или нет, а полгодика тюрма-решетка вам гарантируем как минимум. И никто за вас не вступится, потому что вы сами никто и звать вас никак - мелкие менеджеры, чиновники и т.д..

Не то чтобы Труба не мог такого сделать, но Венедиктова делает вот совсем прямо как указали из Офиса Президента. Это совместная спецоперация Зеленского, который управляет Венедиктовой и Коломойского, которому нужно полностью свернуть сотрудничество Украины с МВФ и получить подконтрольный Нацбанк, запугав или сменив его руководство.

Дело ДБР пытаются склепать по выведению с рынка банка Михайловский. Подробно всю эту историю мы описали на ПМ еще в 2016 году(то есть четыре года назад) и она там прозрачна как горный ручей.
Собственник банка «Михайловский» господин Полищук вообще не парился с соблюдением каких-то условностей.

Банк даже почти не принимал деньги от населения на свой баланс. Благодаря хитрой схеме менеджеры банка уговаривали будущих клиентов вкладываться не в банк, а в две связанные финкомпании. Банк при этом просто проводил деньги от физлица к финтех компании.

Финкомпании не попадали под банковский контроль НБУ, вклады в них не подпадали под Фонд Гарантирования. То немногое что вкладывалось в банк тратилось на рекламу и фактически связанное кредитование, так как господин Полищук совладел, например, сетью Быдлорадо. Шел 15 год и плохих банков было много, потому Михайловскому удалось протянуть достаточно долго.
На доверчивых недовкладчиках при помощи мощной рекламной кампании (1 место по затратам тогда в стране) накосили почти миллиард гривен. А потом 20 мая 2016 банк Михайловский не открыл операционный день, то есть типа работал автономно и не подключившись к общей системе. В этот же день две финкомпании на которые выводились средства (которыми тоже ранее владел Полищук) расторгли договора со своими вкладчиками и якобы вернули им вложенные средства. Через банк, который не работал, ага. В момент когда банк включили в систему стало понятно, что все проводки от компаний фиктивные и денег нет. Ни в компаниях. Ни в банке.

Одновременно сам банк переписали на фунтов, выводя Полищука из под ответственности. Кредитный портфель банка передали еще одной левой финтех-компании, которую через связанных лиц контролировал тот же Полищук.

Подробное описание и расследование из 2016 года здесь, это чистейший дистилированный лохотрон и мошенничество. Вот просто.

Тем не менее известный эксперт в банковском деле господин Дубинский всегда говорил, что Михайловкий был хороший банк и его атаковали из НБУ, чтобы принудить Полищука его кому-то продать. Ага. Банк-пустышку. Продать. Ну короче. Злой Нацбанк травит хорошие банки честных банкиров, Беня подтвердит. Соответственно в рамках такого «расследования» и к Полищуку, который скоммуниздил ярд гривен, вопросов нет. Он жертва. А миллиард больше пригодится следователям ДБР, чем государству.

Вот именно версия Дубинского и легла в основу «расследования» ДБР. Понятное дело что и Дубинскому, и Коломойскому очень выгодно «расследование», что банки выбивали с рынка, чтобы купить.Они ту же логику будут натягивать на национализацию Привата (они уже это делают в Лондоне, дело «Суркисы против Порошенко»).

Всем понятно, что «расследование» ДБР будет сделано из говна и палок, как и все в ДБР. Но это никого не остановит, для этого на ДБР Зеленский Венедиктову и поставил.

Понятно, что прокуроры, желая выслужится перед новым начальством (которое тоже поставит Зеленский) все это спокойно потащат в суды.

Суды наши общеизвестны и никакой адекватности от них уже давно никто не ждет.

Понятно, что никто эту дичь не схавает, кроме прикормленных ОПешкой блогиров, института уваленного будущева, ленцов, СМИ и телеканалов Коломойского.

Аресты или преследование по фиктивным уголовным делам бывшего и нынешнего руководства НБУ будут восприняты соответствующим образом среди финансовых кругов. И инвесторов. А МВФ выйдет из программы с Украиной.

Зеленский разведет руками и скажет, что он невиноватая, смотрите какой МВФ плохой.

А дальше все, привет печатный станок, кремль, ну или ростов.
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Мене більше цікавить: хто вже конкретно сів? Вам носки за 300 грн, ще чотири роки тому купили, що б ви бігали за порушниками. Які результати?
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Да, но даже самый честный суд не посадит если расследование прошло херово.
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Как раз наш случай, у нас именно самый честный суд. Херово это к ГБР, они чтобы хороших людей не расследовать забиты расследованиями опозданий на работу, берут только правильные дела.
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Носки спёрли клятые коррупционеры, ждут новые. 63 нові розслідування, 19 підозр, 8 обвинувачених, - результати роботи НАБУ за лютий - Цензор.НЕТ 8678
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Это вам не ГБР Трубы, очень занятое на половину делами по опозданиям, но без разваленной реформы судов судить будут судьи судом неподсудные.
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