 Украина впервые отправила на переработку использованные батарейки - в Румынию уехало 20 тонн

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ.
Организаторам события является движение "Батарейки, сдавайтесь". Его основательница и глава Люба Колосовская рассказала, что подготовка к отправке заняла три года, а для переработки 20 тонн требуется более миллиона гривен.
"Мы договорились с производителями батареек и торговыми сетями "Эпицентр" и "Новая линия", чтобы они финансировали переработку старых батареек за счет продажи новых. При этом, цена на них не повышается", - рассказала Колосовская.
В общем движение до конца года планирует направить еще 100 тонн батареек на переработку.
Организаторы также отмечают, что в Украине нет ни одного завода по переработке батареек. Те батарейки, которые украинцы сдают уже несколько лет, сейчас хранятся на складах движения "Батарейки, сдавайтесь".
Максим Бобренко из компании сбора опасных отходов также отметил, что румынский завод GreenWEEE будет перерабатывать не все батарейки - часть направят в другие страны, в основном в Германию.
Следующую партию из Украины планируют отправить в апреле.
do not resuscitate@Nat_anest
Италия закрывает все магазины кроме продуктовых. И аптек.
🤗
ждем 30 секунд до первых баталий зелеботов с фанами фабрики порохни, он и в этой теме болото найдут.
О том, что никто никакие батарейки на самом деле у нас не перерабатывает. И не будет.
Причём, не повышая цены на батарейки !!!
Ну, подкрутили цены на обои, ламинат и сантехнику, но на батарейки - ни-ни !
Ну не надо делать вид, что утилизация производится НЕ ЗА СЧЁТ КЛИЕНТА.