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 Общество, Здоровье
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Все про:Румыния (602) экология (1219)

 Украина впервые отправила на переработку использованные батарейки - в Румынию уехало 20 тонн

Впервые в истории Украины 20 тонн батареек отправили на переработку. Их из Киева отвезут в специализированный завод GreenWEEE в Румынии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ.

Организаторам события является движение "Батарейки, сдавайтесь". Его основательница и глава Люба Колосовская рассказала, что подготовка к отправке заняла три года, а для переработки 20 тонн требуется более миллиона гривен.

"Мы договорились с производителями батареек и торговыми сетями "Эпицентр" и "Новая линия", чтобы они финансировали переработку старых батареек за счет продажи новых. При этом, цена на них не повышается", - рассказала Колосовская.

В общем движение до конца года планирует направить еще 100 тонн батареек на переработку.

Организаторы также отмечают, что в Украине нет ни одного завода по переработке батареек. Те батарейки, которые украинцы сдают уже несколько лет, сейчас хранятся на складах движения "Батарейки, сдавайтесь".

Максим Бобренко из компании сбора опасных отходов также отметил, что румынский завод GreenWEEE будет перерабатывать не все батарейки - часть направят в другие страны, в основном в Германию.

Следующую партию из Украины планируют отправить в апреле.

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Украина впервые отправила на переработку использованные батарейки - в Румынию уехало 20 тонн 01
Украина впервые отправила на переработку использованные батарейки - в Румынию уехало 20 тонн 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3180851
 
   
 Топ комментарии
 
Смішно. Слуги за три місяці 980 тонн масок санітарних захистних вивезли з країни. Ось це перемога!
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do not resuscitate@Nat_anest





Италия закрывает все магазины кроме продуктовых. И аптек.
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УМСТВЕНЫМ КАСТРАТАМ СЛОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗАВОДИК ПО ПЕРЕРАБОТКЕ В УКРАИНЕ ОДИН РАЗ И НАДОЛГО , НАШИ ****** У КОРЫТА ТОЛЬКО ТУПИТЬЛ И ВОРОВАТЬ СПОСОБНЫ
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20 тонн это фура евротент, тоесть нихера, мы в формат сельских вестей перешли? Давайте видео как ежик пердит разместим, тоже новость, даже интереснее.
ждем 30 секунд до первых баталий зелеботов с фанами фабрики порохни, он и в этой теме болото найдут.
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Нормальная новость.
О том, что никто никакие батарейки на самом деле у нас не перерабатывает. И не будет.
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это уже по всем каналам показали ..Цензор у вас шо телика нету ???
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Смішно. Слуги за три місяці 980 тонн масок санітарних захистних вивезли з країни. Ось це перемога!
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новостище! прицеп батареек отправили - они же тяжелые....
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Будут разрабатывать как месторождение лития.
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Так был же заводик во Львове под батарейки там цех готовили. Угробили, видать, сепары зеленые ))
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Вроде говорили что на западной перерабатывают после 14-но тогда начал в АТБ сдавать и вот тебе новость..
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Ще в 2008 році здавали. І що з ними робили?
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Какой тонкий юмор: "Эпицентр" и "Новая линия" ПРОФИНАНСИРОВАЛИ ПРОЕКТ !
Причём, не повышая цены на батарейки !!!
Ну, подкрутили цены на обои, ламинат и сантехнику, но на батарейки - ни-ни !
Ну не надо делать вид, что утилизация производится НЕ ЗА СЧЁТ КЛИЕНТА.
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