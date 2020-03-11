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 Первую смерть от COVID19 подтвердили в Ирландии

Пожилая женщина умерла в больнице 11 марта от осложнений коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Irish Times, диагноз "COVID19" пациентке поставили в прошлое воскресенье. Отмечается, что женщина не посещала регионы повышенного риска.

У пациентки сразу наблюдались симптомы респираторного заболевания, и персонал решил провести тест в рамках надзора за заболеванием.

Критерии для тестирования пациентов расширили на этой неделе на всех пациентов, у которых есть симптомы респираторных заболеваний.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

11 марта ВОЗ назвала распространение коронавируса пандемией.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180850
 
 
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Пан Буддист@sranysovok 4 ч

Белый дом засекречивает последующие совещания по covid
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А у нас - как пошептало. Обычный грипп, правда, косит с удвоенной силой.. Первую смерть от COVID19 подтвердили в Ирландии - Цензор.НЕТ 8758
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Тут можна на любі захворювання подивитись і побачити таку статистику... З такими "реформаторами" за тридцять років і доступності медпослуг, взагалі виникає питання: який ваш секретний інгрідієнт, що ви ще не виздихали.
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где там у вас что косит? я звоню знакомым по всей Украине - все нормально, никто не болеет
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Какой ты общительный - по всей Украине..
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