 Ермак и Козак на заседании ТКГ в Минске договорились о согласовании списка для обмена и открытии КПВВ в Золотом и Счастье, - ОП

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Офиса Президента в Фейсбук.

"По результатам встречи стороны достигли договоренностей по:

1. Вопросу обмена удерживаемыми лицами.

1.1. Представить в ТКГ перечень лиц, подлежащих взаимном освобождению, имея в виду необходимость завершения указанных освобождений в кратчайшие сроки.

1.2. Представить в ТКГ окончательно согласованые списки лиц, подлежащих процедуре взаимного освобождения, включая итоги верификации, проведенной Международным комитетом Красного Креста, с безусловным и беспрепятственным доступом представителей МККК к определенным лицам на территориях Украины и ОРДЛО.

2. Вопросу разведения сил и средств.

3. Вопросу одновременного открытия КПВВ в населенном пункте Золотое и населенном пункте Счастье.

4. Вопросу введения Консультативного совета", - говорится в соглашении.

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Отмечается, что решение Трехсторонней контактной группы по внедрению Консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ будет подписано после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандской формате.