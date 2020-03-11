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 Политика Украины
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Все про:Минск (1314) Трехсторонняя контактная группа (196) Ермак Андрей (129) Козак Дмитрий (8)

 Ермак и Козак на заседании ТКГ в Минске договорились о согласовании списка для обмена и открытии КПВВ в Золотом и Счастье, - ОП

В Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрий Козак.

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Офиса Президента в Фейсбук.

"По результатам встречи стороны достигли договоренностей по:
1. Вопросу обмена удерживаемыми лицами.
1.1. Представить в ТКГ перечень лиц, подлежащих взаимном освобождению, имея в виду необходимость завершения указанных освобождений в кратчайшие сроки.
1.2. Представить в ТКГ окончательно согласованые списки лиц, подлежащих процедуре взаимного освобождения, включая итоги верификации, проведенной Международным комитетом Красного Креста, с безусловным и беспрепятственным доступом представителей МККК к определенным лицам на территориях Украины и ОРДЛО.
2. Вопросу разведения сил и средств.
3. Вопросу одновременного открытия КПВВ в населенном пункте Золотое и населенном пункте Счастье.
4. Вопросу введения Консультативного совета", - говорится в соглашении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак и Козак обсудили обмен пленными в формате "всех на всех"

Отмечается, что решение Трехсторонней контактной группы по внедрению Консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ будет подписано после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандской формате.

Ермак и Козак на заседании ТКГ в Минске договорились о согласовании списка для обмена и открытии КПВВ в Золотом и Счастье, - ОП 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180849
 
   
 Топ комментарии
 
Вчера трое погибших , а эти как ни в чем не бывало- даже для проформы не отделались заявлением,твари
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В Марьинке оккупанты обстреляли школу, когда там были дети....это можно было показать перед юмористическим журналом "95 квартал" Почему у нас в Украине не работает Министерство культуры?
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план принят, запрещено собираться на улице. т.е. Майдан зпрещён. всё продумано. и закон о продаже земли через неделю будут принимать, Вовочик засланый козачёк, нежели не поняли)))
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А от Украины никого и не было.

Это ты срал на чашу весов против Пороха, чтобы победила чаша весов с этими Зелёными Соплями
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В Марьинке оккупанты обстреляли школу, когда там были дети....это можно было показать перед юмористическим журналом "95 квартал" Почему у нас в Украине не работает Министерство культуры?
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Так школа была обстреляна по общей договоренности Зеленского и путена. Так сказать принуждение к капитуляции. Чем больше жертв тем быстрее воюющие стороны подружатся
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Вчера трое погибших , а эти как ни в чем не бывало- даже для проформы не отделались заявлением,твари
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ну это ж Вам не собачка стриптизёрши, работающей в Ухани...
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І все проти України,навіщо нам ці Мінські угоди Петра Порошенко?
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Вам свинопсам вони дійсно не потрібні - бо саме за їх невиконання на вас накладені санкції
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Пан Козловпас щось плутає,ти з якої отари,Тамбовської чи Рязанської?
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свинопес я мешкаю в центрі України, а от ти ведеш себе як еталонний свинопес з отари,Тамбовської чи Рязанської. Таке ж тупе і хамовите як еталонне кацапське бидло
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Пан КозлоВпас,звідки тебе завезли у скотовагоні після Голодомору?
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Злой Крот-уже Донецке гуано, котре втікло в Україну і сере на Цензорі вже багато років. Бєжєнєц воно.
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А це тому, що "мирний план" нікуди і не дівся, все ще в процесі.
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навіщо нам ці Мінські угоди Петра Порошенко?


нам для виконання пункту першого цих угод,



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Які розведення? Які пункти пропуску? Хтось живе в паралельній реальності? Скільки загиблих і поранених, тільки за добу!!!? А ці олігофрени домовились.
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план принят, запрещено собираться на улице. т.е. Майдан зпрещён. всё продумано. и закон о продаже земли через неделю будут принимать, Вовочик засланый козачёк, нежели не поняли)))
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а зачем ты его туда выбрал своим голосом или неголосованием ?
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Мадмуазель, Мне както не удобно не ответить на Ваш
вопрос...
Я голосую за Україну..
Ви, ваше право...
Тайна голосования -Закон!
И спрашивать и выяснять влечет за собой некоторые
уголовные действия...
Тем более , хамить и спрашивать,
осознавая свою "безнаказанность",
подло, нагло, тупо и неприлично..
Да , о чем Я...
Жаль, что нет "Пансионата Благородных Манер",
как за "Двумя зайцами"..ВАМ бы
на пользу пошло...
Вибачаюсь , шо на рузьком..
🤣
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Там не тільки закон про землю. Разумков оголосив про будуть розглядати внесення змін до закону про мову. Клоуни хочуть скасувати державну українську мову. На черзі зміни в конституцію, щоб узаконити ОРДЛО на постійній основі. Бубочка дуже хоче заглянути в очі путіну, а ***** виставляє умову тільки через зміни в конституцію.
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о кацапских обстрелах, погибших украинских бойцах ети два кацапа говорили?
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Там уже Козак сообщил, что новый формат предполагает участие сторон конфликта - читай сепаратистов. Вот козлины зеленые
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да? ой какие молодцы! а что отводят сепары? с каких населенных пунктов????
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все отводят - тока мы отводим назад, а кацапня вперед, на туда откуда мы тока шо ушли...
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походу еще кусочек Украины зеленые недоноски кацапам отдадут впридачу к списку на обмен...
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А що чекати від Єрмака?

"Єрмак, поставлений напряму з Москви, - просто здійснювати напряму вказівки, втілювати їх. Син кадрового офіцера або КДБ, або ГРУ. Людина, яка багато років під час Афганської війни була саме радником посольства в Кабулі, - вибачте, це або КДБ, або ГРУ. На жаль, немає інформації, яка саме з цих двох ліній. Швидше, ГРУшна - за деякими даними... Але по-любому - одне з двох. Третій варіант просто не розглядається. Син кадрового офіцера радянських спецслужб, який в бізнесі дуже тісно пов'язаний з колишнім побратимом бойовим свого батька, відомим зараз російським олігархом. І цей бізнес… Тобто людина є успішним членом саме московської бізнес-тусовки".

https://prm.ua/yermak-postavleniy-na-posadu-kerivnika-ofisu-prezidenta-napryamu-z-moskvi-dikiy/?fbclid=IwAR27o-sm6DEiX-dWMQNaKF2e1qalgeHkTqJfepH8QXE3itysKsPIKRmzDT8
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Дегенераты сепарские. Ето чтобы те горловские сепары которые визжали что нужно убрать ВСУ из Украины теперь шли по КПП в наши следующие города? Рашисты обстреливают и убивают наших солдат а мы на етом же месте открываем им КПП чтобы вражеская ДРГ не лазила по кустам а проходила прямо по дороге в наш тыл.
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А Москва подає іншу інформацію - що домовлено про "механізм урегулірованія конфлікта". Нам часом не готує "сюприз" зелена команда?

"Стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил в течение недели. Об этом заявил заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак, передает ТАСС.
Такое решение было принято по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске. Механизм урегулирования конфликта в регионе планируется принять 25 марта. По словам Козака, он уже предварительно согласован."
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