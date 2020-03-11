EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  506  9
Все про:Министерство по вопросам оккупированных территорий (416) Министерство по делам ветеранов (54) Министерство по делам ветеранов и оккупированных территорий (50)

 Кабмин официально восстановил Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, ранее слитое с Минветеранов

Кабинет Министров отменил создание единого Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и разделил его на два.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении №212, опубликованном на сайте Кабмина.

Таким образом, в Украине снова появилось отдельное Министерство по делам ветеранов, а Министерство по вопросам временно оккупированных территорий было переименовано в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных лиц.

В сентябре 2019-го Кабмином Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц было присоединено к Министерству по делам ветеранов. Ведомство стало называться Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. 

Также читайте: В Украине создают Министерство по вопросам оккупированных территорий

Источник: https://censor.net.ua/n3180848
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Безробітних більше стало, які язіком працюють?
 показать весь комментарий
 
Зе!команда керує, аж гай шумить. Перейшли до окупованих людей. Міністерство для них відновили. Тепер заживем!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх