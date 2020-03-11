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 Замдиректора парка в Запорожье, где погибла 8-летняя девочка, объявили о подозрении, - прокуратура

Заместителю директора Центрального парка культуры и отдыха "Дубовая роща" в Запорожье, где погибла 8-летняя девочка, объявили о подозрении.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области, уголовное производство проводится по ч.2 ст.275 УК Украины (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

"11 марта сообщено о подозрении заместителю директора по техническим вопросам Центрального парка культуры и отдыха "Дубовая роща". В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и решен вопрос об отстранении фигуранта производства от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

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Напомним, 8 марта в парке "Дубовая роща" на восьмилетнюю девочку упала 200-килограммовая деревянная скульптура. Ребенка в бессознательном состоянии доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

Источник: https://censor.net.ua/n3180847
 
 
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нужно по всем таким паркам с стране пройтись - отмывание бабла везде! даже в Киеве Гидропарк - клондайк для схематозов, зоопарк - отдельная тема - половина животных вымерла, вольерам по 65 лет, зато вход педалик облагораживает. пусть лучьше в обезьянник и птичник зайдет с инспекцией... там кошмар...
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Все знают что надо делать, все умные но после трагедии. А где все эти умные были до того? Это касается всех.
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Не известно, какое наказание он понесёт, но самое важное, что девочка погибла, какое горе родителям, беда какая, не дай Бог, кому-то такое пережить. Пусть земля будет ей пухом, соболезнование родителям этой девочки.
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