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 Киевские новости, Здоровье
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 У двух граждан Китая, госпитализированных из аэропорта "Борисполь", подозрение на коронавирус не подтвердилось, - КГГА

У двух граждан Китая, которые сегодня прибыли в аэропорт "Борисполь", подозрение на коронавирус не подтвердилось.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Заболевание коронавирусом у двух граждан Китая, которые прибыли сегодня в аэропорт" Борисполь ", не подтвердилось. У женщины, которая прилетела с мужем, была повышенная температура тела. После обследования эпидемиологами санитарно-карантинного пункта аэропорта их, согласно процедуре, доставили в Александровскую клиническую больницу столицы. На момент госпитализации у обоих не обнаружили никаких симптомов заболевания. Медики сделали тест на выявление коронавируса. Результаты теста и у женщины, и у мужчины - отрицательные", - сообщил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пассажир авиарейса Дубай-Киев госпитализирован с подозрением на коронавирус, - Кличко

По его словам, сейчас пациентов оставили в больнице до завтра для проведения дополнительных обследований.

Источник: https://censor.net.ua/n3180846
 
 
 Топ комментарии
 
Просто в наших больницах на вирус не умеют бланки заполнять. Знаешь как в анекдоте, один парамедик спрашивает другого, как написать правильно тело находится на трАтуаре или трОтуаре?- А хрен его знает. Давай перетащим и напишем на проезжей части...
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Через неделю проведите тест, а заодно и у всех, кто с ними контактировал. Эпидемия и Пандемия на пустом месте не возникают.
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Я начинаю подозревать, что мы живём в особенном месте. У всех вирусяка косит, а здесь - хоть бы хны. Предлагаю за бабло ютить у нас всех остальных. Подъём будет больше, чем в Саудовской Аравии на нефти.
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Законопроект о признании утратившим силу закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" зарегистрировали под №3130 депутаты парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).
Авторами законопроекта являются нардепы Наталия Королевская, Юрий Солод, Нестор Шуфрич, Василий Нимченко, Вадим Рабинович и Михаил Макаренко.
Парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рассмотрит указанный законопроект в предстоящую пятницу. - https://interfax.com.ua/news/pharmacy/646194.html
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Через неделю проведите тест, а заодно и у всех, кто с ними контактировал. Эпидемия и Пандемия на пустом месте не возникают.
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Я начинаю подозревать, что мы живём в особенном месте. У всех вирусяка косит, а здесь - хоть бы хны. Предлагаю за бабло ютить у нас всех остальных. Подъём будет больше, чем в Саудовской Аравии на нефти.
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Просто в наших больницах на вирус не умеют бланки заполнять. Знаешь как в анекдоте, один парамедик спрашивает другого, как написать правильно тело находится на трАтуаре или трОтуаре?- А хрен его знает. Давай перетащим и напишем на проезжей части...
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а это экспресс-тесты ? или как так быстро они получают ответ???
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- У вас коронавирус?

- Нет
- Проходите.
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или
***
- у вас есть коронавирус?
- нет.....откуда???
- подтвердите громко, чтоб слышали все...
- нееет!
- диагноз - коронавирус не подтвержден )))))
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В новинах був сюжет. Тільки сьогодні отримали. Самі ще не зовсім розуміють. Але для достовірності результату проводять після трьох діб зафіксованих симптомів. І то не факт, потім треба повторні.
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Ну тільки сьогодні сказали, що експрес-тести треба проводити тільки після трьох діб симптомів. А тут вже..
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Краля@Siania_13 ч

Від подруги з Італії: все закрили.
Можна в магазин в своїй комуні (селі)
Виїзд в сусіднє місто де є декілька великих супермаркетів закрито! Поліція не випускає.
Туди можна лише до лікаря, в аптеку (показати рецепт) та на роботу (має бути документ від роботодавця)
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