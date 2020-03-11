 У двух граждан Китая, госпитализированных из аэропорта "Борисполь", подозрение на коронавирус не подтвердилось, - КГГА

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Заболевание коронавирусом у двух граждан Китая, которые прибыли сегодня в аэропорт" Борисполь ", не подтвердилось. У женщины, которая прилетела с мужем, была повышенная температура тела. После обследования эпидемиологами санитарно-карантинного пункта аэропорта их, согласно процедуре, доставили в Александровскую клиническую больницу столицы. На момент госпитализации у обоих не обнаружили никаких симптомов заболевания. Медики сделали тест на выявление коронавируса. Результаты теста и у женщины, и у мужчины - отрицательные", - сообщил чиновник.
По его словам, сейчас пациентов оставили в больнице до завтра для проведения дополнительных обследований.
Авторами законопроекта являются нардепы Наталия Королевская, Юрий Солод, Нестор Шуфрич, Василий Нимченко, Вадим Рабинович и Михаил Макаренко.
Парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рассмотрит указанный законопроект в предстоящую пятницу. - https://interfax.com.ua/news/pharmacy/646194.html
- Нет
- Проходите.
***
- у вас есть коронавирус?
- нет.....откуда???
- подтвердите громко, чтоб слышали все...
- нееет!
- диагноз - коронавирус не подтвержден )))))
Краля@Siania_13 ч
Від подруги з Італії: все закрили.
Можна в магазин в своїй комуні (селі)
Виїзд в сусіднє місто де є декілька великих супермаркетів закрито! Поліція не випускає.
Туди можна лише до лікаря, в аптеку (показати рецепт) та на роботу (має бути документ від роботодавця)