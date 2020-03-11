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 Общество
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Все про:вокзал (195) Криклий (88) COVID-19 (657)

 В местах наибольшего скопления пассажиров на вокзалах проводится дополнительная дезинфекция раз в час, - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что с целью противодействия распространению коронавируса на вокзалах производится дополнительная санитарная обработка поездов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Криклий написал в Фейсбуке..

"Проводятся уборка и дезинфекция вокзальных помещений, пассажирских вагонов в пути следования и в пунктах оборота, проводится дополнительная дезинфекция в местах наибольшего пользования пассажирами не менее чем 1 раз в час", - говорится в сообщении.

Ограничений относительно работы общественного транспорта не устанавливается. На пунктах пропуска на государственной границе осуществляется температурный скрининг. Введен учет лиц, которые приехали из эпидемически опасных территорий.

"Укрзализныця" укомплектована средствами индивидуальной защиты, подготовлены специальные помещения на вокзалах в случае выявления лиц с симптомами респираторных заболеваний с целью проверки подозрения на коронавирус", - отметил Криклий.

Аэропорты работают в штатном режиме, введен усиленный режим текущей дезинфекции. В международных аэропортах выделены помещения для изоляторов, проводятся температурный скрининг пассажиров и опрос перед началом пограничного и таможенного оформления международных рейсов.

Аэропорт "Борисполь" закупит оптические системы оценки инфракрасного излучения для предварительного контроля состояния здоровья пассажиров, прилетающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

Напомним, что с 12 марта в Киеве с целью предотвращения возможного распространения коронавируса нового типа решили ввести план противоэпидемических мероприятий и ограничений.

Источник: https://censor.net.ua/n3180845
 
 
 Топ комментарии
 
Несколько дней назад в социальных сетях широко разошёлся скриншот скандального сообщения Кристины Сомовой, заместителя главного фармацевта Украины.
Пенсионеры - отработанный материал, пусть мрут, их не жалко. Если не давление с сердцем, так что-то еще их убьет. Нет смысла тратить деньги на стариков!
В местах наибольшего скопления пассажиров на вокзалах проводится дополнительная дезинфекция раз в час, - Криклий - Цензор.НЕТ 9328
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Практическая руϟϟофобия ·1 ч

Зайшов по дорозі в АТБ. Підсвідомість щось починає турбувати. Втикнув. Стою-думаю. Щось не те! І тут до мене дійшло: запах як у мед-закладах. Нічоссі, продезинфікували!
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Несколько дней назад в социальных сетях широко разошёлся скриншот скандального сообщения Кристины Сомовой, заместителя главного фармацевта Украины.
Пенсионеры - отработанный материал, пусть мрут, их не жалко. Если не давление с сердцем, так что-то еще их убьет. Нет смысла тратить деньги на стариков!
В местах наибольшего скопления пассажиров на вокзалах проводится дополнительная дезинфекция раз в час, - Криклий - Цензор.НЕТ 9328
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Интересно, что скажут на это пенсионеры и работяги "долбанные нищеброды", которые голосовали за новые "зеленые" лица?!
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Може ця Сомова ще й бабусь на дорогу виштовхує?
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Лозунг этот ошибочный. Я не хочу быть "единым" с зебильём, которое убивает моих пенсионеров и всю мою страну. Лучше я убью зебильё, пока у меня есть силы и возможности.
В местах наибольшего скопления пассажиров на вокзалах проводится дополнительная дезинфекция раз в час, - Криклий - Цензор.НЕТ 5151
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Практическая руϟϟофобия ·1 ч

Зайшов по дорозі в АТБ. Підсвідомість щось починає турбувати. Втикнув. Стою-думаю. Щось не те! І тут до мене дійшло: запах як у мед-закладах. Нічоссі, продезинфікували!
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Раздавать народу СПИРТ для дезинфекции .. В местах наибольшего скопления пассажиров на вокзалах проводится дополнительная дезинфекция раз в час, - Криклий - Цензор.НЕТ 6417 В местах наибольшего скопления пассажиров на вокзалах проводится дополнительная дезинфекция раз в час, - Криклий - Цензор.НЕТ 6417каждые полчаса ..
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Питання для знаючих - кварцування часів совка може знищити вірус у приміщенні?
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Может, если кварц засунуть себе поглубже в глотку.
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навіть зараз кварцують приміщення у пологових будинках ....ніби-то проти стафілококової їнфекції... а то що ви назвали, здається КУФ ...."Доказано практикой десятилетий: обеззараживание, стерилизация с помощью ультрафиолетовых ламп полностью уничтожает вирусы, бактерии. "
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ультрафиолет является безопасной альтернативой той же хлорке.....
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"мини консервный ключ - надежный друг с тобой всегда!"

скобяная мастерская толик и сыновья всегда к вашим услугам.
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do not resuscitate@Nat_anest 2 ч

Сегодня опубликовали одно исследование,в котором изучали жизнеспособность вируса на разных поверхностях:
* В воздухе он живёт 3 часа ( проветривайте помещения!)
* 24 часа на картоне
* 2-3 дня на пластике и металле ( чихнул на руку,взялся за ручку двери)
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А у потягах стисле повітря - прекрасно для вірусу.
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Та нюю..Захожу в ближайший суперкакойтотипамаркет
очередей нет... Если и Меня раньше боялись и уважали на райне- таки ваще шарахаются..
А шотаки 90-е уже??
Зараза таки стимул уважения больше чем π"§@лет?

🤗
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старый анекдот:
*** раз в месяц, в супермаркете, я беру большую тачку и молча складываю в нее по 5-6 пакетов сахара, муки, соли, разных круп, чая, кофе, подсолнечного масла, упаковки туалетной бумаги и миниралки... под вопросительные взгляды пенсов и нервных теток, только передергиваю плечами и прикладываю палец к губам.. медленно еду к кассе... и когда боковым зрением вижу беготню и суету возле полок... бросаю тачку где-то за полками и с бутылкой пива и чипсами иду счастливый к кассе )))
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Мусорам на вокзалах раздайте пшыкалки, что без дела не шатались
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у них есть пшыкалки действуют очень эффективно, о вирусе забудешь сразу...
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БЛИННН! Точняк! Типа водяных пистолетов!
Заметил падазрительного-замочи !
Нюю, шота типа от тараканов ....
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Мавпяча праця! Один інфікований потім усіх в поїзді інфікує.
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