 В местах наибольшего скопления пассажиров на вокзалах проводится дополнительная дезинфекция раз в час, - Криклий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Криклий написал в Фейсбуке..
"Проводятся уборка и дезинфекция вокзальных помещений, пассажирских вагонов в пути следования и в пунктах оборота, проводится дополнительная дезинфекция в местах наибольшего пользования пассажирами не менее чем 1 раз в час", - говорится в сообщении.
Ограничений относительно работы общественного транспорта не устанавливается. На пунктах пропуска на государственной границе осуществляется температурный скрининг. Введен учет лиц, которые приехали из эпидемически опасных территорий.
"Укрзализныця" укомплектована средствами индивидуальной защиты, подготовлены специальные помещения на вокзалах в случае выявления лиц с симптомами респираторных заболеваний с целью проверки подозрения на коронавирус", - отметил Криклий.
Аэропорты работают в штатном режиме, введен усиленный режим текущей дезинфекции. В международных аэропортах выделены помещения для изоляторов, проводятся температурный скрининг пассажиров и опрос перед началом пограничного и таможенного оформления международных рейсов.
Аэропорт "Борисполь" закупит оптические системы оценки инфракрасного излучения для предварительного контроля состояния здоровья пассажиров, прилетающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.
Напомним, что с 12 марта в Киеве с целью предотвращения возможного распространения коронавируса нового типа решили ввести план противоэпидемических мероприятий и ограничений.
Пенсионеры - отработанный материал, пусть мрут, их не жалко. Если не давление с сердцем, так что-то еще их убьет. Нет смысла тратить деньги на стариков!
Практическая руϟϟофобия ·1 ч
Зайшов по дорозі в АТБ. Підсвідомість щось починає турбувати. Втикнув. Стою-думаю. Щось не те! І тут до мене дійшло: запах як у мед-закладах. Нічоссі, продезинфікували!
...
скобяная мастерская толик и сыновья всегда к вашим услугам.
do not resuscitate@Nat_anest 2 ч
Сегодня опубликовали одно исследование,в котором изучали жизнеспособность вируса на разных поверхностях:
* В воздухе он живёт 3 часа ( проветривайте помещения!)
* 24 часа на картоне
* 2-3 дня на пластике и металле ( чихнул на руку,взялся за ручку двери)
очередей нет... Если и Меня раньше боялись и уважали на райне- таки ваще шарахаются..
А шотаки 90-е уже??
Зараза таки стимул уважения больше чем π"§@лет?
🤗
Mikhail Golub@golub 53 мин
Вирус идиотизма не лечится
*** раз в месяц, в супермаркете, я беру большую тачку и молча складываю в нее по 5-6 пакетов сахара, муки, соли, разных круп, чая, кофе, подсолнечного масла, упаковки туалетной бумаги и миниралки... под вопросительные взгляды пенсов и нервных теток, только передергиваю плечами и прикладываю палец к губам.. медленно еду к кассе... и когда боковым зрением вижу беготню и суету возле полок... бросаю тачку где-то за полками и с бутылкой пива и чипсами иду счастливый к кассе )))
Заметил падазрительного-замочи !
Нюю, шота типа от тараканов ....