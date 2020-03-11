 В местах наибольшего скопления пассажиров на вокзалах проводится дополнительная дезинфекция раз в час, - Криклий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Криклий написал в Фейсбуке..

"Проводятся уборка и дезинфекция вокзальных помещений, пассажирских вагонов в пути следования и в пунктах оборота, проводится дополнительная дезинфекция в местах наибольшего пользования пассажирами не менее чем 1 раз в час", - говорится в сообщении.

Ограничений относительно работы общественного транспорта не устанавливается. На пунктах пропуска на государственной границе осуществляется температурный скрининг. Введен учет лиц, которые приехали из эпидемически опасных территорий.

"Укрзализныця" укомплектована средствами индивидуальной защиты, подготовлены специальные помещения на вокзалах в случае выявления лиц с симптомами респираторных заболеваний с целью проверки подозрения на коронавирус", - отметил Криклий.

Аэропорты работают в штатном режиме, введен усиленный режим текущей дезинфекции. В международных аэропортах выделены помещения для изоляторов, проводятся температурный скрининг пассажиров и опрос перед началом пограничного и таможенного оформления международных рейсов.

Аэропорт "Борисполь" закупит оптические системы оценки инфракрасного излучения для предварительного контроля состояния здоровья пассажиров, прилетающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

Напомним, что с 12 марта в Киеве с целью предотвращения возможного распространения коронавируса нового типа решили ввести план противоэпидемических мероприятий и ограничений.