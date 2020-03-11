 На территории Лукьяновского СИЗО в Киеве обнаружены 2 гранаты, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Администрацией СИЗО было немедленно приняты меры для сохранения жизни и здоровья сотрудников и заключенных, находившихся вблизи места происшествия, и сообщено об опасных находках специалистам взрывотехнической службы", - говорится в сообщении.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1. ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
а я предлагал из мацквы запроданцев из ОПзЖ (чи как оно там))) подселить на карантин на пару недель в Лукьяновку))) а ЗЕКа уже негодуют)))) оно и там им не надо))))