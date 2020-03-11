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 На территории Лукьяновского СИЗО в Киеве обнаружены 2 гранаты, - прокуратура

11 марта на внутренней территории ГУ "Киевский следственный изолятор" были обнаружены предметы, внешне похожие на боевые гранаты и запалы к ним.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Администрацией СИЗО было немедленно приняты меры для сохранения жизни и здоровья сотрудников и заключенных, находившихся вблизи места происшествия, и сообщено об опасных находках специалистам взрывотехнической службы", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1. ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180844
 
 
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нормально!?
а я предлагал из мацквы запроданцев из ОПзЖ (чи как оно там))) подселить на карантин на пару недель в Лукьяновку))) а ЗЕКа уже негодуют)))) оно и там им не надо))))
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