 Международные резервы Украины превышают $26 млрд и НБУ готов продолжать интервенции по продаже валюты, - пресс-служба

Об этом заявили в пресс-службе регулятора, информирует Цензор.НЕТ.

"Международные резервы Украины на сегодня превышают 26 млрд долларов, и мы готовы при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты", - заверили в Нацбанке, отметив, что сегодня - второй день подряд - активно сглаживали курсовые колебания и с этой целью продали около 350 млн долларов.

"Как и прежде, мы считаем, что ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено скорее психологическим фактором, прежде всего из-за распространения коронавируса, хотя с точки зрения экономических показателей его влияние на Украину является нейтральным. В частности, некоторое падение цен на наш экспорт компенсируется удешевлением импорта, прежде всего энергоносителей", - рассказали в Нацбанке.

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Напомним, 10 марта Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 24,92 грн/$.

В то же время регулятор продал 557 млн долларов США для поддержания курса гривны.

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