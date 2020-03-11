 Украинский моряк Голяненко, похищенный в феврале нигерийскими пиратами, вернулся домой, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.

Он отметил: "Украина своих не бросает. 20.02 вблизи Нигерии пираты похитили 10 членов экипажа судна "Alpine Princess". В частности, гражданина Украины.

Посольство Украины в Греции и судоходная компания отработали. После переговоров экипаж освободили. Наш Дмитрий Голяненко уже в Украине с семьей. Поздравляю с возвращением!"

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 20 февраля 2020 года вблизи Нигерии пираты похитили с корабля "Alpine Princess" 10 членов экипажа, среди которых был украинец Голяненко.

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