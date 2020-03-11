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Все про:МИД (5345) Нигерия (71) пираты (521) Кулеба Дмитрий (279)

 Украинский моряк Голяненко, похищенный в феврале нигерийскими пиратами, вернулся домой, - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба зачвил о том, что украинский моряк Дмитрий Голяненко, похищеный нигерийскими пиратами 20 февраля, вернулся домой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.

Он отметил: "Украина своих не бросает. 20.02 вблизи Нигерии пираты похитили 10 членов экипажа судна "Alpine Princess". В частности, гражданина Украины.

Посольство Украины в Греции и  судоходная компания отработали. После переговоров экипаж освободили. Наш Дмитрий Голяненко уже в Украине с семьей. Поздравляю с возвращением!"

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 20 февраля 2020 года вблизи Нигерии пираты похитили с корабля "Alpine Princess" 10 членов экипажа, среди которых был украинец Голяненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданин Украины похищен в результате нападения пиратов на судно у берегов Нигерии, - МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3180841
 
   
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Нигерийские пираты, сомалийские пираты, российские пираты. Пиратов становится все больше.
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Там тадам тадам тадам..тададададам..нигерийцы насмотрелись Пиратов карибского моря! Надо просто перестать снимать такие фильмы и развести режиссёров по домам!
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