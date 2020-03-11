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 В акватории Одессы проходит подготовку подводное противодиверсионное подразделение ВМС Украины. ФОТО

Подводное противодиверсионное подразделение Военно-Морских Сил ВС Украины проходит подготовку в Одессе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.

В акватории Одессы проходит подготовку подводное противодиверсионное подразделение ВМС Украины 01

В ходе занятий проводятся плановые водолазные спуски, отрабатываются учебные задания по осмотру подводной части корабля с целью обнаружения мин и минно-взрывных устройств.

В условиях плохой обзорности, критическим является умение понимать друг друга без слов, иногда даже без жестов, почти интуитивно, поэтому упражнения выполняются попарно.

В акватории Одессы проходит подготовку подводное противодиверсионное подразделение ВМС Украины 02

Подразделение задействовано в противодиверсионной подводной обороне акватории. В повседневной деятельности личный состав выполняет задачи по выявлению подводных диверсионных сил - вражеских пловцов и различных средств на грунте или подводных частях корабля, вроде минно-взрывных устройств или устройств ведения разведки.

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Также спецназовцы выполняют задачи по сопровождению судов и кораблей, осмотру береговых сооружений до и после стоянки кораблей, проверяют гидросооружения, причальные стенки и тому подобное.

В акватории Одессы проходит подготовку подводное противодиверсионное подразделение ВМС Украины 03

В зависимости от задач, боевые пловцы, используют дыхательные аппараты открытого или закрытого типов. Последние не выпускают в воду воздух, давая возможность оставаться незамеченным. Кроме того, используются современные системы подводного мониторинга типа гидроакустических систем и гидролокаторов. Для увеличения территории обзора, могут быть задействованы различные подводные транспортные средства.

В акватории Одессы проходит подготовку подводное противодиверсионное подразделение ВМС Украины 04

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Источник: https://censor.net.ua/n3180840
 
   
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‼ Всемирная организация здравоохранения #ВОЗ официально зарегистрировала 494 ракетно-бомбовых ударов #русских самолетов по больницам и родильным домам в #Сирии.

В результате этих бомбежек русскими были убиты 470 больных пациентов и врачей
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Вот борятся уже 10 лет с коррупцией и конца не видно и хз где он ..но точно коррупцию не разводят пенсионеры киповщики механики водители сержанты инвалиды учителя врачи ....

Далее Виктор Цой заявил:В акватории Одессы проходит подготовку подводное противодиверсионное подразделение ВМС Украины - Цензор.НЕТ 4141Я считаю, что, во-первых, у нас государство занимается спекуляцией в особо крупных масштабах. Во-вторых, значит закон такой или власть слабая, если находятся жулики, которые могут его как-то развернуть.[18]В акватории Одессы проходит подготовку подводное противодиверсионное подразделение ВМС Украины - Цензор.НЕТ 4173
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выражение спекуляция с совка аля вам -коррупция но только уже сегодня....
Г. Мысли
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Неплохая учебка была на Змеином ,в самоволку плавали ...
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Може деякі моменти доречні, але інколи влада влаштовує такі танці з бубном, що ритуали диких племен амазонки, здаються докторськими десертаціями
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Норвегия прерывает учения НАТО из-за опасности, которую представляет пандемия #coronavirus для их солдат и офицеров ...
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ети бойцы - ето елита.
таких подготовить - ето время, большие деньги и их огромное желание.
не уверен, шо таких подразделений много в Украине, хотелось бы больше...
Удачи хлопцам!
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Це просто смішно . З таким спорядженням диверсантів хрін впіймаєш, знаю з особистого досвіду. По викиду повітря тобто бульбашок одразу помітять та ще й загарпунять
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