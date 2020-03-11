 В акватории Одессы проходит подготовку подводное противодиверсионное подразделение ВМС Украины. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.

В ходе занятий проводятся плановые водолазные спуски, отрабатываются учебные задания по осмотру подводной части корабля с целью обнаружения мин и минно-взрывных устройств.

В условиях плохой обзорности, критическим является умение понимать друг друга без слов, иногда даже без жестов, почти интуитивно, поэтому упражнения выполняются попарно.

Подразделение задействовано в противодиверсионной подводной обороне акватории. В повседневной деятельности личный состав выполняет задачи по выявлению подводных диверсионных сил - вражеских пловцов и различных средств на грунте или подводных частях корабля, вроде минно-взрывных устройств или устройств ведения разведки.

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Также спецназовцы выполняют задачи по сопровождению судов и кораблей, осмотру береговых сооружений до и после стоянки кораблей, проверяют гидросооружения, причальные стенки и тому подобное.

В зависимости от задач, боевые пловцы, используют дыхательные аппараты открытого или закрытого типов. Последние не выпускают в воду воздух, давая возможность оставаться незамеченным. Кроме того, используются современные системы подводного мониторинга типа гидроакустических систем и гидролокаторов. Для увеличения территории обзора, могут быть задействованы различные подводные транспортные средства.

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