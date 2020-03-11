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 Общество, Здоровье
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 Пробное ВНО отложили из-за коронавируса

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) перенес проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook УЦОКО.

Пробное ВНО должно было состояться 21 марта, новую дату обещают сообщить дополнительно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования объявило трехнедельный обязательный карантин для всех образовательных учреждений

Пробное ВНО отложили из-за коронавируса 01

Напомним, 11 марта правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180838
 
 
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Скоро жінки в ліжку будуть казати чоловікам не "у мене болить голова", а "напевно у мене коронавірус" )))
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не смешно: помимо короны там много интересного найти можно
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надо приложить к лицу фильтр из подушки
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***
консьерж дома - тут я решаю, кто жилец, а кто нет )))))

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Ховайся, всюди вірус. Потрібен антивірусник.
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