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 Словакия и Венгрия объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительства Словакии и Венгрии объявили чрезвычайные положения из-за вспышки коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлениях правительств Словакии и Венгрии.

В Словакии чрезвычайное положение вступает в силу с четверга, 12 марта, с 6 утра. В связи с положением, правительство и государственные органы могут формировать поставки медицинских товаров конкретных компаний.

"Целью экстренного заявления является создание условий для принятия необходимых мер по предотвращению и смягчению последствий чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, вызванной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на территории Словацкой Республики", - говорится в заявлении словацкого правительства.

Также чрезвычайное положение объявили в Венгрии. В частности, там закрывают все университеты из-за коронавируса. Кроме этого венгерское правительство ввело:

  • запрет на поездки в Венгрию из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана;
  • восстановление более строгого контроля вдоль австрийской и словенской границ;
  • запрет мероприятий в помещении с более чем 100 участниками и более 500 для мероприятий на открытом воздухе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180837
 
 
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ну... как сказать.. Кернес решил в неповиновение поиграть, указания от ********* навеное получил - Харьков (ватная столица Украины ) продолжит обучение детей в школах
В Харькове вводится ограничение в 60 человек для массовых мероприятий, но школы и садики на карантин не уходят, - Кернес
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просто не назвали это дело чп,шоб зелохов не пугать...а так все то же
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21 століття а вуйки і цьотки ще пальці слинять, щоб гроші порахувати.
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Ну что за хрень; сколько там заболевших в той Венгрии и Словакии ?
ВОЗ объявила "пандемию"; блин, корью болеют миллионы людей в мире каждый год, и до ста тысяч умирают, но никто ЧП не объявляет.
Какие-то ушлые ребята обрушили биржи по всему миру - вот это действительный результат мировой истерики. И, похоже, ВОЗ создаёт истерику именно по приказу этих ребят.
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интересно, камуняки без гиляки на московии миллионами трупов выложат площадь, или ограничатся геноцидом пенсионеров?
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Трудно сказать. Им, в принципе, туземное население не нужно (для его замещения завозят таджиков).
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