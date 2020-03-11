 Минобразования объявило трехнедельный обязательный карантин для всех образовательных учреждений

Соответствующее решение правительство приняло сегодня, 11 марта 2020 года, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу МОН.
В Минобразования также опубликовали "Подробные рекомендации для руководителей учреждений и управленцев является в письме Министерства образования и науки №1 / 9-154 от 11 марта 2020 года".
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Согласно приказа "Карантин вводится во всех учебных заведениях независимо от формы собственности и сферы управления:
- дошкольного,
- общего среднего,
- внешкольного,
- профессионального (профессионально-технического),
- профессионального предвысшего,
- высшего,
- последипломного образования.
Данное решение правительства является основанием для руководителя учебного заведения издать приказ о введении карантина в учреждении".
В Минобразования отмечают: "Карантин продлится три недели - с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Во время карантина ученикам и студентам запрещается посещать учебные заведения".
Также "МОН рекомендует учебным заведениям:
- отказаться от проведения и участия в массовых мероприятиях в помещениях и на территории учебных заведений, в том числе пробного внешнего независимого оценивания, олимпиад, соревнований, конкурсов, выставок и тому подобное;
- не направлять соискателей образования и сотрудников учреждений в страны с высокой степенью риска заражения;
- информировать соискателей образования и сотрудников учреждений о том, как предотвратить распространение болезни и действий в случае заболевания;
- разработать мероприятия по проведению занятий с помощью дистанционных технологий и по отработке занятий в соответствии с учебными планами после нормализации эпидемической ситуации;
- разработать меры по частичному переводу работников на дистанционную работу;
- обеспечить профилактические меры, которые предотвратят массовое распространение острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, и острых респираторных инфекций;
- выделить в общежитиях учреждений профтех, профессиональной перед высшим, высшего, последипломного образования места для изоляции соискателей образования с признаками острых респираторных заболеваний;
- выполнять решения временных областных противоэпидемических комиссий;
- ограничить проведение запланированных совещаний, проверок, экспертиз до нормализации эпидемической ситуации".
Однако их родители ходят на работу, ездят в транспорте... то есть есть риск заразится вирусом.
Прийдя домой с работы или из общественного транспорта, родители могут заразить своего ребёнка.
Так, что закрытие школ это полумеры.
Нужно вообще ограничивать передвижения всех людей, как это делают в Италии.
Я вам вот что хочу сообщить, мои дорогие.
С утра выходит мэр Киева Виталий Кличко, который не устаёт рассказывать в интервью о своей застаревшей дружбе с Ермаком, и сообщает, что коронавирус, эпидемия и карантин. По причине коронавируса, эпидемии и карантина, сообщает нам Кличко, будут ограничены массовые мероприятия.
Метро с сотнями тысяч людей в закрытом помещении не закрывается. Вокзалы не закрываются. Аэропорты не закрываются. А массовые мероприятия закрываются. Это нам Кличко сообщает по видео.
Ооооокей.
Дальше выходит Кабинет министров имени Ермака и сообщает нам всем всё то же. Закрывают школы, ВУЗы и массовые мероприятия, превышающие 200 человек. Метро пускай работает, шпайш машт флоу. И Рада, там особо прописано, должна работать (420+ депутатов в закрытом помещении). А митинги всё.
Оооооооокей-2.
А дальше выходит уже не видосик от Кличко, а документик от Кличко. От КГГА, если точнее. И в документике написано, что ограничение на массовые мероприятия уже не 200 человек. А уже оно в Киеве 60 человек. И только тех, «які пройшли термометрію».
А теперь своими словами.
В городе, где подтверждённых случаев заболевания 0 (прописью: НОЛЬ), вводится запрет на массовые мероприятия, а на метро не вводится. И на автобусы. И на троллейбусы. И на трамваи. Значит, что этот запрет, вероятно, не призван побеждать эпидемию, которой, кстати, нет, если верить тому же Кабмину. Это значит, что этот запрет должен победить что-то другое. Например, право на массовые протесты.
Я не думаю, что так власть Ермака-Зеленского планирует уменьшить запланированные акции ко Дню добровольца или планирующиеся на следующей неделе изменения в избирательный кодекс в части выборов на Донбассе (это пока слухи, но).
Я считаю, что так власть Ермака-Зеленского под предлогом эпидемии (1 заболевший на страну) смотрит, сглотнем ли мы запреты массовых собраний.
Поэтому что я вам могу сказать, дорогие мои мамкины диктаторы.
Хрен вам, а не отмена движей на 14 марта. Надо не больше 200 человек? Окей, будет много колонн по 199 человек. Боимся эпидемии? Так мы будем в масках. Медицинских. Из эпидемиологических соображений.
Тут не Россия. Тут фигня с «пройдите рамку» не сработает. Тут Украина.
И у нас тут другая эпидемия. У нас рак власти. Рак системы.
Зелёные метастазы поползли.
Придётся вас лечить.
Юрій Гудименко
https://youtu.be/sTP1ZH0rILE
В Харькове еще сегодня на все это вроде как хер забили....
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Работа дома у компьютера! Посетителей на ЦН прибавится.
Источник: https://censor.net.ua/n3180835