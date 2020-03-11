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 Минобразования объявило трехнедельный обязательный карантин для всех образовательных учреждений

С 12 марта 2020 в Украине вводится трехнедельный карантин для всех учебных заведений.

Соответствующее решение правительство приняло сегодня, 11 марта 2020 года, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу МОН.

В Минобразования также опубликовали "Подробные рекомендации для руководителей учреждений и управленцев является в письме Министерства образования и науки №1 / 9-154 от 11 марта 2020 года".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил меры в связи с угрозой эпидемии коронавируса: школы и садики закрывают на три недели

Согласно приказа "Карантин вводится во всех учебных заведениях независимо от формы собственности и сферы управления:

- дошкольного,

- общего среднего,

- внешкольного,

- профессионального (профессионально-технического),

- профессионального предвысшего,

- высшего,

- последипломного образования.

Данное решение правительства является основанием для руководителя учебного заведения издать приказ о введении карантина в учреждении".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантинные меры в Киеве: пробное ВНО перенесено, учеба в школах до конца марта будет проводиться дистанционно

В Минобразования отмечают: "Карантин продлится три недели - с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Во время карантина ученикам и студентам запрещается посещать учебные заведения".

Также "МОН рекомендует учебным заведениям:

- отказаться от проведения и участия в массовых мероприятиях в помещениях и на территории учебных заведений, в том числе пробного внешнего независимого оценивания, олимпиад, соревнований, конкурсов, выставок и тому подобное;

- не направлять соискателей образования и сотрудников учреждений в страны с высокой степенью риска заражения;

- информировать соискателей образования и сотрудников учреждений о том, как предотвратить распространение болезни и действий в случае заболевания;

- разработать мероприятия по проведению занятий с помощью дистанционных технологий и по отработке занятий в соответствии с учебными планами после нормализации эпидемической ситуации;

- разработать меры по частичному переводу работников на дистанционную работу;

- обеспечить профилактические меры, которые предотвратят массовое распространение острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, и острых респираторных инфекций;

- выделить в общежитиях учреждений профтех, профессиональной перед высшим, высшего, последипломного образования места для изоляции соискателей образования с признаками острых респираторных заболеваний;

- выполнять решения временных областных противоэпидемических комиссий;

- ограничить проведение запланированных совещаний, проверок, экспертиз до нормализации эпидемической ситуации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина вводит ограничительные меры на упреждение коронавируса, чтобы не повторять ошибок других стран, - Шмыгаль

Источник: https://censor.net.ua/n3180835
 
 
 Топ комментарии
 
Дети в школу ходить не будут. Ок.
Однако их родители ходят на работу, ездят в транспорте... то есть есть риск заразится вирусом.
Прийдя домой с работы или из общественного транспорта, родители могут заразить своего ребёнка.
Так, что закрытие школ это полумеры.
Нужно вообще ограничивать передвижения всех людей, как это делают в Италии.
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вместо одной недели - три...потом догоняй (если дистанционно не припашут))))
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Это ЗЕ сказал? А то он что то вообще про вирус ни бе ни ме.
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Дети в школу ходить не будут. Ок.
Однако их родители ходят на работу, ездят в транспорте... то есть есть риск заразится вирусом.
Прийдя домой с работы или из общественного транспорта, родители могут заразить своего ребёнка.
Так, что закрытие школ это полумеры.
Нужно вообще ограничивать передвижения всех людей, как это делают в Италии.
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мало того...три недели никакой ребенок не высидит дома...если еще и погода не подведет
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ага с телефонами компами и планшетами это рай
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сглотнем ли мы запреты массовых собраний ?
Я вам вот что хочу сообщить, мои дорогие.

С утра выходит мэр Киева Виталий Кличко, который не устаёт рассказывать в интервью о своей застаревшей дружбе с Ермаком, и сообщает, что коронавирус, эпидемия и карантин. По причине коронавируса, эпидемии и карантина, сообщает нам Кличко, будут ограничены массовые мероприятия.
Метро с сотнями тысяч людей в закрытом помещении не закрывается. Вокзалы не закрываются. Аэропорты не закрываются. А массовые мероприятия закрываются. Это нам Кличко сообщает по видео.

Ооооокей.
Дальше выходит Кабинет министров имени Ермака и сообщает нам всем всё то же. Закрывают школы, ВУЗы и массовые мероприятия, превышающие 200 человек. Метро пускай работает, шпайш машт флоу. И Рада, там особо прописано, должна работать (420+ депутатов в закрытом помещении). А митинги всё.

Оооооооокей-2.
А дальше выходит уже не видосик от Кличко, а документик от Кличко. От КГГА, если точнее. И в документике написано, что ограничение на массовые мероприятия уже не 200 человек. А уже оно в Киеве 60 человек. И только тех, «які пройшли термометрію».

А теперь своими словами.
В городе, где подтверждённых случаев заболевания 0 (прописью: НОЛЬ), вводится запрет на массовые мероприятия, а на метро не вводится. И на автобусы. И на троллейбусы. И на трамваи. Значит, что этот запрет, вероятно, не призван побеждать эпидемию, которой, кстати, нет, если верить тому же Кабмину. Это значит, что этот запрет должен победить что-то другое. Например, право на массовые протесты.

Я не думаю, что так власть Ермака-Зеленского планирует уменьшить запланированные акции ко Дню добровольца или планирующиеся на следующей неделе изменения в избирательный кодекс в части выборов на Донбассе (это пока слухи, но).
Я считаю, что так власть Ермака-Зеленского под предлогом эпидемии (1 заболевший на страну) смотрит, сглотнем ли мы запреты массовых собраний.

Поэтому что я вам могу сказать, дорогие мои мамкины диктаторы.
Хрен вам, а не отмена движей на 14 марта. Надо не больше 200 человек? Окей, будет много колонн по 199 человек. Боимся эпидемии? Так мы будем в масках. Медицинских. Из эпидемиологических соображений.
Тут не Россия. Тут фигня с «пройдите рамку» не сработает. Тут Украина.
И у нас тут другая эпидемия. У нас рак власти. Рак системы.
Зелёные метастазы поползли.
Придётся вас лечить.

Юрій Гудименко
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а что на это скажет коммунист и совкодрочер товарищ Кернес...?
В Харькове еще сегодня на все это вроде как хер забили....
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Ну вот если Харьков начнет болеть будут им Ухань делать, или Новые Санжары.
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- разработать меры по частичному переводу работников на дистанционную работу;
Работа дома у компьютера! Посетителей на ЦН прибавится.
Источник: https://censor.net.ua/n3180835
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А больничные родителям за присмотром будут давать?Садиковские еще маленькие.
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Вот бы в моём детстве так Школы на три недели закрывали из-за всякой куйни Ни одного умершего а сколько шума Санжары карантин министра молебны и протесты на западной Кабмин сто лямов выделяет на закупки медпрепаратов И пока Украинцы будут бороться с несуществующей угрозой зе- ушлёпки протащат закон о продаже земли
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Оно все мелочное пока не коснется, а потом уже поздно будет пить боржоми...
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Весь мир болеет коронавирусом, чтобы Зе протащил закон о земле! Угрозы никакой, ВОЗ купил )(уйлоМинобразования объявило трехнедельный обязательный карантин для всех образовательных учреждений - Цензор.НЕТ 7376 Соевый, вытряхни шоколадные бобы с дупы, что на шее. Минобразования объявило трехнедельный обязательный карантин для всех образовательных учреждений - Цензор.НЕТ 7376 Это ж просто уму непостижимо как таким упоротым можно быть
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Цікаво, у Вінниці хресний хід вже закінчився чи вони ще круги намотують?
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В метро Киева и Харькова сотни тысяч людей каждый день ездят и ничего Один заражённый проедет пару станций и привет Но никого это не колыхает Потому что все только пиарятся на теме коронавируса понимая что реальной угрозы нет
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Вірусу треба дати шанс і просто не заважати працювати. Якщо він чогось не вміє, він навчиться. Просто дайте йому сто днів.
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А в Тернополі міськрада хотіла ви...бнутись. І не вводити карантин, аж до 21:00 ви...бувались. Б...ді ви...бисті!
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