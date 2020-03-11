 Минобразования объявило трехнедельный обязательный карантин для всех образовательных учреждений

Соответствующее решение правительство приняло сегодня, 11 марта 2020 года, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу МОН.

В Минобразования также опубликовали "Подробные рекомендации для руководителей учреждений и управленцев является в письме Министерства образования и науки №1 / 9-154 от 11 марта 2020 года".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил меры в связи с угрозой эпидемии коронавируса: школы и садики закрывают на три недели

Согласно приказа "Карантин вводится во всех учебных заведениях независимо от формы собственности и сферы управления:

- дошкольного,

- общего среднего,

- внешкольного,

- профессионального (профессионально-технического),

- профессионального предвысшего,

- высшего,

- последипломного образования.

Данное решение правительства является основанием для руководителя учебного заведения издать приказ о введении карантина в учреждении".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантинные меры в Киеве: пробное ВНО перенесено, учеба в школах до конца марта будет проводиться дистанционно

В Минобразования отмечают: "Карантин продлится три недели - с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Во время карантина ученикам и студентам запрещается посещать учебные заведения".

Также "МОН рекомендует учебным заведениям:

- отказаться от проведения и участия в массовых мероприятиях в помещениях и на территории учебных заведений, в том числе пробного внешнего независимого оценивания, олимпиад, соревнований, конкурсов, выставок и тому подобное;

- не направлять соискателей образования и сотрудников учреждений в страны с высокой степенью риска заражения;

- информировать соискателей образования и сотрудников учреждений о том, как предотвратить распространение болезни и действий в случае заболевания;

- разработать мероприятия по проведению занятий с помощью дистанционных технологий и по отработке занятий в соответствии с учебными планами после нормализации эпидемической ситуации;

- разработать меры по частичному переводу работников на дистанционную работу;

- обеспечить профилактические меры, которые предотвратят массовое распространение острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, и острых респираторных инфекций;

- выделить в общежитиях учреждений профтех, профессиональной перед высшим, высшего, последипломного образования места для изоляции соискателей образования с признаками острых респираторных заболеваний;

- выполнять решения временных областных противоэпидемических комиссий;

- ограничить проведение запланированных совещаний, проверок, экспертиз до нормализации эпидемической ситуации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина вводит ограничительные меры на упреждение коронавируса, чтобы не повторять ошибок других стран, - Шмыгаль