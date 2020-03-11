 Задержанного в январе охранника сбитого МН17 освободили от ответственности за помощь следствию, - судебное решение

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение суда от 6 марта.

Во время допроса подозреваемый сообщил органам досудебного расследования о других участниках подразделения НВФ "Народное ополчение Донбасса" и лицах, с которыми он охранял сбитый самолет, их общее количество и местоположение.

Прокурор в суде подтвердил, что мужчина способствовал правоохранительным органам в раскрытии преступлений "ДНР". Поэтому прокурор сам попросил освободить подсудимого от ответственности и дело закрыть. За участие в террористической организации обвиняемому грозило до 15 лет лишения свободы.

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Согласно материалам следствия, 20 августа 2014 года мужчина прибыл в село Грабово Донецкой области, где ему выдали военную форму российского образца и поручили дежурства и охрану блокпоста террористической организации "ДНР", а также места падения гражданского самолета Boeing 777 Malaysia Airlines Flight. Во время дежурства на блокпостах он получал оружие AK-74 и ПМ. На месте падения самолета находил личные вещи пассажиров - игрушки, детскую обувь, ноутбук, 11 паспортов граждан "азиатской внешности". Эти предметы он передал представителям "ДНР", за что получил 25 тысяч российских рублей.

23 ноября 2014 года в связи с необходимостью принять "присягу" "ДНР" и активизацией боевых действий, обвиняемый самовольно покинул "подразделение" и выехал на территорию Российской Федерации, где находился до декабря 2019 года.

Напомним, в январе 2020 года пограничники задержали гражданина Украины 1994 года рождения, который принимал непосредственное участие в деятельности вооруженных формирований РФ. При опросе задержанного правоохранители выяснили, что начиная с конца августа 2014 года он охранял место катастрофы сбитого русскими войсками самолета рейса МН17. Кроме этого, за денежное вознаграждение от 500 до 1500 российских рублей собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших.

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