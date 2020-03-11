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 Политика Украины
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Все про:Вакарчук (290) Голос партия (147) Рудик Кира (1)

 Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука

Депутат Верховной Рады Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Святослава Вакарчука, который при этом остается лидером партии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба "Голоса".

"Сегодня, 11 марта, съезд партии "Голос" выбрал нового руководителя партии - лучшего управленца из команды "Голоса" Киру Рудик. Это назначение - ответ на новые вызовы, которые стоят перед партией. Слабое правительство, возвращение бывших функционеров, неготовность страны к экономическому кризису, нехватка принятой стратегии в борьбе с Россией. Нас ждут непростые времена", - сообщили в партии.

Рудик была третьим номером избирательного списка партии на досрочных выборах в Верховную Раду. До избрания работала операционным директором в IT-компании Ring Ukraine.

Партия подчеркнула, что Вакарчук остается лидером "Голоса", продолжит работать в парламенте и развивать партию.

Напомним, что Рудик - уже третий руководитель партии "Голос" за последний год.

Политическая сила была создана 21 мая 2019 года на базе существовавшей с 2015 года партии-пустышки "Платформа инициатив". Руководителем политической партии "Голос" значилась бывший заместитель министра экономики Юлия Клименко, а в июле ее сменил Святослав Вакарчук.

На выборах 21 июля 2019 года "Голос" набрал 5,83% голосов. С учетом мажоритарщиков она получила 20 мандатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия "Голос" презентовала стратегию деоккупации Донбасса и Крыма

Источник: https://censor.net.ua/n3180832
 
 
 Топ комментарии
 
Славко як пікінес в моєї сусідки в селі. Подзявкає-подзявкає і втікає! Ще й сре по моєму подвірї
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А вон дантист-надомник Рудик -
У его приёмник "грюндиг",
Он его ночами крутит -
Ловит, контра, ФРГ.
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он и не надувался. из пустышки был слеплен, пустышкой и есть.
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Як може здутися те, що і не розпаковувалося...
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Як може здутися те, що так толком і не надулося ...?
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Очередная лидерская партия. У нас все такие впрочем.
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Черговий штучно створений олігархічний політпроект - і в нас всі такі , між іншим ...
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А вон дантист-надомник Рудик -
У его приёмник "грюндиг",
Он его ночами крутит -
Ловит, контра, ФРГ.
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Бабосики Пинчука отработал, голоса оттянул и дальше скакать по сцене.
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Славко як пікінес в моєї сусідки в селі. Подзявкає-подзявкає і втікає! Ще й сре по моєму подвірї
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епутат Верховной Рады Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Святослава Вакарчука, который при этом остается лидером партии.

Возглавила Рудик, а лидер - Вакарчук. Как-то очень тонко.
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Вакарчук - не лидер. та и партия "голос" - кич. вот у Кличко была партия "удар". а как назвал бы свою партию Джакомо Казанова?
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Ця партія, як би то сказати - бєзлікая..
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У Вакарчука нет времени из-за концертов в Минске, а Сорос после нескольких политических провалов серьезно урезал финансирование..
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ти сороса ще й до прогнозу погоди приплети.
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Ваш голос слаб теперь ,вы его в Минске и Лондоне сорвали ...
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а сколько ей лет на фото Цензора?..
вот ее фото за 2019-й год....
Молодых обычно на могильные памятники вешают....
Зачем же так с живой...?

Рудик очолила партію "Голос" замість Вакарчука - Цензор.НЕТ 6972
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для директора ИТ компании нормально віглядит
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і нє узнать - пластіку ліца, ліпосакцію торса - савсєм другой чєлавєк
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Из них оппозиция «никакая» ,ни рыба ,ни мясо ,где ваши протесты против сдачи интересов Украины .против беспредела с Героями и ветеранами войны , позорным трусом зелемоникой
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Не выдержала душа поэта. Это депутатство только мешает песни писать о журбе и на корпоративах за рубли скакать.
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Ну Вакарчук и на прошлую Раду забивал, ну не его это, зачем только опять полез непонятно.
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вакарчук лидер, только замените первую букву на п
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Сява падлюка, який вдруге поліз у політику, щоби відтягнути голоси в Пороха, а тепер йому вдруге наскучило... - насрав й втік, як те шкідливе кошеня...
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парабарига падлюка, його вже чмурять його висявянці-падєльникі, райнін та свєтлична, які вже за глюк зажиддя.
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Професія в нього така. Торгувати ім'ям і *балом.
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Партия "Голос", на мой взгляд, наиболее прогрессивная и здравомыслящая. Она не продажная, патриотична и проевропейская. А смена лидеров только подчеркивает ее демократичность.
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Была уже похожая, Самопомич. Финал известен.
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Ну шо, снова начал сливаться ваш гнусавый певичка. Вас же предупреждали, бараны.
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Голос это Демальянс для бедных, очередной невнятный проект ни о чем.
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Славко не политик. Ему некомфортно в таких условиях.
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а скільки йому треба спроб, щоб остаточно у цьому переконатись?
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А кто ручонками по трибуне ВР будет стучать: глава или лидер?
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Славік, мабуть, побіг платити податки, на армію, на пенсії, на сиріт? Чергова скотиняка, яка корчить із себе совість нації, а, насправді, звичайна злодюжка.
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Что то ники не старые...,а где группа поддержки?
Где эти гав- гавы?
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