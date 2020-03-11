 Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба "Голоса".

"Сегодня, 11 марта, съезд партии "Голос" выбрал нового руководителя партии - лучшего управленца из команды "Голоса" Киру Рудик. Это назначение - ответ на новые вызовы, которые стоят перед партией. Слабое правительство, возвращение бывших функционеров, неготовность страны к экономическому кризису, нехватка принятой стратегии в борьбе с Россией. Нас ждут непростые времена", - сообщили в партии.

Рудик была третьим номером избирательного списка партии на досрочных выборах в Верховную Раду. До избрания работала операционным директором в IT-компании Ring Ukraine.

Партия подчеркнула, что Вакарчук остается лидером "Голоса", продолжит работать в парламенте и развивать партию.

Напомним, что Рудик - уже третий руководитель партии "Голос" за последний год.

Политическая сила была создана 21 мая 2019 года на базе существовавшей с 2015 года партии-пустышки "Платформа инициатив". Руководителем политической партии "Голос" значилась бывший заместитель министра экономики Юлия Клименко, а в июле ее сменил Святослав Вакарчук.

На выборах 21 июля 2019 года "Голос" набрал 5,83% голосов. С учетом мажоритарщиков она получила 20 мандатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия "Голос" презентовала стратегию деоккупации Донбасса и Крыма