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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (815) КС (1417) судебная реформа (1306) ВККСУ (416)

 КС признал не соответствующими Конституции ряд положений законов, регулирующих работу Верховного Суда и ВККС

Конституционный суд Украины на заседании 11 марта признал не соответствующими Конституции Украины ряд положений законов "О судоустройстве и статусе судей" и "О Высшем совете правосудия".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Речь идет о положениях, которые регулируют численность Верховного Суда и Высшей квалификационной комиссии судей Украины, зарплату судей Верховного Суда, порядок отбора судей в кассационные суды в составе Верховного Суда. Также были признаны неконституционными положения о причинах увольнения с должности членов Высшего совета правосудия, о принципах функционирования комиссии по вопросам добропорядочности и этики, и о механизме дисциплинарных производств в отношении судей.

Также КС закрыл производство по делу в части проверки на конституционность частей второй и четвертой статьи 24 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" от 21 декабря 2016 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституционный суд признал неконституционным ликвидацию Верховного суда Украины

Конституционный Суд установил в решении порядок его выполнения и порекомендовал Верховной Раде неотложно привести положения законодательства Украины в соответствие с этим решением.

Источник: https://censor.net.ua/n3180831
 
 
 Топ комментарии
 
черговий український тупик - тепер в судовій системі. Тепер навіть її реформація визнається неконституційною - система. яка руйнувала країну останні 20 років тепер пручається.
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Даже не знаю что больше бесит - этот так называемый суд, депутаты-лохи или бессмысленность трат на всех этих паразитов
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Значит плесень поменяет Конституцию под себя. Опыт орков есть.
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Значит плесень поменяет Конституцию под себя. Опыт орков есть.
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Жители Санжар Красавцы . Они показали как надо себя защищать .А потом уже с опозданием на два месяца начиналось включение чиновников .
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Ага показали себя европейцами средновековья
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Даже не знаю что больше бесит - этот так называемый суд, депутаты-лохи или бессмысленность трат на всех этих паразитов
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Вот скажи европеец что будем делать с люстрацией которую европейский суд по правам человека признал нарушающим права человека
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черговий український тупик - тепер в судовій системі. Тепер навіть її реформація визнається неконституційною - система. яка руйнувала країну останні 20 років тепер пручається.
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как-то непонятно...что? напартачили опять...и кто?
очередная лажа....или так жизнь... налаживается ))))
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Воу-воу, не нак всё тут просто. "Верховного Суда и ВККС" походу Портнов пошел через КС делать конституционнный переворот, хочет вышвырнуть членов ВККС которых порох туда напхал через свое лобби.
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К , сожалению, и в Верховном суде у нас сидят полуграмотные чинуши с полным отсуствием плнятие правосудия.....
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