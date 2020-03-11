 Обыски у крымских татар в оккупированном Крыму резко противоречат декларациям Москвы о необходимости деэскалации в отношениях с Украиной, - МИД

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что известно о незаконных задержаниях не менее четырех граждан Украины - Амета Сулейманова, Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова и Рустема Сейтмеметова.

"Игнорируя свои международно-правовые обязательства как государства-оккупанта, Россия и в дальнейшем воспринимает фактор коренного народа Крыма как угрозу для оккупационного режима. Вызывает возмущение, что в рамках политики репрессий против крымских татар Россия продолжает злоупотреблять антитеррористическим законодательством, используя сфабрикованные обвинения в терроризме для преследования крымскотатарских активистов.

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Такие действия резко противоречат декларациям Москвы о необходимости деэскалации в отношениях между двумя государствами.

РФ должна выполнить резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27 марта 2014 года "Территориальная целостность Украины" и "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" 2016-2019 гг., а также приказ Международного суда ООН о применении мер в рамках иска Украины против Российской Федерации о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - подчеркивают в МИД.

Ведомство призывает международных партнеров усилить политическое, экономическое и санкционное давление на государство-агрессора.

Напомним, российские силовики утром 11 марта пришли с обысками в дома крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе. На место проведения обысков не пустили адвокатов. Оккупанты вменяют четверым задержанным в Бахчисарае крымским татарам участие в "Хизб ут-Тахрир".

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