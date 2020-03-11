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 Политика Украины
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 Обыски у крымских татар в оккупированном Крыму резко противоречат декларациям Москвы о необходимости деэскалации в отношениях с Украиной, - МИД

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередной волной незаконных обысков и задержаний крымских татар 11 марта в Бахчисарайском районе АР Крым.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что известно о незаконных задержаниях не менее четырех граждан Украины - Амета Сулейманова, Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова и Рустема Сейтмеметова.

"Игнорируя свои международно-правовые обязательства как государства-оккупанта, Россия и в дальнейшем воспринимает фактор коренного народа Крыма как угрозу для оккупационного режима. Вызывает возмущение, что в рамках политики репрессий против крымских татар Россия продолжает злоупотреблять антитеррористическим законодательством, используя сфабрикованные обвинения в терроризме для преследования крымскотатарских активистов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Идет запугивание в преддверии "марша на Крым", - Чубаров об обысках и задержании крымских татар в Бахчисарае

Такие действия резко противоречат декларациям Москвы о необходимости деэскалации в отношениях между двумя государствами.

РФ должна выполнить резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27 марта 2014 года "Территориальная целостность Украины" и "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" 2016-2019 гг., а также приказ Международного суда ООН о применении мер в рамках иска Украины против Российской Федерации о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - подчеркивают в МИД.

Ведомство призывает международных партнеров усилить политическое, экономическое и санкционное давление на государство-агрессора.

Напомним, российские силовики утром 11 марта пришли с обысками в дома крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе. На место проведения обысков не пустили адвокатов. Оккупанты вменяют четверым задержанным в Бахчисарае крымским татарам участие в "Хизб ут-Тахрир".

Также читайте: Кремль будет требовать воду для оккупированного Крыма, - Полозов об обысках и задержании крымских татар в Бахчисарае

Источник: https://censor.net.ua/n3180829
 
 
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Так Зе ж побачив мир в фуйлових очах
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эт точно...
наш лупоглазый карлик не мог ошибиться....
это провокация какая то просто...

Обыски у крымских татар в оккупированном Крыму резко противоречат декларациям Москвы о необходимости деэскалации в отношениях с Украиной, - МИД - Цензор.НЕТ 1212
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В его беньках стеклянных постоянный отходняк, опосля передрзу
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Вот это - президент, который и в глаза посмотрел и лупит меж этих лживых глаз. А не наше посмешище

Обыски у крымских татар в оккупированном Крыму резко противоречат декларациям Москвы о необходимости деэскалации в отношениях с Украиной, - МИД - Цензор.НЕТ 259
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Рашистам верить -себя не уважать ,зарубите себе на носу ,если вы не предатели,в чем я лично не сомневаюсь
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А где санкции от самой Украины?Хоть бы ж.д. сообщение отменили.
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Хитрые татары выпили всю воду в Крыму. Теперь, чтобы их вытянуть, зеля кран повернёт. А шо? Он же за народ!
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Миру з московитами не буде НІКОЛИ!
Це країна виродків...
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Покажите мне фото, кроме типа Джемилева, кто протестовал против референдума 16 марта 2014 года или хоть одного, который грудью защищал независимость Украины или полуострова. Упс. Их нет. От слова - " совсем". Брызгать проститутскими соплями и кричать, что их предали - это их менталитет. Поделом. Вы там - держитесь
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