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Все про:Пенсионный фонд (363) пенсия (1890)

 Средняя пенсия в Украине за год выросла на 16,5% и составляет 3,1 тыс. грн, - Пенсионный фонд

Средний размер пенсионной выплаты по состоянию на 1 января 2020 года на 16,5% выше аналогичного показателя на 1 января 2019 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

Средний размер пенсионной выплаты по состоянию на 1 января 2020 года составил 3 082,98 грн, что на 437,32 грн, или на 16,5%, больше аналогичного показателя на 1 января 2019 года, когда средняя пенсия составляла 2 645,66 грн.

Органы Пенсионного фонда Украины в 2019 году обеспечили пенсионные выплаты для 11,3 млн граждан на общую сумму 413 млрд грн.

ПФУ также осуществил выплату жилищных субсидий для 2,5 млн граждан в сумме 10,8 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 млн пенсионеров получат в этом году индексированные пенсии, - министр соцполитики Лазебная

Общие расходы на пенсионные и другие запланированные выплаты в 2019 году составили 435,9 млрд грн, что на 77,3 млрд грн, или на 21,6%, больше показателя 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3180827
 
 
 Топ комментарии
 
40000 гривень місячна пенсія хабарника - судді, плюс 2000 гривень які отримують звичайні люди.. Отже середня пенсія 21тисяча гривень. Як вони в ПФУ рахують?
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нуу...поднимите еще прокурорско-ментовским - глядишь средняя еще чуток подрастет!)))
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це супер перемога! Шкода мої бать цього не знають! дякуюдужедякую.
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Ну ясное дело потому что 1 2019 марта была индексация! Скажите спасибо Порошенко и Гройсману!
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40000 гривень місячна пенсія хабарника - судді, плюс 2000 гривень які отримують звичайні люди.. Отже середня пенсія 21тисяча гривень. Як вони в ПФУ рахують?
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Так знаешь что даже при совке у судьи пенсия была больше чем у дворника. А колхозникам вобще пенсии не платили. Я за накопительную пенсию. Кто не платит в ПФ тот получает столько что-бы с голоду не загнутся!
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Инфляция все равно сожрет эту разницу между накопительной и социальной пенсией. Копите пенсию в $.
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Почему в Грузии нету инфляции? Потому что нету дефицита бюджета!
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С 1 января 2019 года пенсия в Грузии поднимется на 20 лари и составит.... 200 лари [ $75 ] в месяц.
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Бабке моей плати 12.60 рублей в начале 60-х, в больнице работала..
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нуу...поднимите еще прокурорско-ментовским - глядишь средняя еще чуток подрастет!)))
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це супер перемога! Шкода мої бать цього не знають! дякуюдужедякую.
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а цены на продукты, а медикаменты на сколько % выросли?
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Считают похоже как и с зарплатой, у моей матери было 1700, сейчас 1850.
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Твоїй матері 150 гривень добавили, прокурвору 1500 гривень добавили. Все по совісті.
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Они увеличили только минималку. У меня не увеличилась в апреле 2019 г.
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Та да... Якщо більшість має мінімалку а меньшість
максималку... середня температура по лікарні..
Не смішіть середніми показниками!
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у моей мамы 41 год вредного стажа на заводе, пенсия 2000 грн. Вот такие дела
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Ето всего $100. что ровно в 5 раз меньше чем в Европе дают бомжам на пособие по безработице. При том что цены в Украине выше чем в Европе
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А налогов как собирают выше чем в ЕС? Кстати там в ЕС ещё налог на недвижимость которого в Украине ещё пока нет!
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Да точно. В Европе на замки, большие дома, самолеты, дорогие автомобили очень большие налоги. А в нас налог на бедность и на дешовые автомобили. Если у нас еще примут налоги на недвижимость то в первую очередь вычистят все опять у самых бедных. Потому что у бедных отбирать деньги легче всего. У бедных денег конечно мало, зато бедных у нас много.
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ТАКИ Моя, "Почесний Донор України, інвалід,
має пенсію 1647 грв..
До цих пір кров здавала.. вже не може..
А , дантисти безплатно...
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А цены для 95 квартальных мудаков снизились.
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Никто никому не увеличил пенсии, а средняя почему-то увеличилась. Неужели кто-то из министров пошёл на пенсию?
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Идите назуй со своей средней пенсией,уроды зелёные.
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Так самое интересное они не повысили повысил уряд Гросмана согласно закону 1 марта 2019
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Уже месяц печатаем гривны. Чиновникам премии нечем платить.
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Ахметов принимает только в баксах за *зеленые тарифы*. Кризис не кризис, потребляешь не потребляешь електрику, а у него тарифы закреплены законодательно сколько должны лохи ему собрать.
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БРЕХНЯ ,пенсионеры подвергаются самому настоящему ГЕНОЦИДУ ....
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тебе бы, чухонец, когда-нибудь кто-нибудь иплище начистит за употребление слов, значение которых ты не понимаешь
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Конечно выросла, особенно после индексации 1 марта сего года.
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Ну люди же живут и не возмущаются. По крайней мере не на улицах и не под Банковой и Грушевского
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средняя пенсия - 100 евро, это уровень содержания одного животного в месяц в приюте
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Как для одного года, то рост был неплохой, если бы так и продолжалось, то в обозримой перспективе пенсионерам стало бы легче. Но, увы, пришла зе-команда и всё испортила.
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Что зе-мрази, что шоколадные мрази - это одно воровское кодло...
Что при шоколадном воре, что сейчас - пенсионерам кирдык.
Пока не сажают воровских чиновников, депутатов, министров, прокуроров, судей, ментов, таможенников, олигархов, итд... нормальных пенсий в Украине не будет
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Это, как раз, заслуга предыдущей команды, а зе-команда здесь ни при чем, разв что не успели прошлый года на этот счет испортить. Но всё ещё впереди - уходим в минус.
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Странная херь, на Цензоре: сидит несколько тварей и ********* откровенных. Они- выписывают БАН, если с ними- не согласны. Через трое суток- БАН исчезает. Эти ****** цензоровские снова готовы выписать ещё БАН. Так я вот к чему: я вас жыдоцензоровскую сволоту- в ваши пасти ****. На вопрос- всех ли я ****? Отвечаю: я вас тварей жыдовских, провокаторов, в пасти ваши *********,- всех вас- ****.И *****- посылал. ********, твари и ********.
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Верчусь в гробу в бессильной ярости,
Накрылась пенсия по старости.
Вот так, без санкции жены
Я укрепил бюджет страны.
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