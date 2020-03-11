 Средняя пенсия в Украине за год выросла на 16,5% и составляет 3,1 тыс. грн, - Пенсионный фонд

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

Средний размер пенсионной выплаты по состоянию на 1 января 2020 года составил 3 082,98 грн, что на 437,32 грн, или на 16,5%, больше аналогичного показателя на 1 января 2019 года, когда средняя пенсия составляла 2 645,66 грн.

Органы Пенсионного фонда Украины в 2019 году обеспечили пенсионные выплаты для 11,3 млн граждан на общую сумму 413 млрд грн.



ПФУ также осуществил выплату жилищных субсидий для 2,5 млн граждан в сумме 10,8 млрд грн.

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Общие расходы на пенсионные и другие запланированные выплаты в 2019 году составили 435,9 млрд грн, что на 77,3 млрд грн, или на 21,6%, больше показателя 2018 года.