 Средняя пенсия в Украине за год выросла на 16,5% и составляет 3,1 тыс. грн, - Пенсионный фонд

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.
Средний размер пенсионной выплаты по состоянию на 1 января 2020 года составил 3 082,98 грн, что на 437,32 грн, или на 16,5%, больше аналогичного показателя на 1 января 2019 года, когда средняя пенсия составляла 2 645,66 грн.
Органы Пенсионного фонда Украины в 2019 году обеспечили пенсионные выплаты для 11,3 млн граждан на общую сумму 413 млрд грн.
ПФУ также осуществил выплату жилищных субсидий для 2,5 млн граждан в сумме 10,8 млрд грн.
Общие расходы на пенсионные и другие запланированные выплаты в 2019 году составили 435,9 млрд грн, что на 77,3 млрд грн, или на 21,6%, больше показателя 2018 года.
максималку... середня температура по лікарні..
Не смішіть середніми показниками!
має пенсію 1647 грв..
До цих пір кров здавала.. вже не може..
А , дантисти безплатно...
Что при шоколадном воре, что сейчас - пенсионерам кирдык.
Пока не сажают воровских чиновников, депутатов, министров, прокуроров, судей, ментов, таможенников, олигархов, итд... нормальных пенсий в Украине не будет
Накрылась пенсия по старости.
Вот так, без санкции жены
Я укрепил бюджет страны.