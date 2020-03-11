 Пассажир авиарейса Дубай-Киев госпитализирован с подозрением на коронавирус, - Кличко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телеканала "Украина 24", сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В только что прилетевшем в Киев самолете из Дубая со 169 людьми был пассажир, госпитализированный с подозрением на коронавирус", - сказал Кличко.

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