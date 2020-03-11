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Все про:Болгария (374) смерть (6504) COVID-19 (657)

 Первую смерть от COVID-19 подтвердили в Болгарии

66-летняя женщина, госпитализированная 10 марта в крайне тяжелом состоянии с положительной пробой на COVID-19, скончался сегодня.

У пациентки были хронические проблемы с сердцем и перенесенная операция на сердце, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на BGNES. Женщина поступила в больницу с тяжелой двусторонней пневмонией. Несмотря на интенсивную реанимационную деятельность, врачи не смогли спасти ее жизнь.

Всего в Болгарии было шесть подтвержденных случаев коронавируса. Двое из них находятся в Габрово, а два других - в Плевене. 66-летнюю женщину доставили через день после госпитализации ее 74-летнего мужа. Отмечается, что медики продолжают бороться за жизнь мужчины. Супруги не попадают в группу риска, потому что они не ездили за границу. С ними контактировали 98 человек, за всеми ними наблюдают.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ухани закрыли все временные больницы после спада эпидемии коронавируса

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

11 марта ВОЗ назвала распространение коронавируса пандемией.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180823
 
 
 Топ комментарии
 
расчётная вероятность взрыва реактора подобного чернобыльскому - 1 раз в миллион лет. а нада ж, состоялась. не надо отчаиваться )
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Супруги не попадают в группу риска, потому что они не ездили за границу...- цитата

и тем не менее 65-летней женщине не удалось избежать смертельного вируса...
вот така фигня...
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так шо шанс обнулить хуйла исчо раз есть ))))
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но, главний фактор - аварії на дорогах
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прошу пардона - ВОЗ пощітала по другому: такі, ішіміческа хворь сєрца впєрєді, потом - інсульт
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Супруги не попадают в группу риска, потому что они не ездили за границу...- цитата

и тем не менее 65-летней женщине не удалось избежать смертельного вируса...
вот така фигня...
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так шо шанс обнулить ***** исчо раз есть ))))
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с нашим то счастьем? ))) хоть бы дизентерия до него прицепилась ))))) на подольше))))
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від швидкої насті помирає більше ніж від спіду
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а я за что? )))) от шобы х.ло и зисралося на нишо!!!! ))))
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А я, чуть було, не подумав, що Ви проЗЄ...
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суїцід трапляєця вдвічі частіше, ніж масакра
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расчётная вероятность взрыва реактора подобного чернобыльскому - 1 раз в миллион лет. а нада ж, состоялась. не надо отчаиваться )
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У цьому бардаку, єдина надія що цей китайський вірус сдохне улітку. Хоча в цьому немає ніякої впевненості
☹️
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до лета все старики передохнут...не дай бог конечно
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А ВООЗ може пояснити феномен - параша має 6 тис км кордону з Китаєм і жодної смерті від COVIG - 19. Не кордон, а "сплошная защітная маска"
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