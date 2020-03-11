 Первую смерть от COVID-19 подтвердили в Болгарии

У пациентки были хронические проблемы с сердцем и перенесенная операция на сердце, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на BGNES. Женщина поступила в больницу с тяжелой двусторонней пневмонией. Несмотря на интенсивную реанимационную деятельность, врачи не смогли спасти ее жизнь.

Всего в Болгарии было шесть подтвержденных случаев коронавируса. Двое из них находятся в Габрово, а два других - в Плевене. 66-летнюю женщину доставили через день после госпитализации ее 74-летнего мужа. Отмечается, что медики продолжают бороться за жизнь мужчины. Супруги не попадают в группу риска, потому что они не ездили за границу. С ними контактировали 98 человек, за всеми ними наблюдают.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

11 марта ВОЗ назвала распространение коронавируса пандемией.

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