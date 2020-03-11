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 В Харькове вводится ограничение в 60 человек для массовых мероприятий, но школы и садики на карантин не уходят, - Кернес

С четверга в Харькове вводятся превентивные меры, направленные на недопущение распространения коронавируса COVID-19 , они будут действовать 3 недели.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил городской голова Геннадий Кернес.

"Будут закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах. Спортивные мероприятия тоже пока подождут лучших времен. А для неспортивных – иначе они называются массовыми - вводится ограничение на количество участников до 60 человек", - написал Кернес.

Он отметил, что городская власть решила не закрывать на карантин детские сады и школы.

"Причина первая – за последние 20 дней мы наблюдаем снижение уровня заболеваний ОРВИ в школах. Причина вторая – куда родителям деть своих детей на время трехнедельного карантина совершенно непонятно и для многих из них - это время становится тяжелым испытанием. Но если кто-то считает, что для его ребенка лучше ближайшее время пересидеть дома – руководство школ не будет против, необходимо только написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения. И, к слову, скоро каникулы - с 23-го по 29-е марта", - написал Кернес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантинные меры в Киеве: пробное ВНО перенесено, учеба в школах до конца марта будет проводиться дистанционно

Вместе с тем, по его словам, до начала весенних каникул для средне- и старшеклассников будет отменена многокабинетная система, учебный процесс будет проходить в одном классе. По утрам дети будут проходить медицинский осмотр. Сами школы будут дополнительно дезинфицировать.

Других мероприятий, в том числе изменений в работе транспорта, не планируется.

Кернес подчеркнул, что все меры носят превентивный характер - на данный момент в городе не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180822
 
 
 Топ комментарии
 
В нормальных странах такое просто невозможно, нельзя представить что например по всей Италии вводится карантин а мэр одного из городов говорит - а мне пох я сделаю по своему.
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Невже ти думаєш, що його в Ізраїлі не вилічать? А Харківські ватніки і так за нього проголосують.
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Кернес старый ему все равно сколько перемрет
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Невже ти думаєш, що його в Ізраїлі не вилічать? А Харківські ватніки і так за нього проголосують.
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Кернес старый ему все равно сколько перемрет
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Ему карантин в пасть монтажной пенкой, хотябы,
мона сделать, непотопляемому и не достреленному?
🤣
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Все правильно .
Здравомыслящий человек на своем месте- в состоянии оценить ситуацию и принимать решения в зависимости от происходящего.
Молодец.
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Абсолютно молодец.
Если принятые им меры спасут хоть одну жизнь- ему памятник нужно ставить.
Умный он.
А ты-не очень.
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Дебил кацапский. Наслушался кацапов, что это все выдумки
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Откуда эти цифры про 200, про 60?
60 - это закрыть метро. В одном вагоне более 60 человек.
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Я спросил Геннадия КернЕса:
«Ты зачем надел на шею провод?»
Ничего КернЕс не отвечает,
Только ветер труп его качает…
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Последняя строфа неполная "....Только ветер труп его И ДОБКИНА качает…". Так значительно лучше.
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А к дупе замолчавшего вдруг Гепы
Рыдающая морда Допы припадает.
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гепа демонстрирует полное "фе" младопремьеру В Харькове вводится ограничение в 60 человек для массовых мероприятий, но школы и садики на карантин не уходят, - Кернес - Цензор.НЕТ 2077.
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В нормальных странах такое просто невозможно, нельзя представить что например по всей Италии вводится карантин а мэр одного из городов говорит - а мне пох я сделаю по своему.
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Очень точно подмечено,а по хорошему этого деятеля давно пора поставить на место!
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Кличко заявив, що "Слуга народу" розглядає Кошового на посаду зам Мiнiстра Оборони
Києва В Харькове вводится ограничение в 60 человек для массовых мероприятий, но школы и садики на карантин не уходят, - Кернес - Цензор.НЕТ 3742
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Опять ты Кличко и Дебильским перепутал В Харькове вводится ограничение в 60 человек для массовых мероприятий, но школы и садики на карантин не уходят, - Кернес - Цензор.НЕТ 9309
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Если Швондер выступил и сказал закрывать - а Кернес против, то это форма сепаратизма.
Хотя в данном случае неисключено, что с точки зрения медицинской прав Кернес: сейчас надо не школы закрывать, а ограничивать въезд.
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як раз час знову вішати вивіску вулиця жукова, бвльше трьох не збиратись))) а діти гоїв по школах та по садках.
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Что за идиотизм В метро пол-ляма пассажиров в день ездит А они ограничения в 60 человек вводят Показуха и тупость или ограничения на акции протеста перед принятием закона о земле Других версий нет
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Это называется:
И рыбку съесть,
И... косточкой не уколоться
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