 В Харькове вводится ограничение в 60 человек для массовых мероприятий, но школы и садики на карантин не уходят, - Кернес

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил городской голова Геннадий Кернес.
"Будут закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах. Спортивные мероприятия тоже пока подождут лучших времен. А для неспортивных – иначе они называются массовыми - вводится ограничение на количество участников до 60 человек", - написал Кернес.
Он отметил, что городская власть решила не закрывать на карантин детские сады и школы.
"Причина первая – за последние 20 дней мы наблюдаем снижение уровня заболеваний ОРВИ в школах. Причина вторая – куда родителям деть своих детей на время трехнедельного карантина совершенно непонятно и для многих из них - это время становится тяжелым испытанием. Но если кто-то считает, что для его ребенка лучше ближайшее время пересидеть дома – руководство школ не будет против, необходимо только написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения. И, к слову, скоро каникулы - с 23-го по 29-е марта", - написал Кернес.
Вместе с тем, по его словам, до начала весенних каникул для средне- и старшеклассников будет отменена многокабинетная система, учебный процесс будет проходить в одном классе. По утрам дети будут проходить медицинский осмотр. Сами школы будут дополнительно дезинфицировать.
Других мероприятий, в том числе изменений в работе транспорта, не планируется.
Кернес подчеркнул, что все меры носят превентивный характер - на данный момент в городе не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19.
мона сделать, непотопляемому и не достреленному?
🤣
Здравомыслящий человек на своем месте- в состоянии оценить ситуацию и принимать решения в зависимости от происходящего.
Молодец.
Если принятые им меры спасут хоть одну жизнь- ему памятник нужно ставить.
Умный он.
А ты-не очень.
60 - это закрыть метро. В одном вагоне более 60 человек.
«Ты зачем надел на шею провод?»
Ничего КернЕс не отвечает,
Только ветер труп его качает…
Веселые "чернушки"
Рыдающая морда Допы припадает.
Києва
Хотя в данном случае неисключено, что с точки зрения медицинской прав Кернес: сейчас надо не школы закрывать, а ограничивать въезд.
1_9-154.pdf
И рыбку съесть,
И... косточкой не уколоться