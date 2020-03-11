 В Ухани закрыли все временные больницы после спада эпидемии коронавируса

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщает государственное агентство "Синьхуа".
Последние две больницы закрыли во вторник, 10 марта, последняя партия из 49 человек вышла из госпиталя в 15:30 по местному времени.
Член Китайской инженерной академии Чжан Боли подчеркнул, что закрытие всех временных больниц свидетельствует о спаде эпидемии в городе, который является эпицентром распространении коронавируса, где его обнаружили впервые.
В общем все больницы приняли более 13 000 пациентов, они доказали свою эффективность и справились с задачей, заявил Боли.
Город Ухань, в котором проживает 11 млн человек закрыли на карантин 23 января. Именно в этом городе впервые зафиксировали болезнь. В Ухане не работают вокзалы, аэропорт, общественный транспорт и общественные учреждения.
В то же время 24 февраля Китай позволил здоровым людям, не имеющих симптомов инфицирования коронавируса, выезжать из Уханя, если у них есть уважительные причины. Но город и в дальнейшем изолированное.
В Украине нет эпидемии только по тому что у народа нету денег шлятся по миру в поисках приключений.
извращенцы помешанные на жратве...
жрут все что шевелится и придумывают всякие магические свойства этой гадости...
Это что-то новое)))))))
У хорошего хозяина, который правильно держит и кормит свинью она даже не пахнет...
Свинья это не баран запах от которого слышно через пять дворов....
И сало нормально досмотренной свиньи классная вещь...
не хрен всяким молдаванам наших свинок обижать...
Теперь очередь за остальным миром.
Продолжаю публиковать достоверные на мой взгляд сводки. Эту статью с переводом текста своего коллеги на русский публикует врач Миланского госпиталя Niguarda, которая прошлой весной принимала на операцию нашу итальянскую Мамму.
Даниэль Маккини, врач клиники Humanitas Gavazzeni, Бергамо.
«В одном из электронных писем, которые я получаю от Итальянского департамента здравоохранения несколько раз в день, была просьба «соблюдать социальную ответственность». После долгих размышлений я решил, что молчание безответственно. Я постараюсь донести до далеких от медицины людей, что мы переживаем в Бергамо в эти пандемические дни.
Неделю назад, когда нынешний враг еще находился в тени, я с некоторым изумлением наблюдал реорганизацию родного госпиталя. Все, кого можно было выписать, были отправлены домой, палаты пустели, в реанимации устанавливались дополнительные кровати, коридоры перегораживались контейнерами, чтобы регулировать потоки больных.
Все эти быстрые преобразования привели больницу в состояние сюрреалистической пустоты. Но мы все еще не осознавали свирепость грядущей войны.
Я до сих пор помню, как ждал звонка из микробиологической лаборатории. Это была первая пациентка с подозрением на коронавирус. Я думал о последствиях для клиники и для себя лично. И война ворвалась. Сражение идет днем и ночью.
Жители Бергамо в принципе не сильно любят попадать в больницы. И на этот раз они держатся до последнего, действуя по инструкции: 7-10 дней сидят дома с лихорадкой, но потом больше не могут терпеть, у них дыхательная недостаточность, им нужен кислород.
Количество больных растет драматически быстро: 15-20 госпитализаций в день, результаты анализов идут один за другим, и все они положительные. Нас собирают на совещание, чтобы объяснить регламент первой неотложной помощи и работу компьютерной программы, настроенной для этих целей. Через несколько минут мы уже в приемном отделении. На экране компьютера причины поступления в клинику одни и те же: лихорадка, кашель, затрудненное дыхание. Заключение рентгена тоже одно на всех: острая двусторонняя пневмония. Все показания к госпитализации. Некоторых сразу везут в реанимацию. Другим даже это уже не поможет.
Госпиталь заполнялся пациентами. Обычно разноцветные табло с именами (в зависимости от отделения, к которому они приписаны) теперь все красного цвета. Вместо разных диагнозов теперь у всех один -- острая двусторонняя пневмония. COVID19 не задерживается в верхних отделах дыхательных путей, он быстро заражает альвеолы легких, делая их неспособными выполнять свои функции.
Давайте посмотрим правде в глаза: выздоровление зависит от вашего организма. Мы надеемся, что организм уничтожит вирус самостоятельно. Мы только изучаем болезнь, лекарственные препараты немногочисленны, антивирусная терапия носит экспериментальный характер.
Да, в группе риска - люди старше 65 лет. Но, когда вы видите в реанимации молодых людей, *************** или подключенных к аппарату Ecmo, который извлекает кровь из организма и насыщает ее кислородом, иллюзия, что молодой возраст защитит от опасности, рассеивается.
И хотя в социальных сетях все еще есть смельчаки, игнорирующие рекомендации и ведущие привычный образ жизни, эпидемиологическую катастрофу никто не отменял.
Невероятно, как за короткий срок мы смогли развернуть все медицинские силы для катастрофы такого масштаба. По крайней мере, в моей клинике Humanitas Gavazzeni. Больше нет хирургов, урологов, ортопедов, мы всего лишь врачи, внезапно ставшие одной командой против цунами. Больше нет смен и графиков, врачи и медсестры работают сверхурочно, на пределе. Мы делаем самую разную работу, передвигаем койки и переносим пациентов. Вся другая жизнь прекратилась.
Несмотря на все средства защиты, я и мои коллеги, безусловно, подвержены риску. Некоторые уже заразились, некоторые в свою очередь заразили членов семьи, а некоторые из членов их семей уже между жизнью и смертью.
Я добровольно самоизолировался в больнице, боясь заразить пожилых родственников. Я со слезами смотрю на фотографии сына над своим столом и общаюсь с ним по скайпу.
Будьте милосердны, откажитесь от походов в театры, музеи или тренажерные залы, помилуйте множество пожилых людей, которых вы можете истребить. Пожалуйста, послушайте нас. Старайтесь выходить из дома только ради самого необходимого. Избегайте мест массового скопления, где велик риск контактов с инфицированными людьми, которые сами не знают, что они заразны.
Вы можете поделиться этим сообщением. Нам нужно распространять информацию, чтобы предотвратить то, что происходит здесь, по всей Италии».
7 марта 2020 г. | 18:19
На момент написания в Италии болело 7500 человек. 10% требовалась ИВЛ.
1 ч. ·
Новость Дня.
На данный момент, Китай практически победил Коронавирус.
74% заболевших уже выздоровели, также были
закрыты все 14 временных Больниц.
Темп прироста заболевания составляет всего лишь 0,023 Процента.
Я просто восхищаюсь Китайским Народом.
Благодаря своей организованности, трудолюбию и железной дисциплине, они все-таки сумели одолеть этот Вирус.
Респект вам Ребята.
Вы реальные Молодцы.